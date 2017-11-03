|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 26 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
|
С праздником, коллеги!
День народного единства, который отмечался во Дворце культуры «Россия», осветили все ведущие СМИ Саратова. Рассказали о поздравлении с праздником губернатора нашей области Валерия Радаева, который подчеркнул важность единства страны, населяющих его народов для экономического и духовного развития, для укрепления мира. Вручил правительственные награды и знаки губернатора лучшим производственникам, экономистам, учителям, врачам, активистам общественного движения. Всем понравились номера художественной самодеятельности разных национальностей, подготовленные творческими коллективами.
В праздновании приняли участие ветераны журналистики, которые на протяжении многих лет освещали на страницах саратовских газет тему интернационального содружества проживающих на территории области народов. Писали о трудолюбии, культурных и производственных достижениях людей разных национальностей, о важности добрых традиций взаимопомощи и сотрудничества. Ветераны с удовлетворением свидетельствуют, что молодые коллеги приняли и несут эстафету интернационализма.
Тамара Катилевская