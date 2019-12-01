Любовь к Родине - главная тема Петра Саяпина. Новости, Летописцы-Победители — 20-декабря-2019 — прочитано 24 раз Любовь к Родине - главная тема Петра Саяпина.







Петр Григорьевич Саяпин родился в Новоузенском уезде 1 января 1926 года в крестьянской семье.

В годы Великой Отечественной войны, после окончания школы минеров, паренек из села Питерка попадает на Черноморский флот на крейсер «Красный Кавказ». Позже крейсер, на котором служил П.Г.Саяпин, в составе Дунайской флотилии поддерживал высадку десанта советских войск в Румынии и Болгарии.



В 1945 году с Западного фронта минёр Саяпин вместе со своей частью был переброшен на Восток и принимал участие в войне с Японией. Затем служил на Севере в Камчатской военной флотилии.



В те далекие годы и состоялась проба его пера, а с 1952 года Петр Григорьевич целиком связал свою жизнь с журналистикой. Сначала стал ответственным секретарем, а затем редактором Питерской районной газеты, а с 1963 года работал ответственным секретарем, заместителем редактора Новоузенской газеты «Новая степь» до ухода на заслуженный отдых.



Одной из основных тем его творчества была Великая Отечественная война. Он часто встречался с ее участниками, записывал их воспоминания. Благодаря его журналистскому труду сохранились для потомков их рассказы о суровом военном времени, о том, как выстояли против фашизма наши земляки на разных фронтах Великой Отечественной войны. Над этой темой он много лет работал как журналист на страницах газеты «Новая степь», готовил тематическую страницу под названием «Ветеран».



Его изыскания и статьи были оформлены в книгу, написанную в соавторстве с видным новоузенским краеведом В.Е.Свистуновым. Книга называлась «Новоузенцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и пользовалась успехом у читателей всех поколений. Сейчас экземпляры этой редкой книги хранятся в Новоузенском краеведческом музее. Роль журналиста Петра Григорьевича Саяпина в сохранении памяти о войне, о подвигах земляков-новоузенцев на фронте и в тылу очень велика.



Вспоминает ветеран журналистики Лидия Федоровна Аникеева, проработавшая в редакции газеты «Новая степь» около сорока лет, в том числе и вместе с Петром Григорьевичем Саяпиным: «Журналистское мастерство – это сплав активной гражданской позиции, высокой идейности, знания жизни, умения правильно ее анализировать, это широкая компетентность. Всеми этими качествами Петр Григорьевич Саяпин обладал, и именно таким разносторонним, добрым, заботливым человеком остался в моей памяти. Нет необходимости называть какие-то конкретные публикации – их сотни, десятки, тысячи. Он ежедневно, без устали писал о жизни новоузенцев, об их трудовых достижениях, фронтовых победах. Постоянно искал новых и новых героев для своих очерков, ездил по району, ходил пешком, добирался на попутках. У него не было понятия «не хочу», «нет настроения», «не пишется». Ему писалось всегда: сто строчек до обеда, сто строчек – после. И о ком, о чем бы он ни писал, в его статьях всегда было много анализа, тонких наблюдений, оптимизма. Он показывал людей ярких, талантливых, патриотичных, трудолюбивых, чей жизненный опыт мог служить хорошим примером каждому, прочитавшему статью, стар он или млад. Многие темы он освещал хорошо за счет умелой организаторской и творческой работы, опоры на актив и инициативу добровольных помощников, селькоров. С их помощью многие годы готовились тематические страницы «Дорогой славы – дорогой отцов», «ДОСААФ – школа мужества и мастерства».



Даже после ухода на пенсию Петр Григорьевич не замкнулся в рамках своего дома. Выручал коллектив газеты, когда было трудно, выходя поработать. Огромнейшую помощь оказал в период подготовки к печати «Книги памяти». Он знал лично почти всех участников той священной войны, знал и писал об их подвиге вдохновенно. В год 55-летия Победы за подготовку серии очерков о героях войны, земляках-новоузенцах он был удостоен высшей журналистской оценки - стал дипломантом областного конкурса «Золотое перо».



