ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП «КИНОВЕРТИКАЛИ» Актуально » Новости — 22-мая-2018 — прочитано 18 раз В состав жюри вошли руководители региональных учреждений культуры и кинематографии.



17 мая состоялось заседание членов жюри конкурса «Лучший логотип открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». В состав жюри вошли руководители региональных учреждений культуры и кинематографии, известные общественные деятели.



Эксперты оценивали представленные варианты логотипов по нескольким критериям – наличию логической связи с темой кино и Саратовской областью, оригинальности, выразительности, простоте восприятия логотипа аудиторией и возможности его использования в рекламной продукции.



Директор Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Илья Смирнов отметил, что конкурс на лучший логотип «Киновертикали» не только способствовал раскрытию творческого потенциала участников, но и послужил дополнительным инструментом PR-продвижения фестиваля.



Учитывая разнообразие представленных работ, членами жюри было принято решение выделить две номинации и присудить:



- диплом победителя в номинации «Имидж» (Екатерина Есина, г. Саратов);



- диплом победителя в номинации «Лого» (Дьулустан Никулин, г. Москва).



Трое участников конкурса отмечены специальными дипломами:



- Кристина Коробова получит диплом «За оригинальность и выразительность логотипа»;



- Иван Лобанов - «За лаконичность и выразительность, ясность восприятия логотипа»;



- Анна Бурова – «За лучшее соответствие логотипа тематике конкурса, воплощение идеи любви к Саратовской области».



Все остальные авторы получат сертификаты за участие в конкурсе. Их вручение пройдет в торжественной обстановке.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.



Для справки



Награждение победителей конкурса на лучший логотип «Киновертикали» состоится 2 октября 2018 года в рамках торжественной церемонии открытия фестиваля.



Протокол по итогам конкурса на лучший логотип «Киновертикали» размещен на сайте киновидеоцентра www.sarkvc.ru в разделе "КИНОВЕРТИКАЛЬ" - "КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП ФЕСТИВАЛЯ".



С конкурсными работами можно познакомиться в специальном альбоме «Конкурс на лучший логотип фестиваля» группы «КИНОВЕРТИКАЛЬ Саратов» в сети «ВКонтакте».

