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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области 10-июля-2019 — прочитано 511 раз Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее... Все конкурсы! Фронтовой писатель Борис Озёрный Новости, Летописцы-Победители — 18-декабря-2019 — прочитано 26 раз Фронтовой писатель Борис Озёрный







«Победа будет за нами!» - под таким жизнеутверждающим заголовком было опубликовано в газете «Молодой сталинец» 23 июня 1941 года стихотворение саратовского поэта и журналиста Бориса Озёрного. Он уже тогда, в самом начале войны, предрёк победу нашего народа над фашистскими захватчиками.

Рука с рукою.

В ногу нога…

Всей силой своей

Мы обрушимся на врага.

Победа будет за нами!

В этой газете, как и в других областных печатных изданиях – «Сталинские ребята», «Коммунист», Борис Озёрный активно сотрудничал уже много лет. Последние два года – 1940, 1941 - «работал редактором детского радиовещания в Саратовском облрадиокомитете» и был «освобождён от работы в связи с уходом в РККА по мобилизации 9 июля 1941 года» (из справки Облрадиокомитета).

Но что такое война, Б.Озёрный уже знал: в 1939 году по комсомольскому призыву он вступил добровольцем в лыжный батальон, участвовал в боях с белофиннами на Карельском перешейке. Под впечатлением от этих боёв, от фронтовых друзей и товарищей им были созданы первые военно-патриотические стихотворения. Некоторые из них публиковались в саратовской молодёжной газете «Молодой сталинец» и газете «Комсомолец» (молодёжный печатный орган республики немцев Поволжья). Именно в этой газете в марте 1941 года, за три месяца до начала Великой Отечественной войны, увидело свет стихотворение «Госпиталь в Териоках».

И вот – вновь война. Борис Фёдорович Дурнов-Озёрный пошел на фронт в составе Саратовского отдельного батальона политработников и был послан Политуправлением Калининского фронта (Северо-Западное направление) в редакцию газеты «Вперёд за Родину» 22-й армии на должность писателя. Через два года его перевели в газету 6-й гвардейской армии «Боевой натиск».

Выпуск армейской газеты был ежедневным, ему приходилось много писать, причем в разных жанрах: передовицы и очерки, рассказы и фельетоны, стихи и басни, подтекстовки к сатирическим рисункам, высмеивающим врага. В то же время Борис Озёрный много работает над сборниками очерков о героях армии, пишет ряд рассказов, готовит для издания сборник стихов.

Вот что он сообщает о себе в письме жене и матери 28 марта 1942 года: «Сейчас такое горячее время и так надо много работать, что сколько бы ты ни сделал, всё будет мало. Поэтому приходится работать усиленными темпами… Вот так я живу. Работаю, воевать приходится больше пером. Но перо - оружие довольно острое. Перо тоже бьёт по фрицам и гансам»».

Большинство писем, присланных с фронта, имело один и тот же обратный адрес: ППС.431, редакция газеты «Вперёд за Родину». Именно отсюда он регулярно посылал письма не только родным, но и друзьям. Один из первых адресатов – Иван Москвичёв. Вот как сам Москвичёв вспоминал об этом: «В годы фронтовые Борис не порывал связи с родным Саратовом, с нашим областным радиокомитетом. Особенно живой стала эта связь в период его работы в редакции фронтовых газет, таких как «Вперёд за Родину». Нередко его корреспонденции и стихи, присланные с фронта, передавались по радио».

В личном архиве И.И.Москвичёва сохранились письма Б.Озёрного, оперативно передаваемые работниками радио в эфир. Вот, например, выдержка из письма от 20 февраля 1942 года: «Скажу о себе кратко: живу кипучей фронтовой жизнью, под музыку артиллерии пишу не только заметки, но и стихи. Последнее стихотворение направляю тебе для использования в передаче, а также в редакцию «Коммуниста». Я получил предложение из редакции журнала «Крокодил». Вот я и написал туда. Во втором номере журнала напечатали две мои вещи: «Суд праведный», «История с сапогами». Думаю установить с «Крокодилом» тесную связь… Да, если приехал Мих. Котов, то передай стихотворение и ему. У меня всё-таки теплится надежда, что сборничек стихов с его помощью будет издан. Важно, очень важно издать этот сборник во время войны».