За годы не одно поколение журналистов сменилось в редакции, и все мы работали под началом Петра Григорьевича, перенимали его литературный опыт, осваивали газетные жанры, учились жизни. Это важно, когда встречается на пути такой человек. Помню его тактичные наставления, подсказки, замечания, которые помогали мне как начинающему журналисту – именно тактичные, ненавязчивые, сделанные один на один. Он запомнился как очень любящий свою профессию человек, мудрый наставник, просто старший товарищ, который всегда готов прийти на помощь.

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Участник Великой Отечественной войны и ветеран журналистики Петр Григорьевич Саяпин активно участвовал в общественной жизни Новоузенского района, был награжден восемью медалями, среди которых самыми дорогими для ветерана были «За победу над Германией» и «За победу над Японией», «Орден Отечественной войны 2 степени». Не стало П.Г.Саяпина в 2003 году, он похоронен на городском кладбище Новоузенска.



В последние годы жизни он уже часто болел, но по нашей просьбе начал писать воспоминания о трудных годах восстановительного послевоенного периода в жизни страны, о «Новой степи» и тех газетчиках, которые ее тогда делали. Все это мы бережем в нашем редакционном музее. А в сердцах храним память о журналисте Петре Григорьевиче Саяпине, который писал историю современности, о старшем коллеге, который нас опекал и учил профессии.



Татьяна Платонова,



Об авторе.



Татьяна Александровна Платонова работает в газете «Новая степь» с 1979 года, после завершения учебы на филологическом факультете Саратовского государственного университета. За это время прошла все ступени деятельности районного газетчика: была корреспондентом, заведующей отделами писем, культуры и быта, социальных проблем, ответственным секретарем и исполняющей обязанности главного редактора. В настоящее время занимает должность выпускающего редактора.



За серию публикаций под рубрикой «Беседы Татьяны Платоновой» она получила Диплом победителя областного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу года «Золотое перо-97». В 2000 году Татьяна Александровна вновь становится лауреатом областного конкурса журналистов «Золотое перо-2000» за серию материалов на актуальные темы под рубрикой «Провинциальный вопрос».



Татьяна Александровна ведет большую работу с ветеранами организации и района, участвует в деятельности общественных организаций, постоянный участник литературного объединения «Степные зори».



В 2014 году Татьяне Александровне присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Член Союза журналистов России.

