Журналист Sutynews.ru стал победителем федерального конкурса Актуально » Новости — 17-сентября-2018 — прочитано 9 раз В городе Заречный Свердловской области - спутнике Белоярской АЭС – завершился IV фестиваль региональной прессы «Энергичные люди», проводимый концерном Росэнергоатом. В нём приняло участие около 100 представителей печатных и интернет-изданий, радио и телевидения, а также пресс-служб атомных предприятий из России и Белоруссии.



Под занавес фестиваля состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса, конкуренция в котором растет из года в год.

В итоге победа в номинации «Правда-онлайн» за серию публикаций об атомной энергетике была присуждена Сергею Губанову, главному редактору сайта Sutynews.ru.

Отдельно на федеральном уровне в особой номинации "Корпоративные СМИ (Прорыв года)" победа была присуждена редакции газеты Балаковской АЭС «Энергия» за новаторский дизайн (заслуженный приз получала очаровательная Ольга Петренко - на нижнем фото), а наша коллега Елена Князева завоевала 3 место в номинации «Ликбез про АЭС» за подборку публикаций на сайте Volskweek.ru.