В архиве поэта сохранился ценнейший документ, датированный 1945 годом. Написан он рукою Б.Озёрного и содержит библиографическую справку о его произведениях, созданных в годы войны и опубликованных в различных сборниках и альманахах. Вот этот документ:

«Библиографический справочник

- «Вперед за Родину». Сборник очерков.

Издание красноармейской газеты «Вперёд за Родину». 1941

- Подборка юмористических стихов в журнале «Крокодил». 1941 -1942.

- «Огонь по фрицам». Юмористический сборник газеты «Вперёд за

Родину». 1942.

- «Прямой наводкой». Юмористический сборник изд-ва «Молодая

гвардия». 1942.

- «Перекур». Юмор. сборник. Воениздат. 1943.

- «Ивановский альманах». 1945. Иваново.

Отдельные книги:

«С именем вождя». Сароблиздат. 1942.

«За время войны написал свыше 200 стихотворений, рассказов и очерков, подготовлены к печати книга рассказов «Рассказы бывалого солдата» и книга стихов «Рубежи», находящиеся в Саратовском областном изд-ве». 1945г. Б.Озёрный»

Но оружием Б.Озёрного в те военные годы было не только перо. С пистолетом и боевым автоматом он не раз участвовал в боях, ходил с разведчиками за «языком», однажды участвовал в многодневном рейде по вражескому тылу. Незабываемые впечатления от этих событий легли в основу занимательной, написанной для юношества книги. Первоначально она называлась «Рассказы бывалого солдата», а вышла в 1947 году под заглавием «Рассказы разведчика». В 1952 году было издано её новое, расширенное издание. Получилась маленькая «книга бойца», как бы своеобразная «миниэпопея» Великой Отечественной войны для детей.

Такие книги о героях Великой Отечественной – советских лётчиках, танкистах, разведчиках, партизанах – очень нужны современному юному читателю. Отрадно, что Саратовская областная библиотека для детей и юношества имени А.С.Пушкина ежегодно к 9 мая, дню Победы, проводит акцию «Читаем детям о войне. Саратовские писатели-фронтовики». В 2015 году, к 70-летию Великой Победы, детей познакомили с одним из лучших рассказов Б.Ф.Озёрного – «На подступах к Берлину».

Поэтические циклы Б.Озёрного «Память о войне» и «Письма с фронта» неизменно открывали все его послевоенные книги: «Товарищи», «У крутых берегов», «Огни на стрежнях», «Звезды светят в пути», «Голосом сердца», «Избранная лирика».

- Так пусть, листая наши годы,

Потомок выпишет резцом

Глухие ночи непогоды,

Снег вперемежку со свинцом.

Пусть этот памятник, сверкая,

Сердечной горестью храним,

Стоит, бои напоминая,

Как назидание живым», -

писал Б.Озёрный в поэме «Бессмертие». Этот завет сохраняет свою актуальность и в наши дни.

P. S. С биографией Б.Ф.Дурнова-Озёрного можно познакомиться по книге: Летописцы истории страны. Энциклопедия саратовской журналистики /Ред.-сост. Л.Н.Златогорская. Саратов, 2018. С. 195.



С.Б.Дурнова, член Союза журналистов России, дочь поэта





Об авторе

Дурнова Светлана Борисовна родилась 18 января 1939 года в Саратове. Высшее образование получила в Саратовском государственном университете. В 1962 году закончила филологический факультет и начала профессиональную деятельность в качестве преподавателя эстетического воспитания в системе профтехобразования.

Богатый педагогический опыт был обобщен в методической разработке «Прекрасное в жизнь» (1969 г.), которая получила широкий общественный резонанс. С 1981 года С.Б. Дурнова творчески проявляет себя в журналистике и газетном деле: корреспондент, а затем редактор многотиражной газеты «Металлист» Саратовского агрегатного завода. За время работы здесь получили много почётных грамот, награждена медалью «Ветеран труда».

