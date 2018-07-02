Поздравляем с юбилеем Людмилу Ивановну Боженко! Актуально » Новости — 18-июля-2018 — прочитано 41 раз

18 июля журналисту Людмиле Ивановне Боженко — 80. И не зачем вуалировать круглую дату, отрезок времени, в котором нашлось место и реализации в профессии, и любви, дружбе, и утолению жажды странствий. Ведь за этой вехой новые горизонты! Очень самодостаточный человек, она сама приготовила себе лучший подарок, какой можно придумать творческому человеку. Написала книгу, которую назвала «Мелодии моих дорог», презентованную летом в кругу друзей и коллег — в первичной ветеранской организации Саратовского отделения Союза журналистов России.

Презентация, пожалуй, слишком официальное и сухое название замечательной, теплой встречи в городском совете ветеранов на ул.Горького, с чаем и пиццей, с удивительной пианисткой Викторией Владимировной Ковалевой, как всегда, с вдохновением аккомпанировавшей поющим журналистам. Большинство собравшихся книгу прочитали. Прямо скажем, непростую книгу, тема которой сегодня волнует многих. Дело в том, что в поисках новых впечатлений и приключений (такой знакомый для журналистской братии ненасытный зверь!) она проделала недавно дальний путь сначала в Израиль, затем в Америку. Гостила у бывших россиян, сменивших место жительства на более спокойное, благополучное, сытное и, как им кажется, более счастливое. Давние знакомые думали, что и она сделает свой практичный выбор. Людмила Ивановна, действительно, по достоинству оценила природные красоты новых стран, архитектуру и памятники культуры городов и пригородов. Но там, вдали от родной стороны, буквально за короткий промежуток времени она ощутила тоску по родине, невозможность существования вне ее.

Книга написана предельно кратко, но все равно понятно почему так произошло. Корни автора здесь, на Волге. Родилась она на Украине, а в Саратов эвакуировалась вместе с семьей в начале войны, в 1941-м. Здесь прошли ее детство и юность, полные понимания и любви близких, окружающих. Любила «мамочку» (только так и теперь называет мать в книге), до сих пор помнит ее острые словечки, мудрые высказывания, всю свою семью, с которой довелось плавать на волжские острова. Саратовский университет, студенток-однокурсниц филфака, дружба с которыми прошла через годы, работу свою, творческий союз — журналистское братство. Ее стаж в газетах составляет более тридцати лет, причем всего в двух заводских многотиражках. Уровень ее знаний был достаточно высок, что ее приняли после четырех лет работы в школе сразу ответственным секретарем в газету завода им. С. Орджоникидзе, а затем более двадцати лет она - редактор газеты приборомеханического завода «Рабочее слово». Знала производство, людей, владела словом, заслуженно пользовалась авторитетом. В общем, реализовалась в профессии. Кстати, три года назад удостоена премии губернатора. И в семье, у нее дочь, две внучки и правнучка. Путешествовать очень любит, объездила нашу область, в которой есть любимые уголки, страну, за границей тоже бывала не раз. Но никогда не возникала мысль уехать с Волги, оставить родной Саратов. С таким багажом ПМЖ в другой стране было ни к чему. Признается к книге: стало одиноко на красивых заграничных улочках, невыносимо скучно ухаживать за капризным престарелым россиянином, щедро оплачивавшем работу, но изводившим брюзжанием о покинутой стране.

Аркадий Александрович Богатырев, с которым Боженко дружит много лет, на презентации книги отметил смелость автора. В общем автор, о котором не скажешь - «душа нараспашку», настраивает на сопереживание, на поиск своего ответа на сокровенный вопрос «уезжать за бугор в поисках лучшей доли или нет». Время утечки мозгов из страны продолжается. В конце-концов, каждый свою судьбу складывает сам, но впечатления старших, прошедших похожие испытания, наталкивают на размышления.

Александр Иванович Симонов похвалил коллегу за легкий и сочный язык книги. Отметил, что читая ее, понимаешь — автор любит и знает многие песни советского и современного времени. Песни размышления, песни вдохновения, грусти. Эти песни собравшиеся захотели исполнить вместе — про то, как сурово говорит вожак стаи журавленку, что «родина милей, запомни это слово», про плот, «мой плот», который вовсе не так уж плох, и про заботу, которая « нас такая, забота у нас простая». Друзья порадовались, что Людмила Ивановна сегодня по-прежнему в гуще общественной жизни, в активе клубов «Ветеран» и «Волжанка», по мере сил помогает в подготовке профессиональной смены — юных журналистов.