родился в Новоузенском уезде 1 января 1926 года в крестьянской семье.В годы Великой Отечественной войны, после окончания школы минеров, паренек из села Питерка попадает на Черноморский флот на крейсер «Красный Кавказ». Позже крейсер, на котором служил П.Г.Саяпин, в составе Дунайской флотилии поддерживал высадку десанта советских войск в Румынии и Болгарии.В 1945 году с Западного фронта минёр Саяпин вместе со своей частью был переброшен на Восток и принимал участие в войне с Японией. Затем служил на Севере в Камчатской военной флотилии.В те далекие годы и состоялась проба его пера, а с 1952 года Петр Григорьевич целиком связал свою жизнь с журналистикой. Сначала стал ответственным секретарем, а затем редактором Питерской районной газеты, а с 1963 года работал ответственным секретарем, заместителем редактора Новоузенской газеты «Новая степь» до ухода на заслуженный отдых.Одной из основных тем его творчества была Великая Отечественная война. Он часто встречался с ее участниками, записывал их воспоминания. Благодаря его журналистскому труду сохранились для потомков их рассказы о суровом военном времени, о том, как выстояли против фашизма наши земляки на разных фронтах Великой Отечественной войны. Над этой темой он много лет работал как журналист на страницах газеты «Новая степь», готовил тематическую страницу под названием «Ветеран».Его изыскания и статьи были оформлены в книгу, написанную в соавторстве с видным новоузенским краеведом В.Е.Свистуновым. Книга называлась «Новоузенцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и пользовалась успехом у читателей всех поколений. Сейчас экземпляры этой редкой книги хранятся в Новоузенском краеведческом музее. Роль журналиста Петра Григорьевича Саяпина в сохранении памяти о войне, о подвигах земляков-новоузенцев на фронте и в тылу очень велика.Вспоминает ветеран журналистики Лидия Федоровна Аникеева, проработавшая в редакции газеты «Новая степь» около сорока лет, в том числе и вместе с Петром Григорьевичем Саяпиным: «Журналистское мастерство – это сплав активной гражданской позиции, высокой идейности, знания жизни, умения правильно ее анализировать, это широкая компетентность. Всеми этими качествами Петр Григорьевич Саяпин обладал, и именно таким разносторонним, добрым, заботливым человеком остался в моей памяти. Нет необходимости называть какие-то конкретные публикации – их сотни, десятки, тысячи. Он ежедневно, без устали писал о жизни новоузенцев, об их трудовых достижениях, фронтовых победах. Постоянно искал новых и новых героев для своих очерков, ездил по району, ходил пешком, добирался на попутках. У него не было понятия «не хочу», «нет настроения», «не пишется». Ему писалось всегда: сто строчек до обеда, сто строчек – после. И о ком, о чем бы он ни писал, в его статьях всегда было много анализа, тонких наблюдений, оптимизма. Он показывал людей ярких, талантливых, патриотичных, трудолюбивых, чей жизненный опыт мог служить хорошим примером каждому, прочитавшему статью, стар он или млад. Многие темы он освещал хорошо за счет умелой организаторской и творческой работы, опоры на актив и инициативу добровольных помощников, селькоров. С их помощью многие годы готовились тематические страницы «Дорогой славы – дорогой отцов», «ДОСААФ – школа мужества и мастерства».Даже после ухода на пенсию Петр Григорьевич не замкнулся в рамках своего дома. Выручал коллектив газеты, когда было трудно, выходя поработать. Огромнейшую помощь оказал в период подготовки к печати «Книги памяти». Он знал лично почти всех участников той священной войны, знал и писал об их подвиге вдохновенно. В год 55-летия Победы за подготовку серии очерков о героях войны, земляках-новоузенцах он был удостоен высшей журналистской оценки - стал дипломантом областного конкурса «Золотое перо». За годы не одно поколение журналистов сменилось в редакции, и все мы работали под началом Петра Григорьевича, перенимали его литературный опыт, осваивали газетные жанры, учились жизни. Это важно, когда встречается на пути такой человек. Помню его тактичные наставления, подсказки, замечания, которые помогали мне как начинающему журналисту – именно тактичные, ненавязчивые, сделанные один на один. Он запомнился как очень любящий свою профессию человек, мудрый наставник, просто старший товарищ, который всегда готов прийти на помощь.[img=left]https://e.mail.ru/attach/15768389730820151776/0;3/?folder-id=0&x-email=zlatln@mail.ru[/img]Участник Великой Отечественной войны и ветеран журналистики Петр Григорьевич Саяпин активно участвовал в общественной жизни Новоузенского района, был награжден восемью медалями, среди которых самыми дорогими для ветерана были «За победу над Германией» и «За победу над Японией», «Орден Отечественной войны 2 степени». Не стало П.Г.Саяпина в 2003 году, он похоронен на городском кладбище Новоузенска.В последние годы жизни он уже часто болел, но по нашей просьбе начал писать воспоминания о трудных годах восстановительного послевоенного периода в жизни страны, о «Новой степи» и тех газетчиках, которые ее тогда делали. Все это мы бережем в нашем редакционном музее. А в сердцах храним память о журналисте Петре Григорьевиче Саяпине, который писал историю современности, о старшем коллеге, который нас опекал и учил профессии.Татьяна Платонова,работает в газете «Новая степь» с 1979 года, после завершения учебы на филологическом факультете Саратовского государственного университета. За это время прошла все ступени деятельности районного газетчика: была корреспондентом, заведующей отделами писем, культуры и быта, социальных проблем, ответственным секретарем и исполняющей обязанности главного редактора. В настоящее время занимает должность выпускающего редактора.За серию публикаций под рубрикой «Беседы Татьяны Платоновой» она получила Диплом победителя областного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу года «Золотое перо-97». В 2000 году Татьяна Александровна вновь становится лауреатом областного конкурса журналистов «Золотое перо-2000» за серию материалов на актуальные темы под рубрикой «Провинциальный вопрос».Татьяна Александровна ведет большую работу с ветеранами организации и района, участвует в деятельности общественных организаций, постоянный участник литературного объединения «Степные зори».В 2014 году Татьяне Александровне присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».