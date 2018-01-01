В адрес Саратовского реготделения Союза журналистов России звучат слова благодарности Актуально » Новости — 4-января-2018 — прочитано 7 раз Уважаемые коллеги!



Хочу искренне выразить вам слова признательности за оказанную мне и моим коллегам материальную помощь. У многих из нас с профессией журналиста была связана вся жизнь. Кто-то из нас сегодня оказался в трудной жизненной ситуации, и эта помощь очень своевременна и ощутима. Особенно приятно, что она пришла к нам именно от Союза журналистов России: ведь таким образом вы невольно дали нам возможность почувствовать свою причастность к нашей организации.



Трогательно и приятно внимание, проявленное со стороны Саратовского регионального отделения Союза журналистов. Убеждена: бывших журналистов не бывает. Если нам свыше дано писать – мы будем это делать в любом возрасте и при любом состоянии здоровья…



Честно признаться, в таком прекрасном возрасте, в котором нахожусь я (сейчас мне 58 лет), думала, что меня уже не просто чем-либо удивить. Но внимание и помощь со стороны журналистского сообщества меня порадовали и удивили. Расцениваю это как своего рода награду за многолетний труд. Спасибо, коллеги, за подаренный нам позитив, который нам в нашей борьбе за здоровье и даже за жизнь так ценен и важен! Здоровья и успехов вам!



С уважением, журналист Лидия Литвина, р.п. Татищево, Саратовская область

Хочу искренне выразить вам слова признательности за оказанную мне и моим коллегам материальную помощь. У многих из нас с профессией журналиста была связана вся жизнь. Кто-то из нас сегодня оказался в трудной жизненной ситуации, и эта помощь очень своевременна и ощутима. Особенно приятно, что она пришла к нам именно от Союза журналистов России: ведь таким образом вы невольно дали нам возможность почувствовать свою причастность к нашей организации.Трогательно и приятно внимание, проявленное со стороны Саратовского регионального отделения Союза журналистов. Убеждена: бывших журналистов не бывает. Если нам свыше дано писать – мы будем это делать в любом возрасте и при любом состоянии здоровья…Честно признаться, в таком прекрасном возрасте, в котором нахожусь я (сейчас мне 58 лет), думала, что меня уже не просто чем-либо удивить. Но внимание и помощь со стороны журналистского сообщества меня порадовали и удивили. Расцениваю это как своего рода награду за многолетний труд. Спасибо, коллеги, за подаренный нам позитив, который нам в нашей борьбе за здоровье и даже за жизнь так ценен и важен! Здоровья и успехов вам!