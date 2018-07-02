Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Саратовские журналисты и блоггеры отправилась на байдарках по Волге

Актуально » Новости — 26-июля-2018 — прочитано 15 раз
Сплав – это всегда большое приключение. Тем более, когда маршрут тебе неизвестен. В эти выходные в рамках проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ» команда саратовских журналистов, блоггеров и нескольких представителей турагентств, отправилась на байдарках и каяках сплавляться по Волге в районе села Генеральское. Собравшись на берегу, куда организаторы приключения из Агентства приключений ZaDoor уже привезли все снаряжение. Угостившись чаем с бутербродами, которые на природе приобретают совершенно иное «звучание», нежели в уютной домашней кухне, нас собрали на первый инструктаж.

Правила общепринятые – идем дружно, в байдарках не встаем, чтобы не перевернуться, связь по рации.

Отмечу, что важно лично для меня. Первое – это полная смена одежды. На сплав я беру всегда спортивную форму для зала . Она нормально облегает, не сковывает движения, быстро сохнет. Потому как сухой в байдарке мне еще никогда оставаться не пришлось. Кроме того, лосины защищают от солнца, а обгореть на воде во время сплава очень легко. Поэтому сверху я всегда надеваю рубашку с длинным рукавом. Привычные кроссовки меняю на сланцы. Хотя, можно и на легкие сандалии – они даже удобнее, не слетают в воде. Садиться в байдарку с берега не получится. В крайнем случае, можно просто разуться. Брать в байдарку полотенце я бы не советовала – все равно намокнет, лучше сложить его до пляжной остановки.

Все вещи, которые были у нас с собой, мы сложили в специальные герметичные мешки. Туда же я отправила и телефон. На всякий случай. Если даже мешок окажется в воде, он не утонет и не промокнет. Для фотоаппарата, который мне, естественно, необходим, я взяла отдельный маленький мешок, куда периодически его прятала.

Еще один важный момент – перчатки. У меня были спортивные, но если их нет, сойдут и обычные рабочие. Иначе – большая вероятность натереть мозоли. По правилам безопасности, каждый из нас был обеспечен спасательным жилетом. Глубина под нами все-таки приличная.

Загрузившись в судна по двое-трое, мы дружно тронулись. Первое время идти сложновато – надо приноровиться к напарнику, «синхронизироваться», иначе со стороны байдарка будет напоминать одного из индийских многоруких богов или крылья бабочки. Толк от затраченных усилий -минимальный.

Несколько минут – и мы на водных просторах. Красота потрясающая. Мы проплывали небольшими протоками, выходили на более широкие места. Цапли и чайки порой изволили попадать в объектив фотоаппарата. А какие впечатления остались от прохода по луга кувшинок, водных лилий и кубышек, словами не передать! Зрелище завораживающее, даже ощущение реальности теряется.

Идти по Волге, в отличие от быстроходной Медведицы, сложно. На нашем участке течения почти не было, веслами приходилось работать практически постоянно, тогда как Медведица и Хопер дают возможность немного схалтурить. Ну да, а с другой стороны, что может быть лучше такой вот физподготовки на свежем воздухе и в окружающем волшебном мире, да еще и в предвкушении вкуснейшего обеда! За четыре часа мы прошли порядка шести километров. Место стоянки нашли не на островах, где палатки с отдыхающими выросли, словно грибы после дождя, но на «материке» в районе одной из турбаз.

Выгрузившись, мы распределили обязанности и единой дружно командой стали разводить костер, готовить еду, устанавливать тенты.

Одновременно с этим, кто оказывался свободным, смог покататься на сапборде. Это такая доска, на которую ты встаешь, и возможность держаться есть только за весло и воздух. В общем, по первому времени кажется, что передвигаться на ней невозможно, но постепенно, найдя общий язык со своим телом и равновесием, ты все же рискуешь оттолкнуться от берега и проплыть несколько метров. Впечатления удивительные. Ты в прямом смысле скользишь на воде, ощущая себя частью окружающего мира. Подробнее обо всем этом можно узнать в Клубе SupSaratov. А Ксения Синельник в этом деле настоящий профессионал! Главное – не сильно отвлекаться. А то с непривычки и навернуться можно.

Между тем, лазурно-голубое небо приобрело несколько угрожающий оттенок. И в подтверждении всех предупреждения МЧС, нас накрыло. Ну, какой же поход без экстрима и приключений! Благо дело, мы успели перекусить наструганным салатом, так что силы держать нашу палатку, где мы установили столы, чтобы спрятаться от дождя, были. Порывы ветра, превращая ее порой в нечто наподобие парашюта, пытались вырвать строение из наших рук, но мы устояли против и его шквала и шквала обрушившейся на нас с неба воды. И вот тут я сильно пожалела, что не взяла дождевик! После грозы те, кто не позаботился о них и ветровках заранее, оказались вымокшими до последней нитки.

Но! У нас были те самые волшебные мешки с упакованной одеждой, в которую мы благополучно переоделись и отправились греться к костру. Тут уже стояли два ведра – одно для щей, другое для чая. Щи с тушенкой и чай с печеньем, сдобренные дождевой водой, стали самым вкусным блюдом. Пару плошек салата, залитых дождем, мы назвали «мокрошкой» и решили скормить снующим у берега рыбешкам.

И еще. Хочу поделиться рецептом самых вкусных щей: ставите на костер ведро воды. Когда закипит, кидаете туда нарезанную картошку и подготовленную зажарку – лук и морковь, добавляете нарезанную заранее капусту. После – закидываете несколько банок тушенки. Не забудьте ее порезать еще в банке – чтобы кусочки распределились равномерно, добавляете пару щедрых ложек приправы, проверяете на соль, и когда картошка сварится, можно есть!

В общем, наше приключение удалось! Полученных впечатлений хватит надолго. Но самое главное, это наша дружная команда – та самая походная атмосфера, шутки, смех, общение, готовность помочь и поддержать в любую минуту. Такое дорогого стоит!

Огромное спасибо Оксане Чередник за такое удивительное путешествие!

Проект «БЛИЗКАЯ точка РФ» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Начальник отдела общественных связей Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ Ольга Летувет

Саратовские журналисты и блоггеры отправилась на байдарках по Волге
Саратовские журналисты и блоггеры отправилась на байдарках по Волге
Саратовские журналисты и блоггеры отправилась на байдарках по Волге
Саратовские журналисты и блоггеры отправилась на байдарках по Волге