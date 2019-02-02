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Саратовских журналистов приглашают к участию в конкурсе
Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с ПАО «Транснефть» продолжают прием заявок на III Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию им. В. М. Пескова «Окно в природу».
Конкурс призван поддержать журналистов отечественных медиа и блогеров, пишущих о богатстве природы родной страны и фотографирующих ее красоты, а также тех, в чьих публикациях отражена тема бережного отношения к природе, экологического просвещения россиян.
Этим конкурсом мы стараемся сохранить добрую память о писателе, легендарном журналисте «Комсомольской правды», бессменном авторе рубрики «Окно в природу» Василии Михайловиче Пескове.
Премия присуждается за наиболее яркие, талантливые, профессиональные и объективные публикации года по данной тематике.
Призовой фонд:
100 тысяч рублей – победителю конкурса, обладателю I места;
50 тысяч рублей – победителю конкурса, обладателю II места;
30 тысяч рублей – победителю конкурса, обладателю III места.
К участию в конкурсе принимаются работы, опубликованные в СМИ и блогах в период с 1 ноября 2017 года по 14 декабря 2018 года.
Правом выдвижения публикаций на конкурс обладают авторы (авторские коллективы), редакции и издатели СМИ. Полный перечень требований к участникам, объему и содержанию работ, опубликован в положении о конкурсе на сайте kp.ru и доступен по ссылке:
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/okno-v-prirodu-2018/
На конкурс принимаются работы в одной номинации: лучшая журналистская/блогерская публикация, проиллюстрированная тематическими жанровыми фотографиями.
Срок подачи заявок на адрес оргкомитета конкурса: до 14 февраля 2019 года.
Победители конкурса будут приглашены в Москву в редакцию «Комсомольской правды» на церемонию награждения и вручения премии им. В. М. Пескова.
Оргкомитет конкурса: media@phkp.ru
тел.: +7 (495) 786 67 88; +7 (495) 665 75 31