Саратовских журналистов приглашают к участию в конкурсе Актуально » Новости — 2-февраля-2019 — прочитано 35 раз Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с ПАО «Транснефть» продолжают прием заявок на III Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию им. В. М. Пескова «Окно в природу».



Конкурс призван поддержать журналистов отечественных медиа и блогеров, пишущих о богатстве природы родной страны и фотографирующих ее красоты, а также тех, в чьих публикациях отражена тема бережного отношения к природе, экологического просвещения россиян.

Этим конкурсом мы стараемся сохранить добрую память о писателе, легендарном журналисте «Комсомольской правды», бессменном авторе рубрики «Окно в природу» Василии Михайловиче Пескове.



Премия присуждается за наиболее яркие, талантливые, профессиональные и объективные публикации года по данной тематике.



Призовой фонд:



100 тысяч рублей – победителю конкурса, обладателю I места;

50 тысяч рублей – победителю конкурса, обладателю II места;

30 тысяч рублей – победителю конкурса, обладателю III места.



К участию в конкурсе принимаются работы, опубликованные в СМИ и блогах в период с 1 ноября 2017 года по 14 декабря 2018 года.



Правом выдвижения публикаций на конкурс обладают авторы (авторские коллективы), редакции и издатели СМИ. Полный перечень требований к участникам, объему и содержанию работ, опубликован в положении о конкурсе на сайте kp.ru и доступен по ссылке:

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/okno-v-prirodu-2018/



На конкурс принимаются работы в одной номинации: лучшая журналистская/блогерская публикация, проиллюстрированная тематическими жанровыми фотографиями.



Срок подачи заявок на адрес оргкомитета конкурса: до 14 февраля 2019 года.



Победители конкурса будут приглашены в Москву в редакцию «Комсомольской правды» на церемонию награждения и вручения премии им. В. М. Пескова.



Оргкомитет конкурса: media@phkp.ru

тел.: +7 (495) 786 67 88; +7 (495) 665 75 31