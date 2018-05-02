В Саратове прошел экологический форум «Волга-территория экологии» Актуально » Новости — 18-мая-2018 — прочитано 33 раз

Приветственные слова произнесли руководитель проекта «Экотория» Коргунова Ольга Викторовна, проректор по воспитательной и социальной работе СГАУ имени Н.И. Вавилова. Попова Ольга Михайловна, а также заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области Богданова Валентина Викторовна.

Состоялся премьерный показ фильма «Волга-территория экологии», который произвел на всех присутствующих хорошее впечатление. После просмотра фильма состоялось обсуждение фильма и было предложено показать его в местных школах и колледжах.

Свои доклады на конференции представили Оксана Чередник с выступлением о «Экологическом туризме», студенты СГАУ, ученица 8 класса МОУ «СОШ» с. Чардым Бегоян Эвелина «Рекреационное хозяйство и проблемы связанные с ним», а также ученый, геоэколог СГУ Шешнёв Александр Сергеевич с докладом «Город и Волга: экологические аспекты освоения прибрежной зоны». Ему задавали вопросы, так как доклад был очень содержателен и многогранен, затрагивал проблемы оползней берегов Волги, строительство коллекторов, устройство городских пляжей и соляриев.

Координатор проекта Калякина Надежда рассказала как правильно пользоваться мобильным приложением «Экотория».

На форуме присутствовали известные общественники Верховая Марина, Худякова Лариса Павловна, а также много волонтеров.

Все участники Форума получили много раздаточного материала по теме конференции, а также ручки и блокноты.

Волонтеры СГАУ провели экскурсию для ребят из Чардыма в музее истории Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. А затем учащиеся школы с. Чардым отправились в Парк Победы города Саратова вместе с краеведом Костиным А.М.

После конференции участники отправились на кофе-брейк, где прошло живое общение.

Форум завершился панельной дискуссией, где присутствовали чиновники и эксперты в области экологии и природопользованию.











Проект «Экотория» в своем компоненте планировал Поволжский волонтерский экологический форум «Волга-территория экологии», который и состоялся 15 мая 2018 года на базе Саратовского государственного аграрного университета. Присутствовало более 300 человек: студенты, чиновники, ученые, общественность, СМИ, граждане.Приветственные слова произнесли руководитель проекта «Экотория» Коргунова Ольга Викторовна, проректор по воспитательной и социальной работе СГАУ имени Н.И. Вавилова. Попова Ольга Михайловна, а также заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области Богданова Валентина Викторовна.Состоялся премьерный показ фильма «Волга-территория экологии», который произвел на всех присутствующих хорошее впечатление. После просмотра фильма состоялось обсуждение фильма и было предложено показать его в местных школах и колледжах.Свои доклады на конференции представили Оксана Чередник с выступлением о «Экологическом туризме», студенты СГАУ, ученица 8 класса МОУ «СОШ» с. Чардым Бегоян Эвелина «Рекреационное хозяйство и проблемы связанные с ним», а также ученый, геоэколог СГУ Шешнёв Александр Сергеевич с докладом «Город и Волга: экологические аспекты освоения прибрежной зоны». Ему задавали вопросы, так как доклад был очень содержателен и многогранен, затрагивал проблемы оползней берегов Волги, строительство коллекторов, устройство городских пляжей и соляриев.Координатор проекта Калякина Надежда рассказала как правильно пользоваться мобильным приложением «Экотория».На форуме присутствовали известные общественники Верховая Марина, Худякова Лариса Павловна, а также много волонтеров.Все участники Форума получили много раздаточного материала по теме конференции, а также ручки и блокноты.Волонтеры СГАУ провели экскурсию для ребят из Чардыма в музее истории Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. А затем учащиеся школы с. Чардым отправились в Парк Победы города Саратова вместе с краеведом Костиным А.М.После конференции участники отправились на кофе-брейк, где прошло живое общение.Форум завершился панельной дискуссией, где присутствовали чиновники и эксперты в области экологии и природопользованию.