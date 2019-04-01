Учащиеся Школы Журналистики побывали на экскурсии в «КИТ-Медиа Холдинг» Актуально » Новости — 11-апреля-2019 — прочитано 24 раз



На лестнице, ведущей к кабинетам и студиям, ребята познакомились с одним из благотворительных проектов под названием «ТВ-Галерея», автором которого является Наталья Шевченко. Он создан в поддержку детям-художникам, живущим в глубинках.



Затем учащихся Школы Журналистики провели в конвергентную редакцию и ознакомили с её устройством и функциями, а также с одной из главных отличительных черт — все корреспонденты, работающие в холдинге, могут писать текст как для сайта и газеты, так и для радио и телевидения. В этой комнате ребята встретились с главой редакции — Ильей Леонтьевым.



Абитуриентам удалось увидеть студию, в которой снимаются такие программы как: «Новости», «Главное», «Прогноз погоды», «Живи». Мария рассказала о том, как происходит съемочный процесс, о тонкостях работы операторов, ведущих, монтажеров. Там же ребята познакомились с Татьяной Ладяевой — ведущей программы «Новости» на канале «Саратов 24» и новостей на радиостанции «Серебряный дождь». Она рассказала о том, что должен уметь человек, который пришёл на стажировку для работы на радио или телевидение, о трудностях и особенностях своей работы, поделилась тем, как попала в холдинг. Телеведущая открыла ребятам профессиональный секрет, как написать журналистский текст и правильно отредактировать его. «Вы — лучший критик самого себя», — делая вывод, посоветовала ребятам Татьяна Ладяева.



В завершении экскурсии учащиеся Школы Журналистики ознакомились с работой радиоведущих. Абитуриенты побывали в студии «Нашего радио», где Яна Данич проводила прямой эфир программы «Самое время». Кроме этого, Мария показала ребятам такие студии как: «Юмор ФМ», «Серебряный дождь» и «Energy». В последней они, пускай и на короткое время, могли занять место ведущего и сделать фотографию на память об экскурсии.



Анастасия Гусева, слушатель Школы журналистики Института филологии и журналистики СГУ













На прошлой неделе учащиеся Школы Журналистики ИФиЖ СГУ посетили крупнейший медиахолдинг в Саратовской области — «КИТ-Медиа Холдинг». В него входят телеканал «Саратов 24», семь радиостанций, два сайта и газета «Провинциальный телеграфъ». Экскурсию провела Мария Воронова — редактор радиостанции «Серебряный дождь».На лестнице, ведущей к кабинетам и студиям, ребята познакомились с одним из благотворительных проектов под названием «ТВ-Галерея», автором которого является Наталья Шевченко. Он создан в поддержку детям-художникам, живущим в глубинках.Затем учащихся Школы Журналистики провели в конвергентную редакцию и ознакомили с её устройством и функциями, а также с одной из главных отличительных черт — все корреспонденты, работающие в холдинге, могут писать текст как для сайта и газеты, так и для радио и телевидения. В этой комнате ребята встретились с главой редакции — Ильей Леонтьевым.Абитуриентам удалось увидеть студию, в которой снимаются такие программы как: «Новости», «Главное», «Прогноз погоды», «Живи». Мария рассказала о том, как происходит съемочный процесс, о тонкостях работы операторов, ведущих, монтажеров. Там же ребята познакомились с Татьяной Ладяевой — ведущей программы «Новости» на канале «Саратов 24» и новостей на радиостанции «Серебряный дождь». Она рассказала о том, что должен уметь человек, который пришёл на стажировку для работы на радио или телевидение, о трудностях и особенностях своей работы, поделилась тем, как попала в холдинг. Телеведущая открыла ребятам профессиональный секрет, как написать журналистский текст и правильно отредактировать его. «Вы — лучший критик самого себя», — делая вывод, посоветовала ребятам Татьяна Ладяева.В завершении экскурсии учащиеся Школы Журналистики ознакомились с работой радиоведущих. Абитуриенты побывали в студии «Нашего радио», где Яна Данич проводила прямой эфир программы «Самое время». Кроме этого, Мария показала ребятам такие студии как: «Юмор ФМ», «Серебряный дождь» и «Energy». В последней они, пускай и на короткое время, могли занять место ведущего и сделать фотографию на память об экскурсии.