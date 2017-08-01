Я тот, кто с песней по жизни шагает! Актуально » Новости — 9-августа-2017 — прочитано 18 раз

А еще у хора много друзей в журналистской среде. Ветеран труда Валентина Гольцева была очевидцем создания творческого коллектива заслуженным работником культуры СССР Серафимой Баклушиной, она завсегдатай концертов хора, писала о многих его солистах в областную газету. А военный журналист, автор книг Анатолий Красиков поддерживает добрую мужскую дружбу с большинством певцов, поющих от души.

Они и сделали сообщение на сайт СЖ о сложившейся за восемь лет традиции работников предприятия «Торэкс» приглашать в разгар лета коллектив народного хора «Душа ветерана» на борт прогулочного катера. Дело в том, что мужской песенный коллектив в течение года дает порядка 40 концертов, выезжая в разные уголки области, на разные площадки, причем безвозмездно. Выступали ветераны в военной форме, при наградах и в цехе предприятия, где им аплодировали все. Их выступления для слушателей — привет от отцов и дедов, служивших в армии, защищавших страну в годы Отечественной войны, ее границы и интересы в вооруженных конфликтах разных лет. Руководители предприятия от имени своего коллектива не раз выражали благодарность ветеранам, которые прививают молодым любовь к народным песням, патриотическим, военным, будят лучшие чувства. На десятилетие хора заводчане подарили юбилярам роскошный инструмент — баян, который и сегодня в строю. В 2015 году хору исполнилось 15 лет, и на этот раз руководство завода сделало подарок прославленному коллективу - звукоусилительную аппаратуру. А чтобы любимый коллектив мог отдохнуть и набраться положительных эмоций, артистов стали приглашать на прогулки по Волге.

Этим летом группу поющих ветеранов доставили к пирсу от Дворца культуры «Россия». Дорогих гостей приветствовал от имени всего коллектива замдиректора предприятия Руслан Тагиев, он был и сопровождающим, и очень заинтересованным, благодарным слушателем песен, которые исполнялись без официальных объявлений, просто от души. А какими остроумными, жизнерадостными, неугомонными показали себя участники творческого коллектива! Веселил байками из своей жизни председатель ветеранской организации хора, Заслуженный хирург РФ Сергей Карташов, молодецким посвистом украшал бравые казацкие песни доктор сельскохозяйственных наук Николай Азизов. А Николай Подтеребов уединился на корме с прихваченной с собой удочкой. Самое интересное началось, когда катер причалил в тихой заводи. Подкрепившись припасенными заботливыми хозяевами продуктами, друзья стали вспоминать эпизоды совместных гастролей. Лев Каменщиков прочитал стихи под названием «33 богатыря», посвященные своему хору. В составе хора поют четыре участника Великой Отечественной войны. Трогательными были рассказы о том, как сменяли друг друга у постели попавшего в больницу товарища - 95-летнего участника Великой Отечественной войны Павла Кабанова.

Самые отважные устроили заплыв вдоль катера. В общем, отдых удался! Весь пляж в заводи поднялся, вслушиваясь в пение ветеранов, а когда отъезжали — долго махали вслед.

Для Елизаветы Шишкиной, нынешнего руководителя творческого коллектива, сменившей знаменитую маму, имя которой хор носит сегодня, каждый из почти трех десятков участников — давний добрый друг, радости и беды вокалистов ей известны. Она знает, чей голос сегодня звучит звонче, а кому лучше свои силы поберечь. Понимает, чего стоит 70-80-летним, а в коллективе есть и постарше, ни разу не опоздать на репетицию, по вызову явиться на концерт, помня, что нельзя подвести остальных. И от всей души благодарит за поездку Игоря Седова, с которым дружили еще когда он сам был директором предприятия, первым начинал организовывать отдых ветеранов на природе. Игорь Васильевич большой почитатель военных, фронтовых песен, сейчас он советник у принявшего эстафету сына, Владимира Седова. Так и получилось, что песни подружили два коллектива - трудовой и творческий.



