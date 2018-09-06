Журналистов приглашают к участию в конкурсе Актуально » Новости — 6-сентября-2018 — прочитано 18 раз



Именно поэтому Фонд «Вместе против рака» впервые решил провести конкурс журналистских работ. Мы поставили перед собой задачу поддержать журналистов, готовящих материалы или сюжеты по теме онкологии. Уверены, что их труд должен быть оценен не только жителями тех регионов, в которых материал был опубликован, но и всей страной!



Конкурсные номинации



«История жизни». Материалы и сюжеты о людях, столкнувшихся с онкологией:



Лучший печатный материал

Лучший телевизионный сюжет

Лучший радиосюжет

Лучший материал, опубликованный в Интернете

Номинация «Врачи против рака». Материалы и сюжеты о врачах-онкологах:



Лучший печатный материал

Лучший телевизионный сюжет

Лучший радиосюжет

Лучший материал, опубликованный в Интернете

Номинация «Вместе против рака». Материалы и сюжеты, посвященные организациям, борющимся с раком, а также любым инициативам, направленным на просвещение населения по теме онкологии, развенчивание мифов об онкологических заболеваниях:



Лучший печатный материал

Лучший телевизионный сюжет

Лучший радиосюжет

Лучший материал, опубликованный в Интернете

График проведения конкурса:



1 сентября 2018 – публикация Положения о конкурсе, старт приема заявок

с 1 сентября по 16 декабря 2018 – прием заявок

с 17 декабря 2018 по 20 января 2019 – работа Конкурсного жюри по оценке присланных работ

21 января 2019 – объявление победителей

3 февраля – торжественная церемония награждения в рамках Фестиваля «Праздник жизни» в Москве

Победителей конкурса определит Конкурсного жюри, сформированное из представителей средств массовой информации, научного сообщества, представителей НКО и иных публичных личностей. Победители конкурса получат памятные призы.



Для участия в конкурсе необходимо до 16 декабря (включительно) направить на электронную почту konkurs@protiv-raka.ru конкурсный пакет документов, состоящий из:



заявки на участие в конкурсе (ссылка)

согласия на обработку персональных данных (ссылка)

направленных на конкурс материалов, сюжетов или ссылок на них

письма из редакции СМИ, подтверждающего авторство материала или сюжета

Подробную информацию о конкурсе, а также бланки необходимых документов можно узнать из Положения о конкурсе (ссылка).



Любые вопросы о конкурсе можно задать по электронной почте konkurs@protiv-raka.ru, а также телефону 8(495)419-02-99. Контактное лицо: пресс-секретарь Фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» Евгений Новиков.

Polozhenie-o-konkurse.pdf [266 Kb] (cкачиваний: 0) Ежедневно в различных средствах массовой информации появляются материалы и сюжеты, посвященные онкологии. К сожалению, в потоке большого количества сообщений по этой теме зачастую остаются незамеченными рассказы о выдающихся достижениях российских врачей-онкологов, о людях и организациях, которые день за днем трудятся, чтобы сделать жизнь людей, борющихся с онкологическими заболеваниями, легче.Именно поэтому Фонд «Вместе против рака» впервые решил провести конкурс журналистских работ. Мы поставили перед собой задачу поддержать журналистов, готовящих материалы или сюжеты по теме онкологии. Уверены, что их труд должен быть оценен не только жителями тех регионов, в которых материал был опубликован, но и всей страной!Конкурсные номинации«История жизни». Материалы и сюжеты о людях, столкнувшихся с онкологией:Лучший печатный материалЛучший телевизионный сюжетЛучший радиосюжетЛучший материал, опубликованный в ИнтернетеНоминация «Врачи против рака». Материалы и сюжеты о врачах-онкологах:Лучший печатный материалЛучший телевизионный сюжетЛучший радиосюжетЛучший материал, опубликованный в ИнтернетеНоминация «Вместе против рака». Материалы и сюжеты, посвященные организациям, борющимся с раком, а также любым инициативам, направленным на просвещение населения по теме онкологии, развенчивание мифов об онкологических заболеваниях:Лучший печатный материалЛучший телевизионный сюжетЛучший радиосюжетЛучший материал, опубликованный в ИнтернетеГрафик проведения конкурса:1 сентября 2018 – публикация Положения о конкурсе, старт приема заявокс 1 сентября по 16 декабря 2018 – прием заявокс 17 декабря 2018 по 20 января 2019 – работа Конкурсного жюри по оценке присланных работ21 января 2019 – объявление победителей3 февраля – торжественная церемония награждения в рамках Фестиваля «Праздник жизни» в МосквеПобедителей конкурса определит Конкурсного жюри, сформированное из представителей средств массовой информации, научного сообщества, представителей НКО и иных публичных личностей. Победители конкурса получат памятные призы.Для участия в конкурсе необходимо до 16 декабря (включительно) направить на электронную почту konkurs@protiv-raka.ru конкурсный пакет документов, состоящий из:заявки на участие в конкурсе (ссылка)согласия на обработку персональных данных (ссылка)направленных на конкурс материалов, сюжетов или ссылок на нихписьма из редакции СМИ, подтверждающего авторство материала или сюжетаПодробную информацию о конкурсе, а также бланки необходимых документов можно узнать из Положения о конкурсе (ссылка).Любые вопросы о конкурсе можно задать по электронной почте konkurs@protiv-raka.ru, а также телефону 8(495)419-02-99. Контактное лицо: пресс-секретарь Фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» Евгений Новиков.