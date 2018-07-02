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Правила общепринятые – идем дружно, в байдарках не встаем, чтобы не перевернуться, связь по рации.



Отмечу, что важно лично для меня. Первое – это полная смена одежды. На сплав я беру всегда спортивную форму для зала . Она нормально облегает, не сковывает движения, быстро сохнет. Потому как сухой в байдарке мне еще никогда оставаться не пришлось. Кроме того, лосины защищают от солнца, а обгореть на воде во время сплава очень легко. Поэтому сверху я всегда надеваю рубашку с длинным рукавом. Привычные кроссовки меняю на сланцы. Хотя, можно и на легкие сандалии – они даже удобнее, не слетают в воде. Садиться в байдарку с берега не получится. В крайнем случае, можно просто разуться. Брать в байдарку полотенце я бы не советовала – все равно намокнет, лучше сложить его до пляжной остановки.



Все вещи, которые были у нас с собой, мы сложили в специальные герметичные мешки. Туда же я отправила и телефон. На всякий случай. Если даже мешок окажется в воде, он не утонет и не промокнет. Для фотоаппарата, который мне, естественно, необходим, я взяла отдельный маленький мешок, куда периодически его прятала.



Еще один важный момент – перчатки. У меня были спортивные, но если их нет, сойдут и обычные рабочие. Иначе – большая вероятность натереть мозоли. По правилам безопасности, каждый из нас был обеспечен спасательным жилетом. Глубина под нами все-таки приличная.



Загрузившись в судна по двое-трое, мы дружно тронулись. Первое время идти сложновато – надо приноровиться к напарнику, «синхронизироваться», иначе со стороны байдарка будет напоминать одного из индийских многоруких богов или крылья бабочки. Толк от затраченных усилий -минимальный.



Несколько минут – и мы на водных просторах. Красота потрясающая. Мы проплывали небольшими протоками, выходили на более широкие места. Цапли и чайки порой изволили попадать в объектив фотоаппарата. А какие впечатления остались от прохода по луга кувшинок, водных лилий и кубышек, словами не передать! Зрелище завораживающее, даже ощущение реальности теряется.



Идти по Волге, в отличие от быстроходной Медведицы, сложно. На нашем участке течения почти не было, веслами приходилось работать практически постоянно, тогда как Медведица и Хопер дают возможность немного схалтурить. Ну да, а с другой стороны, что может быть лучше такой вот физподготовки на свежем воздухе и в окружающем волшебном мире, да еще и в предвкушении вкуснейшего обеда! За четыре часа мы прошли порядка шести километров. Место стоянки нашли не на островах, где палатки с отдыхающими выросли, словно грибы после дождя, но на «материке» в районе одной из турбаз.



Выгрузившись, мы распределили обязанности и единой дружно командой стали разводить костер, готовить еду, устанавливать тенты.



Одновременно с этим, кто оказывался свободным, смог покататься на сапборде. Это такая доска, на которую ты встаешь, и возможность держаться есть только за весло и воздух. В общем, по первому времени кажется, что передвигаться на ней невозможно, но постепенно, найдя общий язык со своим телом и равновесием, ты все же рискуешь оттолкнуться от берега и проплыть несколько метров. Впечатления удивительные. Ты в прямом смысле скользишь на воде, ощущая себя частью окружающего мира. Подробнее обо всем этом можно узнать в Клубе SupSaratov. А Ксения Синельник в этом деле настоящий профессионал! Главное – не сильно отвлекаться. А то с непривычки и навернуться можно.



Между тем, лазурно-голубое небо приобрело несколько угрожающий оттенок. И в подтверждении всех предупреждения МЧС, нас накрыло. Ну, какой же поход без экстрима и приключений! Благо дело, мы успели перекусить наструганным салатом, так что силы держать нашу палатку, где мы установили столы, чтобы спрятаться от дождя, были. Порывы ветра, превращая ее порой в нечто наподобие парашюта, пытались вырвать строение из наших рук, но мы устояли против и его шквала и шквала обрушившейся на нас с неба воды. И вот тут я сильно пожалела, что не взяла дождевик! После грозы те, кто не позаботился о них и ветровках заранее, оказались вымокшими до последней нитки.



Но! У нас были те самые волшебные мешки с упакованной одеждой, в которую мы благополучно переоделись и отправились греться к костру. Тут уже стояли два ведра – одно для щей, другое для чая. Щи с тушенкой и чай с печеньем, сдобренные дождевой водой, стали самым вкусным блюдом. Пару плошек салата, залитых дождем, мы назвали «мокрошкой» и решили скормить снующим у берега рыбешкам.



И еще. Хочу поделиться рецептом самых вкусных щей: ставите на костер ведро воды. Когда закипит, кидаете туда нарезанную картошку и подготовленную зажарку – лук и морковь, добавляете нарезанную заранее капусту. После – закидываете несколько банок тушенки. Не забудьте ее порезать еще в банке – чтобы кусочки распределились равномерно, добавляете пару щедрых ложек приправы, проверяете на соль, и когда картошка сварится, можно есть!



В общем, наше приключение удалось! Полученных впечатлений хватит надолго. Но самое главное, это наша дружная команда – та самая походная атмосфера, шутки, смех, общение, готовность помочь и поддержать в любую минуту. Такое дорогого стоит!



Огромное спасибо Оксане Чередник за такое удивительное путешествие!



