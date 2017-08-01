Фонд "Савва" получит президентский грант Актуально » Новости — 14-августа-2017 — прочитано 29 раз В начале года группа общественников и фонд «Савва» разработали проект создания «Экологического движения подростков и молодежи «ЭКОТОРИЯ». Пилотные акции и переговорные площадки показали интерес земляков к этой деятельности, и проект был подан на Президентский грант. Работать над реализацией проекта будет большая команда современников с привлечением специалистов, коллег, добровольцев, сообщает руководитель фонда "Савва" Ольга Коргунова.



Целями «Экотории» являются вовлечение подростков и молодёжи в активную практическую деятельность, направленную на комплексное решение экологических проблем, формирование у молодого поколения экологически ориентированного мировоззрения, повышение уровня экологических знаний и культуры, развитие молодежных инициатив, самостоятельности, творческих способностей.

В рамках проекта пройдет ряд мероприятий, среди которых создание «Школы Эколога». Она откроется в сентябре этого года в школах Саратова и семи муниципальных образований области с участием экологических организаций, членов общественной палаты области, представителей законодательного корпуса, учителей и педагогов. «Школа Эколога» - это цикл просветительских занятий, образовательных акций, семинаров, мастер-классов, тренингов с участием молодых жителей Саратова и области. С целью обмена опытом и проведения деловых игр запланированы молодёжные просветительские выездные Форумы «Экодром», в которых примут участие около сотни учащихся «Школы Эколога». Форум пройдёт на туристической базе в Ровенском районе.

Создание молодёжных добровольческих отрядов «Экопатруль» - одна из важнейших составляющих проекта. Экопатрули в семи муниципальных образованиях станут начальной стадией развития системы юных инспекторов в Саратовской области. Задача «Экопатрулей» - проведение мониторинга территорий своих поселений с использованием мобильного приложения, соцсетей; оперативное реагирование и информирование власти и общества об эконарушениях. Кроме того, молодые инспекторы станут авторами сюжетов для фильма об экологических проблемах Волги.



Конкурс эссе о Волге и эмблема "Экопатруля"



Конкурс, участниками которого станут подростки от 14 до 18 лет, пройдет в августе в семи муниципальных образованиях области.

Форма подачи материала свободная: тексты принимаются и рукописные, и напечатанные на бумаге формата А4, а также красиво оформленные.

Эссе объемом не более 5 страниц должно содержать рассказ о Волге, ее значимости, красоте, флоре и фауне на территории вашего района.



Также отдельно может быть представлена эмблема "Экопатруля" 5 см в диаметре или 5 на 5см в цвете, сделанная от руки или на компьютере.

Материалы присылать на почту: fondsavva@mail.ru до 20 августа 2017 года. Необходимо указать ФИО, место проживания и школу.



Эксперты будут оценивать работы конкурсантов по десятибальной системе. В состав жюри войдут блогер Надежда Калякина, руководитель общественной организации Константин Ермаков и филолог Инга Воронина.

Следите за конкурсом в группе "Экотория" на Фейсбуке и Вконтакте.

