С праздником, коллеги! Актуально » Новости — 3-ноября-2017 — прочитано 10 раз

В праздновании приняли участие ветераны журналистики, которые на протяжении многих лет освещали на страницах саратовских газет тему интернационального содружества проживающих на территории области народов. Писали о трудолюбии, культурных и производственных достижениях людей разных национальностей, о важности добрых традиций взаимопомощи и сотрудничества. Ветераны с удовлетворением свидетельствуют, что молодые коллеги приняли и несут эстафету интернационализма.



Тамара Катилевская





День народного единства, который отмечался во Дворце культуры «Россия», осветили все ведущие СМИ Саратова. Рассказали о поздравлении с праздником губернатора нашей области Валерия Радаева, который подчеркнул важность единства страны, населяющих его народов для экономического и духовного развития, для укрепления мира. Вручил правительственные награды и знаки губернатора лучшим производственникам, экономистам, учителям, врачам, активистам общественного движения. Всем понравились номера художественной самодеятельности разных национальностей, подготовленные творческими коллективами.В праздновании приняли участие ветераны журналистики, которые на протяжении многих лет освещали на страницах саратовских газет тему интернационального содружества проживающих на территории области народов. Писали о трудолюбии, культурных и производственных достижениях людей разных национальностей, о важности добрых традиций взаимопомощи и сотрудничества. Ветераны с удовлетворением свидетельствуют, что молодые коллеги приняли и несут эстафету интернационализма.