В последние десятилетия активно сотрудничала с саратовскими газетами: «Коммунист-XXI век», «Саратовские вести», «Земское обозрение». Публиковала в них материалы на злободневные морально-этические темы, а также знакомила читателей с жизнью и творчеством саратовских писателей 1940-1950-х годов. Отдельная тема – творчество саратовского поэта-фронтовика Бориса Фёдоровича Озёрного. Материалы, посвященные ему и саратовским писателям-фронтовикам, ежегодно с 2011 года печатают в журнале «Волга –XXI век». К 70-летию Великой Победы С.Б.Дурнова подготовила и выпустила литературно-художественный сборник «Родине. Саратовские писатели-фронтовики о войне». В 2015 году это издание было признано лучшей региональной книгой для юношества.

С.Б. Дурнова - член Союза журналистов России.

«Победа будет за нами!» - под таким жизнеутверждающим заголовком было опубликовано в газете «Молодой сталинец» 23 июня 1941 года стихотворение саратовского поэта и журналиста Бориса Озёрного. Он уже тогда, в самом начале войны, предрёк победу нашего народа над фашистскими захватчиками.В этой газете, как и в других областных печатных изданиях – «Сталинские ребята», «Коммунист», Борис Озёрный активно сотрудничал уже много лет. Последние два года – 1940, 1941 - «работал редактором детского радиовещания в Саратовском облрадиокомитете» и был «освобождён от работы в связи с уходом в РККА по мобилизации 9 июля 1941 года» (из справки Облрадиокомитета).Но что такое война, Б.Озёрный уже знал: в 1939 году по комсомольскому призыву он вступил добровольцем в лыжный батальон, участвовал в боях с белофиннами на Карельском перешейке. Под впечатлением от этих боёв, от фронтовых друзей и товарищей им были созданы первые военно-патриотические стихотворения. Некоторые из них публиковались в саратовской молодёжной газете «Молодой сталинец» и газете «Комсомолец» (молодёжный печатный орган республики немцев Поволжья). Именно в этой газете в марте 1941 года, за три месяца до начала Великой Отечественной войны, увидело свет стихотворение «Госпиталь в Териоках».И вот – вновь война. Борис Фёдорович Дурнов-Озёрный пошел на фронт в составе Саратовского отдельного батальона политработников и был послан Политуправлением Калининского фронта (Северо-Западное направление) в редакцию газеты «Вперёд за Родину» 22-й армии на должность писателя. Через два года его перевели в газету 6-й гвардейской армии «Боевой натиск».Выпуск армейской газеты был ежедневным, ему приходилось много писать, причем в разных жанрах: передовицы и очерки, рассказы и фельетоны, стихи и басни, подтекстовки к сатирическим рисункам, высмеивающим врага. В то же время Борис Озёрный много работает над сборниками очерков о героях армии, пишет ряд рассказов, готовит для издания сборник стихов.Вот что он сообщает о себе в письме жене и матери 28 марта 1942 года: «Сейчас такое горячее время и так надо много работать, что сколько бы ты ни сделал, всё будет мало. Поэтому приходится работать усиленными темпами… Вот так я живу. Работаю, воевать приходится больше пером. Но перо - оружие довольно острое. Перо тоже бьёт по фрицам и гансам»».Большинство писем, присланных с фронта, имело один и тот же обратный адрес: ППС.431, редакция газеты «Вперёд за Родину». Именно отсюда он регулярно посылал письма не только родным, но и друзьям. Один из первых адресатов – Иван Москвичёв. Вот как сам Москвичёв вспоминал об этом: «В годы фронтовые Борис не порывал связи с родным Саратовом, с нашим областным радиокомитетом. Особенно живой стала эта связь в период его работы в редакции фронтовых газет, таких как «Вперёд за Родину». Нередко его корреспонденции и стихи, присланные с фронта, передавались по радио».В личном архиве И.И.Москвичёва сохранились письма Б.Озёрного, оперативно передаваемые работниками радио в эфир. Вот, например, выдержка из письма от 20 февраля 1942 года: «Скажу о себе кратко: живу кипучей фронтовой жизнью, под музыку артиллерии пишу не только заметки, но и стихи. Последнее стихотворение направляю тебе для использования в передаче, а также в редакцию «Коммуниста». Я получил предложение из редакции журнала «Крокодил». Вот я и написал туда. Во втором номере журнала напечатали две мои вещи: «Суд праведный», «История с сапогами». Думаю установить с «Крокодилом» тесную связь… Да, если приехал Мих. Котов, то передай стихотворение и ему. У меня всё-таки теплится надежда, что сборничек стихов с его помощью будет издан. Важно, очень важно издать этот сборник во время войны».