Новых творческих удач, интересных встреч, здоровья вам, Людмила Ивановна!

Саратовская журналистская организация 18 июля журналисту Людмиле Ивановне Боженко — 80. И не зачем вуалировать круглую дату, отрезок времени, в котором нашлось место и реализации в профессии, и любви, дружбе, и утолению жажды странствий. Ведь за этой вехой новые горизонты! Очень самодостаточный человек, она сама приготовила себе лучший подарок, какой можно придумать творческому человеку. Написала книгу, которую назвала «Мелодии моих дорог», презентованную летом в кругу друзей и коллег — в первичной ветеранской организации Саратовского отделения Союза журналистов России.Презентация, пожалуй, слишком официальное и сухое название замечательной, теплой встречи в городском совете ветеранов на ул.Горького, с чаем и пиццей, с удивительной пианисткой Викторией Владимировной Ковалевой, как всегда, с вдохновением аккомпанировавшей поющим журналистам. Большинство собравшихся книгу прочитали. Прямо скажем, непростую книгу, тема которой сегодня волнует многих. Дело в том, что в поисках новых впечатлений и приключений (такой знакомый для журналистской братии ненасытный зверь!) она проделала недавно дальний путь сначала в Израиль, затем в Америку. Гостила у бывших россиян, сменивших место жительства на более спокойное, благополучное, сытное и, как им кажется, более счастливое. Давние знакомые думали, что и она сделает свой практичный выбор. Людмила Ивановна, действительно, по достоинству оценила природные красоты новых стран, архитектуру и памятники культуры городов и пригородов. Но там, вдали от родной стороны, буквально за короткий промежуток времени она ощутила тоску по родине, невозможность существования вне ее.Книга написана предельно кратко, но все равно понятно почему так произошло. Корни автора здесь, на Волге. Родилась она на Украине, а в Саратов эвакуировалась вместе с семьей в начале войны, в 1941-м. Здесь прошли ее детство и юность, полные понимания и любви близких, окружающих. Любила «мамочку» (только так и теперь называет мать в книге), до сих пор помнит ее острые словечки, мудрые высказывания, всю свою семью, с которой довелось плавать на волжские острова. Саратовский университет, студенток-однокурсниц филфака, дружба с которыми прошла через годы, работу свою, творческий союз — журналистское братство. Ее стаж в газетах составляет более тридцати лет, причем всего в двух заводских многотиражках. Уровень ее знаний был достаточно высок, что ее приняли после четырех лет работы в школе сразу ответственным секретарем в газету завода им. С. Орджоникидзе, а затем более двадцати лет она - редактор газеты приборомеханического завода «Рабочее слово». Знала производство, людей, владела словом, заслуженно пользовалась авторитетом. В общем, реализовалась в профессии. Кстати, три года назад удостоена премии губернатора. И в семье, у нее дочь, две внучки и правнучка. Путешествовать очень любит, объездила нашу область, в которой есть любимые уголки, страну, за границей тоже бывала не раз. Но никогда не возникала мысль уехать с Волги, оставить родной Саратов. С таким багажом ПМЖ в другой стране было ни к чему. Признается к книге: стало одиноко на красивых заграничных улочках, невыносимо скучно ухаживать за капризным престарелым россиянином, щедро оплачивавшем работу, но изводившим брюзжанием о покинутой стране.Аркадий Александрович Богатырев, с которым Боженко дружит много лет, на презентации книги отметил смелость автора. В общем автор, о котором не скажешь - «душа нараспашку», настраивает на сопереживание, на поиск своего ответа на сокровенный вопрос «уезжать за бугор в поисках лучшей доли или нет». Время утечки мозгов из страны продолжается. В конце-концов, каждый свою судьбу складывает сам, но впечатления старших, прошедших похожие испытания, наталкивают на размышления.Александр Иванович Симонов похвалил коллегу за легкий и сочный язык книги. Отметил, что читая ее, понимаешь — автор любит и знает многие песни советского и современного времени. Песни размышления, песни вдохновения, грусти. Эти песни собравшиеся захотели исполнить вместе — про то, как сурово говорит вожак стаи журавленку, что «родина милей, запомни это слово», про плот, «мой плот», который вовсе не так уж плох, и про заботу, которая « нас такая, забота у нас простая». Друзья порадовались, что Людмила Ивановна сегодня по-прежнему в гуще общественной жизни, в активе клубов «Ветеран» и «Волжанка», по мере сил помогает в подготовке профессиональной смены — юных журналистов.Новых творческих удач, интересных встреч, здоровья вам, Людмила Ивановна!Саратовская журналистская организация