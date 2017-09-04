Вперед - в будущее - на велосипеде и скутере! Актуально » Новости — 4-сентября-2017 — прочитано 63 раз

Открыл праздник песней народный хор «Душа ветерана» имени Серафимы Баклушиной Дворца культуры «Россия». Нынешний председатель городской организации Евгений Узков напомнил историю создания крупнейшего в городе ветеранского сообщества. Его учреждение состоялось через полгода после создания Всероссийской организации, ставшей продолжателем дела комитета ветеранов войны, действующего под руководством легендарного летчика, участника Великой Отечественной войны Алексея Маресьева. Наша организация приняла эстафету у объединения ветеранов партии и ленинского комсомола.

Поздравления и благодарность врио губернатора Валерия Радаева передал собравшимся вице-губернатор области Игорь Пивоваров, подчеркнувший значимость сотрудничества с ветеранами, идущими всегда впереди, высказывающими свое мнение практиков, выступающих с творческими инициативами и отстаивающими права граждан. Он вручил благодарственные письма губернатора и главного федерального инспектора по Саратовской области активистам ветеранского движения за воспитательную работу с молодежью, продвижение патриотический идей в обществе. Глава администрации Саратова Валерий Сараев напомнил, что в городе сейчас реализуется более 10 проектов по созданию комфортной среды для жителей. Советы и требования ветеранов при этом услышаны, взяты на вооружение. «Наши ветераны сегодня старшие не только по подъезду, но и на всех участках повседневной жизни!»- отметил Валерий Николаевич. Он также вручил награды и подарки лидерам ветеранских организаций районов города.



Работа активистов также была отмечена областной и городской думами. Депутат городской думы Александр Янклович высказал готовность участников локальных войн, более молодых ветеранов военной службы, принять эстафету патриотического воспитания молодежи. Вспомнил, как непросто жилось его дедушке и бабушке, участникам Великой Отечественной войны, благодарил за то, что родителям довелось войны не видеть: «Мирное небо нужно защищать словом и делом, чтобы сохранить для детей».

Министр социального развития области Лариса Колязина передала поздравления ветеранской организации, в рядах которой люди с удивительной судьбой, дающие пример жизнестойкости, верности, умения украшать каждый день и заражать энергией окружающих. Благодаря им столько красивых, добрых и запоминающихся мероприятий удалось реализовать. А сколько еще запланировано!

От имени награжденных говорил участник Курской битвы Петр Колчин, дошедший до Берлина, активист ветеранской организации Кировского района, который выступает на уроках мужества в городских школах. Делился воспоминаниями военных лет, которые до сих пор не забываются. Председатель областной ветеранской организации Таисия Якименко пожелала здоровья и побольше радостей друзьям и вручила памятный знак Всероссийской ветеранской организации народному артисту СССР Леониду Сметанникову, лучшему исполнителю любимой всеми песни «День Победы!»



Участники встречи посмотрели кадры документального фильма об истории Саратовской городской ветеранской организации, аплодировали танцевальным и вокальным коллективам «Варенька», «Манго-Экспресс», «Гусята», «Кристалл-балалайка». Очень понравилось «Слово о неунывающих стариках» с фотоиллюстрацией на экране представителей старшего поколения, которые катаются на роликовых коньках, скейтбордах и гироскутерах. Улыбались: да, мы такие!





















Тамара Катилевская

Фото Юрия Неугодова Встречу единомышленников и соратников со всех шести районов города Саратова организовали в филармонии. В фойе оформили выставку ярких мероприятий, акций, изданных книг и альбомов, посвященных жителям города, патриотам волжской земли, ее защитникам и труженикам, тем, кто несет идеи патриотизма обществу. Гостям раздавали праздничный выпуск газеты «Вестник ветеранов города Саратова», в подготовке которого участвовали члены редколлегии — ветераны журналистики.Открыл праздник песней народный хор «Душа ветерана» имени Серафимы Баклушиной Дворца культуры «Россия». Нынешний председатель городской организации Евгений Узков напомнил историю создания крупнейшего в городе ветеранского сообщества. Его учреждение состоялось через полгода после создания Всероссийской организации, ставшей продолжателем дела комитета ветеранов войны, действующего под руководством легендарного летчика, участника Великой Отечественной войны Алексея Маресьева. Наша организация приняла эстафету у объединения ветеранов партии и ленинского комсомола.Поздравления и благодарность врио губернатора Валерия Радаева передал собравшимся вице-губернатор области Игорь Пивоваров, подчеркнувший значимость сотрудничества с ветеранами, идущими всегда впереди, высказывающими свое мнение практиков, выступающих с творческими инициативами и отстаивающими права граждан. Он вручил благодарственные письма губернатора и главного федерального инспектора по Саратовской области активистам ветеранского движения за воспитательную работу с молодежью, продвижение патриотический идей в обществе. Глава администрации Саратова Валерий Сараев напомнил, что в городе сейчас реализуется более 10 проектов по созданию комфортной среды для жителей. Советы и требования ветеранов при этом услышаны, взяты на вооружение. «Наши ветераны сегодня старшие не только по подъезду, но и на всех участках повседневной жизни!»- отметил Валерий Николаевич. Он также вручил награды и подарки лидерам ветеранских организаций районов города.Работа активистов также была отмечена областной и городской думами. Депутат городской думы Александр Янклович высказал готовность участников локальных войн, более молодых ветеранов военной службы, принять эстафету патриотического воспитания молодежи. Вспомнил, как непросто жилось его дедушке и бабушке, участникам Великой Отечественной войны, благодарил за то, что родителям довелось войны не видеть: «Мирное небо нужно защищать словом и делом, чтобы сохранить для детей».Министр социального развития области Лариса Колязина передала поздравления ветеранской организации, в рядах которой люди с удивительной судьбой, дающие пример жизнестойкости, верности, умения украшать каждый день и заражать энергией окружающих. Благодаря им столько красивых, добрых и запоминающихся мероприятий удалось реализовать. А сколько еще запланировано!От имени награжденных говорил участник Курской битвы Петр Колчин, дошедший до Берлина, активист ветеранской организации Кировского района, который выступает на уроках мужества в городских школах. Делился воспоминаниями военных лет, которые до сих пор не забываются. Председатель областной ветеранской организации Таисия Якименко пожелала здоровья и побольше радостей друзьям и вручила памятный знак Всероссийской ветеранской организации народному артисту СССР Леониду Сметанникову, лучшему исполнителю любимой всеми песни «День Победы!»Участники встречи посмотрели кадры документального фильма об истории Саратовской городской ветеранской организации, аплодировали танцевальным и вокальным коллективам «Варенька», «Манго-Экспресс», «Гусята», «Кристалл-балалайка». Очень понравилось «Слово о неунывающих стариках» с фотоиллюстрацией на экране представителей старшего поколения, которые катаются на роликовых коньках, скейтбордах и гироскутерах. Улыбались: да, мы такие!