Проект «БЛИЗКАЯ точка РФ» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



Начальник отдела общественных связей Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ Ольга Летувет









Сплав – это всегда большое приключение. Тем более, когда маршрут тебе неизвестен. В эти выходные в рамках проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ» команда саратовских журналистов, блоггеров и нескольких представителей турагентств, отправилась на байдарках и каяках сплавляться по Волге в районе села Генеральское. Собравшись на берегу, куда организаторы приключения из Агентства приключений ZaDoor уже привезли все снаряжение. Угостившись чаем с бутербродами, которые на природе приобретают совершенно иное «звучание», нежели в уютной домашней кухне, нас собрали на первый инструктаж.Правила общепринятые – идем дружно, в байдарках не встаем, чтобы не перевернуться, связь по рации.Отмечу, что важно лично для меня. Первое – это полная смена одежды. На сплав я беру всегда спортивную форму для зала . Она нормально облегает, не сковывает движения, быстро сохнет. Потому как сухой в байдарке мне еще никогда оставаться не пришлось. Кроме того, лосины защищают от солнца, а обгореть на воде во время сплава очень легко. Поэтому сверху я всегда надеваю рубашку с длинным рукавом. Привычные кроссовки меняю на сланцы. Хотя, можно и на легкие сандалии – они даже удобнее, не слетают в воде. Садиться в байдарку с берега не получится. В крайнем случае, можно просто разуться. Брать в байдарку полотенце я бы не советовала – все равно намокнет, лучше сложить его до пляжной остановки.Все вещи, которые были у нас с собой, мы сложили в специальные герметичные мешки. Туда же я отправила и телефон. На всякий случай. Если даже мешок окажется в воде, он не утонет и не промокнет. Для фотоаппарата, который мне, естественно, необходим, я взяла отдельный маленький мешок, куда периодически его прятала.Еще один важный момент – перчатки. У меня были спортивные, но если их нет, сойдут и обычные рабочие. Иначе – большая вероятность натереть мозоли. По правилам безопасности, каждый из нас был обеспечен спасательным жилетом. Глубина под нами все-таки приличная.Загрузившись в судна по двое-трое, мы дружно тронулись. Первое время идти сложновато – надо приноровиться к напарнику, «синхронизироваться», иначе со стороны байдарка будет напоминать одного из индийских многоруких богов или крылья бабочки. Толк от затраченных усилий -минимальный.Несколько минут – и мы на водных просторах. Красота потрясающая. Мы проплывали небольшими протоками, выходили на более широкие места. Цапли и чайки порой изволили попадать в объектив фотоаппарата. А какие впечатления остались от прохода по луга кувшинок, водных лилий и кубышек, словами не передать! Зрелище завораживающее, даже ощущение реальности теряется.Идти по Волге, в отличие от быстроходной Медведицы, сложно. На нашем участке течения почти не было, веслами приходилось работать практически постоянно, тогда как Медведица и Хопер дают возможность немного схалтурить. Ну да, а с другой стороны, что может быть лучше такой вот физподготовки на свежем воздухе и в окружающем волшебном мире, да еще и в предвкушении вкуснейшего обеда! За четыре часа мы прошли порядка шести километров. Место стоянки нашли не на островах, где палатки с отдыхающими выросли, словно грибы после дождя, но на «материке» в районе одной из турбаз.Выгрузившись, мы распределили обязанности и единой дружно командой стали разводить костер, готовить еду, устанавливать тенты.Одновременно с этим, кто оказывался свободным, смог покататься на сапборде. Это такая доска, на которую ты встаешь, и возможность держаться есть только за весло и воздух. В общем, по первому времени кажется, что передвигаться на ней невозможно, но постепенно, найдя общий язык со своим телом и равновесием, ты все же рискуешь оттолкнуться от берега и проплыть несколько метров. Впечатления удивительные. Ты в прямом смысле скользишь на воде, ощущая себя частью окружающего мира. Подробнее обо всем этом можно узнать в Клубе SupSaratov. А Ксения Синельник в этом деле настоящий профессионал! Главное – не сильно отвлекаться. А то с непривычки и навернуться можно.Между тем, лазурно-голубое небо приобрело несколько угрожающий оттенок. И в подтверждении всех предупреждения МЧС, нас накрыло. Ну, какой же поход без экстрима и приключений! Благо дело, мы успели перекусить наструганным салатом, так что силы держать нашу палатку, где мы установили столы, чтобы спрятаться от дождя, были. Порывы ветра, превращая ее порой в нечто наподобие парашюта, пытались вырвать строение из наших рук, но мы устояли против и его шквала и шквала обрушившейся на нас с неба воды. И вот тут я сильно пожалела, что не взяла дождевик! После грозы те, кто не позаботился о них и ветровках заранее, оказались вымокшими до последней нитки.Но! У нас были те самые волшебные мешки с упакованной одеждой, в которую мы благополучно переоделись и отправились греться к костру. Тут уже стояли два ведра – одно для щей, другое для чая. Щи с тушенкой и чай с печеньем, сдобренные дождевой водой, стали самым вкусным блюдом. Пару плошек салата, залитых дождем, мы назвали «мокрошкой» и решили скормить снующим у берега рыбешкам.И еще. Хочу поделиться рецептом самых вкусных щей: ставите на костер ведро воды. Когда закипит, кидаете туда нарезанную картошку и подготовленную зажарку – лук и морковь, добавляете нарезанную заранее капусту. После – закидываете несколько банок тушенки. Не забудьте ее порезать еще в банке – чтобы кусочки распределились равномерно, добавляете пару щедрых ложек приправы, проверяете на соль, и когда картошка сварится, можно есть!В общем, наше приключение удалось! Полученных впечатлений хватит надолго. Но самое главное, это наша дружная команда – та самая походная атмосфера, шутки, смех, общение, готовность помочь и поддержать в любую минуту. Такое дорогого стоит!Огромное спасибо Оксане Чередник за такое удивительное путешествие!Проект «БЛИЗКАЯ точка РФ» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.