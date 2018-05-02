Памяти коллеги Актуально » Новости — 12-мая-2018 — прочитано 20 раз Памяти коллеги

Скоропостижно скончалась директор ООО «Вирма» (г. Балаково) Ирина Степановна Дмитриева.

Она родилась 20 июля 1957 г. в г. Балаково. Закончила факультет журналистики Ленинградского университета (1980 г.) и Саратовскую академию права (2012 г.)

До 1983 г. работала экскурсоводом в Крыму, затем вернулась в родной город, где стала корреспондентом в районной газете «Волжская новь».

В 1986–1988 гг. – преподаватель Балаковского СПТУ-58.

С 1988 г. – корреспондент газеты «Огни коммунизма». Была официальным помощником депутата Верховного Совета СССР Э.С. Гамса.

В 1990 г. – соучредитель «Свободной газеты», которая стала основой для создания предприятия «Вирма», состоящего из газеты, типографии, сети киосков и телевидения («Свободное телевидение»).

Её публикации в то время отличались принципиальностью, честностью и профессионализмом. Открывая «Огни коммунизма», а затем «Свободную газету», читатель всега в первую очередь искал материалы Ирины Дмитриевой.

Не случайно её неоднократно избирали депутатом городского Совета и районного Собрания (15 лет депутатских полномочий). В течение 7 лет Ирина возглавляла приёмную депутата Госдумы В.В. Володина. Она внесена в энциклопедию «Лучшие люди России», победитель проекта «Единой России» «Профессиональная команда страны» в номинации «Журналистика».

В течение последних лет возглавляла ООО «Вирма» (сеть газетных киосков и «Свободное телевидение»).

Член Союза журналистов России.

Пусть земля ей будет пухом…



Саратовское отделение Союза журналистов России

Скоропостижно скончалась директор ООО «Вирма» (г. Балаково) Ирина Степановна Дмитриева.Она родилась 20 июля 1957 г. в г. Балаково. Закончила факультет журналистики Ленинградского университета (1980 г.) и Саратовскую академию права (2012 г.)До 1983 г. работала экскурсоводом в Крыму, затем вернулась в родной город, где стала корреспондентом в районной газете «Волжская новь».В 1986–1988 гг. – преподаватель Балаковского СПТУ-58.С 1988 г. – корреспондент газеты «Огни коммунизма». Была официальным помощником депутата Верховного Совета СССР Э.С. Гамса.В 1990 г. – соучредитель «Свободной газеты», которая стала основой для создания предприятия «Вирма», состоящего из газеты, типографии, сети киосков и телевидения («Свободное телевидение»).Её публикации в то время отличались принципиальностью, честностью и профессионализмом. Открывая «Огни коммунизма», а затем «Свободную газету», читатель всега в первую очередь искал материалы Ирины Дмитриевой.Не случайно её неоднократно избирали депутатом городского Совета и районного Собрания (15 лет депутатских полномочий). В течение 7 лет Ирина возглавляла приёмную депутата Госдумы В.В. Володина. Она внесена в энциклопедию «Лучшие люди России», победитель проекта «Единой России» «Профессиональная команда страны» в номинации «Журналистика».В течение последних лет возглавляла ООО «Вирма» (сеть газетных киосков и «Свободное телевидение»).Член Союза журналистов России.Пусть земля ей будет пухом…