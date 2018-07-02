Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на праздник Актуально » Новости — 10-июля-2018 — прочитано 27 раз

В 10.00 по традиции в этот день руководители области и города, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского и других ВУЗов, потомки Н.Г.Чернышевского, сотрудники музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского соберутся на Воскресенском кладбище, чтобы почтить память великого земляка.

Продолжатся торжества в 11.30 на усадьбе. Гости музея услышат рассказ о детстве Николая Чернышевского: семье, увлечениях, любимых книгах; смогут поиграть в любимые игры детей XIX. Подготовлена программа детских коллективов: ансамбля русской песни « Девчата», народного коллектива « Вдохновение» Городского клуба детского творчества «Романтик». Завершится детский праздник запуском воздушного змея.

Пришедшие в этот день смогут познакомиться со всеми экспозициями музея, а также с выставками детского рисунка - «Наши славные земляки», работами студентов художественного училища им. Боголюбова, посвященными Н.Г.Чернышевскому. В галерее В. О. Фомичева пройдет мастер-класс Надежды Шитовой. Под руководством художника каждый желающий сможет создать образ Н.Г. Чернышевского.

С 13.00 до 15.00 дети старшего школьного возраста, студенты и знатоки истории жизни Н.Г. Чернышевского приглашаются на литературно-детективную игру «Освобождение Ч».

В 15.30 зале музея, где размещена выставка «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории» состоится необычный «Провинциальный салон». Он откроется необычной выставкой – впервые представят автографы Н.Г.Чернышевского на раритетных изданиях «Лессингъ, его время, его жизнь и деятельность» 1857 года. Одну из книг Николай Гаврилович подарил отцу Гавриилу Ивановичу с дарственной надписью «Милому папеньке от бесконечно обязанного, всем обязанного сына», другую - жене Ольге Сократовне «Милому моему другу Олиньке от мужа которого она так часто бранит/иногда за дело».

Праздничная программа салона откроется выступлением профессора театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Виктора Кульченко. Прозвучат стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова. Участники ансамбля хоровой миниатюры «Музыка сердца» (руководитель Виктория Ковалева) исполнят народные песни и романсы русских композиторов.

С 16.00 театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» представит новый театральный проект «Ожившие образы старого дома» - сцены из жизни семьи Чернышевских.

В 17.00 чествование знаменитого саратовца продолжится у памятника

Н.Г. Чернышевскому, на площади, носящей его имя. Прозвучат страницы биографии Н.Г.Чернышевского, выступления общественности, ученых и писателей. Состоится праздничный концерт.

Вечером с 18.00 до 20.00 в павильоне летней библиотеки ЦБС в «Липках» пройдет акция «Читаем Чернышевского»: выставка книг Н.Г.Чернышевского, выступления саратовских поэтов и писателей. У «Открытого микрофона» каждый сможет прочесть отрывки из романов Чернышевского «Что делать?», «Пролог» и диалоги из пьесы «Мастерица варить кашу».

Саратов – это место талантливых людей, преданных своей Отчизне. Мы гордимся многими нашими земляками, принесшими ему славу, в первом ряду среди которых, Николай Гаврилович Чернышевский.



Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на торжества, посвященные 190-летию со дня рождения Н.Г.Чернышевского.

Открыты для посещения все экспозиции и выставки музея.

Вход на усадьбу, на выставки и экспозиции свободный.



Адрес музея: г.Саратов, ул. Чернышевского, 142

тел. 23-06-66, факс. 23-35-83

Троллейбусы №№4, 2а,

маршрут.такси №№ 42, 105, 42к.

Остановка «Бабушкин взвоз»

sarusadba.ru

sarusadba@yandex.ru

http://www.facebook.com/sarusadba

https://vk.com/sarusadba

https://ok.ru/sarusadba











24 июля 2018 года в Саратове празднуется 190-летие со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского, писателя, философа, журналиста, общественного деятеля.В 10.00 по традиции в этот день руководители области и города, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского и других ВУЗов, потомки Н.Г.Чернышевского, сотрудники музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского соберутся на Воскресенском кладбище, чтобы почтить память великого земляка.Продолжатся торжества в 11.30 на усадьбе. Гости музея услышат рассказ о детстве Николая Чернышевского: семье, увлечениях, любимых книгах; смогут поиграть в любимые игры детей XIX. Подготовлена программа детских коллективов: ансамбля русской песни « Девчата», народного коллектива « Вдохновение» Городского клуба детского творчества «Романтик». Завершится детский праздник запуском воздушного змея.Пришедшие в этот день смогут познакомиться со всеми экспозициями музея, а также с выставками детского рисунка - «Наши славные земляки», работами студентов художественного училища им. Боголюбова, посвященными Н.Г.Чернышевскому. В галерее В. О. Фомичева пройдет мастер-класс Надежды Шитовой. Под руководством художника каждый желающий сможет создать образ Н.Г. Чернышевского.С 13.00 до 15.00 дети старшего школьного возраста, студенты и знатоки истории жизни Н.Г. Чернышевского приглашаются на литературно-детективную игру «Освобождение Ч».В 15.30 зале музея, где размещена выставка «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории» состоится необычный «Провинциальный салон». Он откроется необычной выставкой – впервые представят автографы Н.Г.Чернышевского на раритетных изданиях «Лессингъ, его время, его жизнь и деятельность» 1857 года. Одну из книг Николай Гаврилович подарил отцу Гавриилу Ивановичу с дарственной надписью «Милому папеньке от бесконечно обязанного, всем обязанного сына», другую - жене Ольге Сократовне «Милому моему другу Олиньке от мужа которого она так часто бранит/иногда за дело».Праздничная программа салона откроется выступлением профессора театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Виктора Кульченко. Прозвучат стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова. Участники ансамбля хоровой миниатюры «Музыка сердца» (руководитель Виктория Ковалева) исполнят народные песни и романсы русских композиторов.С 16.00 театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» представит новый театральный проект «Ожившие образы старого дома» - сцены из жизни семьи Чернышевских.В 17.00 чествование знаменитого саратовца продолжится у памятникаН.Г. Чернышевскому, на площади, носящей его имя. Прозвучат страницы биографии Н.Г.Чернышевского, выступления общественности, ученых и писателей. Состоится праздничный концерт.Вечером с 18.00 до 20.00 в павильоне летней библиотеки ЦБС в «Липках» пройдет акция «Читаем Чернышевского»: выставка книг Н.Г.Чернышевского, выступления саратовских поэтов и писателей. У «Открытого микрофона» каждый сможет прочесть отрывки из романов Чернышевского «Что делать?», «Пролог» и диалоги из пьесы «Мастерица варить кашу».Саратов – это место талантливых людей, преданных своей Отчизне. Мы гордимся многими нашими земляками, принесшими ему славу, в первом ряду среди которых, Николай Гаврилович Чернышевский.Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на торжества, посвященные 190-летию со дня рождения Н.Г.Чернышевского.Открыты для посещения все экспозиции и выставки музея.Вход на усадьбу, на выставки и экспозиции свободный.