Представляем конкурсную программу Пятнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" Актуально » Новости — 17-сентября-2018 — прочитано 10 раз Конкурсная программа Пятнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания", который пройдёт с 25 по 30 сентября:



Международный конкурс

INTO_НАЦИЯ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ, реж. Александр Бруньковсий, Россия/Украина, 2018, 103 мин.

БЕЛАЯ МАМА, реж. Зося Родкевич, Евгения Останина, Россия, 2018, 97 мин.

БЕЛЫЙ МИР ПО ДАЛИБОРЕКУ, реж. Вит Клусак, Чехия, 2017, 105 мин.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОДОМ, реж. Флориан Вейгенсамер, Кристиан Кронс, Австрия, 2018, 90 мин.

ЗАВТРА, реж. Юлия Шатун, Белоруссия, 2017, 75 мин.

КОРОЛЬ ЛИР, реж. Денис Клеблеев, Россия, 2017, 56 мин.

МЕТЕОРЫ, реж. Гюркан Кельтек, Нидерланды/Турция, 2017, 84 мин.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, реж. Евгений Милых, Россия, 2018, 39 мин.

ПОХВАЛА НИЧЕМУ, реж. Борис Митич, Сербия/Франция/Хорватия, 2017, 78 мин.

ПРОЗРАЧНЫЙ МИР, реж. Вахтанг Кунцев-Габашвили, Грузия, 2018, 80 мин.

ПЯТОЕ СОЛНЦЕ, реж. Кристиана Пекчи,, Маттео Маджи, Финляндия, 2017, 90 мин.

С ЛЮБОВЬЮ, реж. Илия Цветовски, Македония, 2017, 66 мин.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ, реж. Роза Ханна Зигль, Германия, 2018, 97 мин.

СЛЕДУЮЩИЙ ХРАНИТЕЛЬ, реж. Арун Баттарай, Доротея Зурбо, Венгрия, 2017, 74 мин.

Я – ГЕРКУЛЕС, реж. Мариус Якоб, Румыния, 2017, 54 мин.



Конкурсная программа «Саратов – открытый город».

Фильмы о том, что есть и чего нет в Саратове.

14:00, реж. Казуя Ашизая, Япония, 2017, 12 мин.

4 ДНЯ ГОСТЕПРИИМСТВА НАРОДА АЛЬ-ГИВАНИ, реж. Калид Мокадим, Марокко, 2018, 61 мин.

АНАТОМИЯ ЧУДА, реж. Алессандра Челесия, Франция, 2017, 83 мин.

БРОДЯЧИЕ ПТИЦЫ, реж. Рола Шамас, Ливан, 2017, 20 мин.

ВОПНАФЬОРДЮР 690, реж. Карна Сигурдоттир, Исландия, 2017, 57 мин.

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ, реж. Андрей Осипов, Россия, 2017, 60 мин.

ДОМ АНТУАНЕЛЫ, реж. Нора Ниасари, Австралия, 2017, 52 мин.

ДРУЗЬЯ ДЖАМИЛА, реж. Андья Синтия Лакшита, Индонезия, 2018, 13 мин.

ЖЁСТКАЯ СЦЕПКА, реж. Александр Калашников, Россия, 2018, 60 мин.

КЛЮШКА ПЛЕМЕНИ, реж. Бишвараньян Прадан, Индия, 2018, 53 мин.

КОЧУЮЩИЙ ДОКТОР, реж. Март Бира, Великобритания, 2017, 37 мин.

ЛИЦА ОКЕАНА, реж. Грэйс Фостер, США, 2017, 11 мин.

МЕРГУЙ, реж. Сандор Поппинга, Австрия, 2018, 51 мин.

МЕРИГУАН, реж. Тина Деева, Россия, 2017, 65 мин.

ОТЗВУК, реж. Барбара Сидель Эчивери, Колумбия, 2017, 17 мин.

ОТЦЫ И ДЕТИ. ИСПЫТАНИЯ, реж. Владимир Коуфман, Россия, 2018, 87 мин.

ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ, реж. Саодат Исмаилова, Норвегия/Узбекистан, 2017, 23 мин.

РЫНОК ДВУХ НАРОДОВ ГАИТИ, реж. Элвин Диаз, Доминиканская Республика, 2017, 5 мин.

Я ЧИТАЛА В 8 КЛАССЕ, реж. Соня Парвин Она, Бангладеш, 2018, 5 мин



Конкурсная программа «Мосты в Россию». Герои и события

О реальных и мифических связях между странами и людьми.

LET IT SOUL, реж. Кирилл Кулагин, Россия, 2018, 38 мин.

АЙНАГУЛЬ – ХРУСТАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК, реж. Артак Серовани-Оганян, Россия, 2017, 13 мин.

БЕЛАЯ СТРЕЛА, реж. Джим Крофт, Германия, 2017, 81 мин.

ВКСР МОСКВА – ВАРШАВА, реж. Сергей Абрадов, Россия, 2017, 38 мин.

МОНОЛОГ В АНТРАКТЕ, реж. Пётр Вульчев, Болгария, 2017, 25 мин.

О ЧЁМ ГРУСТИТ НАШ ДОМ, реж. Кирстен Гайнет, Россия, 2018, 25 мин.

ПИАНИНО, реж. Анастасия Севастьянова, Словакия, 2017, 26 мин.

ПОЭТ НА ЛУНЕ, реж. Сол Мартинез, Аргентина, 2017, 12 мин.

РУССКИЙ КАК НИКТО ДРУГОЙ, реж. Дмитрий Вологдин, Россия, 2017, 46 мин.

ТОКИО.ПАПА, реж. Лада Савенкова, Россия, 2017, 11 мин.