С юбилеем, коллега! Актуально » Новости — 14-августа-2018 — прочитано 48 раз

Училась на одном курсе с Татьяной Артемовой и Аллой Лосиной. С ними сотрудничала уже в саратовских СМИ. Четыре года работала в газете Саратовского района «Большая Волга» - корреспондентом, ответственным секретарем, замредактора, участвовала в выпуске 2-х книг, посвященных юбилею района. В 2002 году стала завотделом в «Деловой газете» союза товаропроизводителей, а затем семь лет была редактором этой газеты, публиковалась во всероссийских СМИ.

Ольга Викторовна занималась общественной работой, награждена за это медалью «200 лет МВД России», сотрудничала с Саратовским городским советом ветеранов, возглавляла первичную организацию ветеранов, была редактором газеты «Ветеран». Она член Союза журналистов, ветеран труда, награждена Почетной грамотой губернатора. Коллеги и друзья поздравляют Ольгу Викторовну с днем рождения. От всей души желаем здоровья, благополучия, творческих успехов!

Первичная ветеранская организация журналистов,

Саратовское региональное отделение Союза журналистов РФ

Ольге Викторовне Табакаевой 8 августа исполнилось 60. Она — коренная саратовчанка, здесь выбрала профессию журналиста, окончила филологический факультет СГУ им.Н.Г.Чернышевского. Вышла замуж за военного и вместе с ним поехала в Архангельск. Так что осваивать профессию довелось на севере, в суровых климатических условиях. В небольшом городе Коряжма, куда переехала молодая семья, как раз формировалась городская газета. Создавали ее и начали выпускать молодые выпускники журфака Ленинградского университета. Газета называлась «Трудовая Коряжма», и практически с начала ее существования Ольге повезло работать, набираться опыта в творческом, дружном коллективе. Познакомилась с градообразующим предприятием — целлюлозно-бумажным, которое в перестроечном 1991-м году поддержало газету, ставшую независимой. В сложные годы, когда шла смена собственности, коллектив разработал свою модель выживания, сформировав штат почтальонов, оплачиваемых из своих средств, своими силами проводил подписку. Ольга начинала работать здесь корректором, через год она уже корреспондент, а затем и завотделом. Проработав почти десять лет в СМИ севера, вернулась с мужем в Саратов.Училась на одном курсе с Татьяной Артемовой и Аллой Лосиной. С ними сотрудничала уже в саратовских СМИ. Четыре года работала в газете Саратовского района «Большая Волга» - корреспондентом, ответственным секретарем, замредактора, участвовала в выпуске 2-х книг, посвященных юбилею района. В 2002 году стала завотделом в «Деловой газете» союза товаропроизводителей, а затем семь лет была редактором этой газеты, публиковалась во всероссийских СМИ.Ольга Викторовна занималась общественной работой, награждена за это медалью «200 лет МВД России», сотрудничала с Саратовским городским советом ветеранов, возглавляла первичную организацию ветеранов, была редактором газеты «Ветеран». Она член Союза журналистов, ветеран труда, награждена Почетной грамотой губернатора. Коллеги и друзья поздравляют Ольгу Викторовну с днем рождения. От всей души желаем здоровья, благополучия, творческих успехов!