Тамара Катилевская



















В составе знаменитого народного коллектива ДК «Россия» - хора «Душа ветерана» имени Серафимы Баклушиной - четыре члена саратовского отделения Союза журналистов России. Да каких! Полковник Иван Баканов, ветеран Байконура, член Союза журналистов России. Подполковник Владимир Зиновьев, ветеран ВВС, автор поэтических сборников, текстов замечательных песен. Льву Каменщикову было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. Тема защиты Отечества его волновала всегда, многие его поэтические строки посвящены фронтовикам. Лев Александрович написал стихи «Ветераны России» на музыку Олега Газманова. Эта песня стала визитной карточкой хора. Владимир Саблин — журналист по профессии, редактор газеты «Волга» на протяжении нескольких лет, до сих пор пишет очерки, которые публикуются в саратовских СМИ, вызывая широкий отклик. И, конечно, он тоже поэт и романтик!А еще у хора много друзей в журналистской среде. Ветеран труда Валентина Гольцева была очевидцем создания творческого коллектива заслуженным работником культуры СССР Серафимой Баклушиной, она завсегдатай концертов хора, писала о многих его солистах в областную газету. А военный журналист, автор книг Анатолий Красиков поддерживает добрую мужскую дружбу с большинством певцов, поющих от души.Они и сделали сообщение на сайт СЖ о сложившейся за восемь лет традиции работников предприятия «Торэкс» приглашать в разгар лета коллектив народного хора «Душа ветерана» на борт прогулочного катера. Дело в том, что мужской песенный коллектив в течение года дает порядка 40 концертов, выезжая в разные уголки области, на разные площадки, причем безвозмездно. Выступали ветераны в военной форме, при наградах и в цехе предприятия, где им аплодировали все. Их выступления для слушателей — привет от отцов и дедов, служивших в армии, защищавших страну в годы Отечественной войны, ее границы и интересы в вооруженных конфликтах разных лет. Руководители предприятия от имени своего коллектива не раз выражали благодарность ветеранам, которые прививают молодым любовь к народным песням, патриотическим, военным, будят лучшие чувства. На десятилетие хора заводчане подарили юбилярам роскошный инструмент — баян, который и сегодня в строю. В 2015 году хору исполнилось 15 лет, и на этот раз руководство завода сделало подарок прославленному коллективу - звукоусилительную аппаратуру. А чтобы любимый коллектив мог отдохнуть и набраться положительных эмоций, артистов стали приглашать на прогулки по Волге.Этим летом группу поющих ветеранов доставили к пирсу от Дворца культуры «Россия». Дорогих гостей приветствовал от имени всего коллектива замдиректора предприятия Руслан Тагиев, он был и сопровождающим, и очень заинтересованным, благодарным слушателем песен, которые исполнялись без официальных объявлений, просто от души. А какими остроумными, жизнерадостными, неугомонными показали себя участники творческого коллектива! Веселил байками из своей жизни председатель ветеранской организации хора, Заслуженный хирург РФ Сергей Карташов, молодецким посвистом украшал бравые казацкие песни доктор сельскохозяйственных наук Николай Азизов. А Николай Подтеребов уединился на корме с прихваченной с собой удочкой. Самое интересное началось, когда катер причалил в тихой заводи. Подкрепившись припасенными заботливыми хозяевами продуктами, друзья стали вспоминать эпизоды совместных гастролей. Лев Каменщиков прочитал стихи под названием «33 богатыря», посвященные своему хору. В составе хора поют четыре участника Великой Отечественной войны. Трогательными были рассказы о том, как сменяли друг друга у постели попавшего в больницу товарища - 95-летнего участника Великой Отечественной войны Павла Кабанова.Самые отважные устроили заплыв вдоль катера. В общем, отдых удался! Весь пляж в заводи поднялся, вслушиваясь в пение ветеранов, а когда отъезжали — долго махали вслед.Для Елизаветы Шишкиной, нынешнего руководителя творческого коллектива, сменившей знаменитую маму, имя которой хор носит сегодня, каждый из почти трех десятков участников — давний добрый друг, радости и беды вокалистов ей известны. Она знает, чей голос сегодня звучит звонче, а кому лучше свои силы поберечь. Понимает, чего стоит 70-80-летним, а в коллективе есть и постарше, ни разу не опоздать на репетицию, по вызову явиться на концерт, помня, что нельзя подвести остальных. И от всей души благодарит за поездку Игоря Седова, с которым дружили еще когда он сам был директором предприятия, первым начинал организовывать отдых ветеранов на природе. Игорь Васильевич большой почитатель военных, фронтовых песен, сейчас он советник у принявшего эстафету сына, Владимира Седова. Так и получилось, что песни подружили два коллектива - трудовой и творческий.