В архиве поэта сохранился ценнейший документ, датированный 1945 годом. Написан он рукою Б.Озёрного и содержит библиографическую справку о его произведениях, созданных в годы войны и опубликованных в различных сборниках и альманахах. Вот этот документ:«Библиографический справочник- «Вперед за Родину». Сборник очерков.Издание красноармейской газеты «Вперёд за Родину». 1941- Подборка юмористических стихов в журнале «Крокодил». 1941 -1942.- «Огонь по фрицам». Юмористический сборник газеты «Вперёд заРодину». 1942.- «Прямой наводкой». Юмористический сборник изд-ва «Молодаягвардия». 1942.- «Перекур». Юмор. сборник. Воениздат. 1943.- «Ивановский альманах». 1945. Иваново.Отдельные книги:«С именем вождя». Сароблиздат. 1942.«За время войны написал свыше 200 стихотворений, рассказов и очерков, подготовлены к печати книга рассказов «Рассказы бывалого солдата» и книга стихов «Рубежи», находящиеся в Саратовском областном изд-ве». 1945г. Б.Озёрный»Но оружием Б.Озёрного в те военные годы было не только перо. С пистолетом и боевым автоматом он не раз участвовал в боях, ходил с разведчиками за «языком», однажды участвовал в многодневном рейде по вражескому тылу. Незабываемые впечатления от этих событий легли в основу занимательной, написанной для юношества книги. Первоначально она называлась «Рассказы бывалого солдата», а вышла в 1947 году под заглавием «Рассказы разведчика». В 1952 году было издано её новое, расширенное издание. Получилась маленькая «книга бойца», как бы своеобразная «миниэпопея» Великой Отечественной войны для детей.Такие книги о героях Великой Отечественной – советских лётчиках, танкистах, разведчиках, партизанах – очень нужны современному юному читателю. Отрадно, что Саратовская областная библиотека для детей и юношества имени А.С.Пушкина ежегодно к 9 мая, дню Победы, проводит акцию «Читаем детям о войне. Саратовские писатели-фронтовики». В 2015 году, к 70-летию Великой Победы, детей познакомили с одним из лучших рассказов Б.Ф.Озёрного – «На подступах к Берлину».Поэтические циклы Б.Озёрного «Память о войне» и «Письма с фронта» неизменно открывали все его послевоенные книги: «Товарищи», «У крутых берегов», «Огни на стрежнях», «Звезды светят в пути», «Голосом сердца», «Избранная лирика».писал Б.Озёрный в поэме «Бессмертие». Этот завет сохраняет свою актуальность и в наши дни.P. S. С биографией Б.Ф.Дурнова-Озёрного можно познакомиться по книге: Летописцы истории страны. Энциклопедия саратовской журналистики /Ред.-сост. Л.Н.Златогорская. Саратов, 2018. С. 195.родилась 18 января 1939 года в Саратове. Высшее образование получила в Саратовском государственном университете. В 1962 году закончила филологический факультет и начала профессиональную деятельность в качестве преподавателя эстетического воспитания в системе профтехобразования.Богатый педагогический опыт был обобщен в методической разработке «Прекрасное в жизнь» (1969 г.), которая получила широкий общественный резонанс. С 1981 года С.Б. Дурнова творчески проявляет себя в журналистике и газетном деле: корреспондент, а затем редактор многотиражной газеты «Металлист» Саратовского агрегатного завода. За время работы здесь получили много почётных грамот, награждена медалью «Ветеран труда».В последние десятилетия активно сотрудничала с саратовскими газетами: «Коммунист-XXI век», «Саратовские вести», «Земское обозрение». Публиковала в них материалы на злободневные морально-этические темы, а также знакомила читателей с жизнью и творчеством саратовских писателей 1940-1950-х годов. Отдельная тема – творчество саратовского поэта-фронтовика Бориса Фёдоровича Озёрного. Материалы, посвященные ему и саратовским писателям-фронтовикам, ежегодно с 2011 года печатают в журнале «Волга –XXI век». К 70-летию Великой Победы С.Б.Дурнова подготовила и выпустила литературно-художественный сборник «Родине. Саратовские писатели-фронтовики о войне». В 2015 году это издание было признано лучшей региональной книгой для юношества.