Мечты о выпуске Энциклопедии Саратовской журналистики сбываются! Актуально » Новости — 2-августа-2017 — прочитано 34 раз

Идея сбора материалов о журналистах, работавших и работающих в Саратовских СМИ на переломе тысячелетия, в ходе смены формации в стране и технической революции, влиявших на умы и сердца своих читателей, давно обсуждалась в правлении областной творческой организации. В конце прошлого года коллеги твердо решили начать эту, в общем, неподъемную работу, которую придется совмещать с повседневной. Ведь пройдет еще немного времени, и страница истории будет перевернута, многие имена из памяти сотрутся, не у кого будет спросить поучительные подробности труднейшего периода перемен, которые, быть может, сделают потомков чуть мудрее. По крайней мере, некоторые ошибки можно будет не повторить.

Договорились начать готовить электронный вариант Энциклопедии саратовской журналистики, посвятив эту работу юбилею профессиональной организации. Известие о том, что проект, подготовленный председателем областного отделения Союза журналистов Лидией Златогорской, получил высокую оценку, вдохновило коллег. Теперь появилась реальная возможность выпустить печатное издание! Итак, сбор материалов о саратовских журналистах, об истории развития саратовских СМИ продолжается. Они будут размещаться на сайте организации www.sarunion.ru в новом специальном разделе сайта «Летописцы истории страны» по двум темам: «Имена» и «Вчера и сегодня саратовских СМИ».

Проект Саратовского регионального отделения поддержан Союзом журналистов России, министерством информации и печати области, Саратовской государственной юридической академией, Торгово-промышленной палатой Саратовской области и другими партнерами.

Будет собран и опубликован максимально большой объём текстов и фото. Биографии, воспоминания, воспроизведения опубликованных в СМИ статей.

Надеемся, что практически все редакции, журналисты, ветераны примут участие в работе по увековечиванию памяти о славных страницах истории саратовской журналистики. Виртуальная энциклопедия истории саратовской журналистики завершится изданием добротного тома «Летописцы истории» (Энциклопедия истории Саратовской журналистики)».

Новый раздел сайта появится в скором времени, предлагаем вглядеться в эти фото, уже поступившие в ходе сбора материалов для Энциклопедии. На одной — момент летучки в областной газете «Коммунист» 1977 года. Узнаваемы лица известных журналистов Веры Нефедовой, Юрия Пятницкого, Ивана Бирюкова, Генриха Елина, Ольги Забозлаевой, Николая Лобкова, Светланы Лямзиной, Серафима Дорохова и других. На втором — субботник работников областной газеты в пансионате «Волжские дали» в 1982 году. Вроде было совсем недавно? А малышу, который запечатлен на фотографии — уже сорок лет... Интересно, как сложилась судьба его мамы и его самого? Нам тоже!



Тамара Тишкова







В первый день августа стали известны результаты конкурса на получение президентского гранта 2017 года. Среди победителей - проект Саратовского регионального отделения Союза журналистов России в номинации «Сохранение исторической памяти», который называется «Летописцы истории страны».Идея сбора материалов о журналистах, работавших и работающих в Саратовских СМИ на переломе тысячелетия, в ходе смены формации в стране и технической революции, влиявших на умы и сердца своих читателей, давно обсуждалась в правлении областной творческой организации. В конце прошлого года коллеги твердо решили начать эту, в общем, неподъемную работу, которую придется совмещать с повседневной. Ведь пройдет еще немного времени, и страница истории будет перевернута, многие имена из памяти сотрутся, не у кого будет спросить поучительные подробности труднейшего периода перемен, которые, быть может, сделают потомков чуть мудрее. По крайней мере, некоторые ошибки можно будет не повторить.Договорились начать готовить электронный вариант Энциклопедии саратовской журналистики, посвятив эту работу юбилею профессиональной организации. Известие о том, что проект, подготовленный председателем областного отделения Союза журналистов Лидией Златогорской, получил высокую оценку, вдохновило коллег. Теперь появилась реальная возможность выпустить печатное издание! Итак, сбор материалов о саратовских журналистах, об истории развития саратовских СМИ продолжается. Они будут размещаться на сайте организации www.sarunion.ru в новом специальном разделе сайта «Летописцы истории страны» по двум темам: «Имена» и «Вчера и сегодня саратовских СМИ».Проект Саратовского регионального отделения поддержан Союзом журналистов России, министерством информации и печати области, Саратовской государственной юридической академией, Торгово-промышленной палатой Саратовской области и другими партнерами.Будет собран и опубликован максимально большой объём текстов и фото. Биографии, воспоминания, воспроизведения опубликованных в СМИ статей.Надеемся, что практически все редакции, журналисты, ветераны примут участие в работе по увековечиванию памяти о славных страницах истории саратовской журналистики. Виртуальная энциклопедия истории саратовской журналистики завершится изданием добротного тома «Летописцы истории» (Энциклопедия истории Саратовской журналистики)».Новый раздел сайта появится в скором времени, предлагаем вглядеться в эти фото, уже поступившие в ходе сбора материалов для Энциклопедии. На одной — момент летучки в областной газете «Коммунист» 1977 года. Узнаваемы лица известных журналистов Веры Нефедовой, Юрия Пятницкого, Ивана Бирюкова, Генриха Елина, Ольги Забозлаевой, Николая Лобкова, Светланы Лямзиной, Серафима Дорохова и других. На втором — субботник работников областной газеты в пансионате «Волжские дали» в 1982 году. Вроде было совсем недавно? А малышу, который запечатлен на фотографии — уже сорок лет... Интересно, как сложилась судьба его мамы и его самого? Нам тоже!