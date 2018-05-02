|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 426 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
Памяти коллеги
Памяти коллеги
Скоропостижно скончалась директор ООО «Вирма» (г. Балаково) Ирина Степановна Дмитриева.
Она родилась 20 июля 1957 г. в г. Балаково. Закончила факультет журналистики Ленинградского университета (1980 г.) и Саратовскую академию права (2012 г.)
До 1983 г. работала экскурсоводом в Крыму, затем вернулась в родной город, где стала корреспондентом в районной газете «Волжская новь».
В 1986–1988 гг. – преподаватель Балаковского СПТУ-58.
С 1988 г. – корреспондент газеты «Огни коммунизма». Была официальным помощником депутата Верховного Совета СССР Э.С. Гамса.
В 1990 г. – соучредитель «Свободной газеты», которая стала основой для создания предприятия «Вирма», состоящего из газеты, типографии, сети киосков и телевидения («Свободное телевидение»).
Её публикации в то время отличались принципиальностью, честностью и профессионализмом. Открывая «Огни коммунизма», а затем «Свободную газету», читатель всега в первую очередь искал материалы Ирины Дмитриевой.
Не случайно её неоднократно избирали депутатом городского Совета и районного Собрания (15 лет депутатских полномочий). В течение 7 лет Ирина возглавляла приёмную депутата Госдумы В.В. Володина. Она внесена в энциклопедию «Лучшие люди России», победитель проекта «Единой России» «Профессиональная команда страны» в номинации «Журналистика».
В течение последних лет возглавляла ООО «Вирма» (сеть газетных киосков и «Свободное телевидение»).
Член Союза журналистов России.
Пусть земля ей будет пухом…
Саратовское отделение Союза журналистов России