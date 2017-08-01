В Хвалынске прошел четвертый фестиваль поэзии "Радуга-21 век» Актуально » Новости — 3-августа-2017 — прочитано 5 раз

География фестиваля обширна: Хвалынск, Балаково, Пугачёв, Маркс, Энгельс, Саратов, Калининск, Татищево, пос. ЗАО «Светлый», Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск.

В фестивале приняли участие более ста человек: поэты, барды и благодарные слушатели. Фестиваль открыли директор Национального парка «Хвалынский» Виктор Савинов и организатор фестиваля Галина Перекальская.

Весь день поэты читали стихи, барды пели песни, а художник –карикатурист Александр Дьяков рисовал портреты участников фестиваля. Саратовские художники Василий и Виктор Степановы оформили место проведения фестиваля картинами, инсталляциями и фотографиями. Александр Степанов из Екатеринбурга сделал рукописный иллюстрированный экземпляр номинации «О парк, ты моё вдохновение!». А рамках номинации «Кино» актёр, режиссер и артист Егор Покровский и участницы театральной студии «Премьера» показали перформанс «Коллаж» по произведениям двух предыдущих фестивальных сборников поэзии, а вечером участники мероприятия посмотрели документальный фильм Егора Покровского «Мой Памфалон», который он снял о своём отце, Заслуженном работнике культуры, режиссере театра «Премьера» Сергее Колпаченко; фильм «Чапаев» балаковской журналистки Евгении Бруславцевой, фильм «Дорога домой» о хвалынской ветви Радищевых хвалынского историка Алексея Наумова, а также фильм «Посольство на Таганском холме» о создании московского Дома Русского Зарубежья им. Солженицына, который привезла на фестиваль сотрудница центра им. Солженицына Надежда Егорова. В копилке фестиваля осталось ещё два фильма: «Борис Зайцев. Я эмигрант» (режиссер А.Судиловский) и «Я гений. Николай Глазков» (режиссер А. Бурыкин), которые покажут зрителям на пятом фестивале.

Второй день фестиваля начался с номинации «Проза». Участники читали небольшие отрывки из собственных произведений. Анна Морковина, поэтесса и сотрудница детской библиотеки им. Пушкина города Саратова, познакомила участников фестиваля с родственницей известного русского поэта Константина Бальмонта Ларисой Бальмонт и показала литературную композицию по поэзии Бальмонта, в которой приняли участие поэты фестиваля.

Кроме того, для участников фестиваля была организована прогулка на пароходе по Волге, в рамках которой для прошел мастер-класс по выразительной речи энгельсского артиста Антона Кузнецова, а также мастер -класс Сергея Колпаченко по сценическому искусству. Закончился второй день подведением итогов фестиваля и беседой на тему: «Я хочу приехать на фестиваль».

Душой фестиваля поэзии является член Союза журналистов России Галина Перекальская. Благодаря ее авторитету в журналистских и писательских кругах, позитивной энергетике и любви к истории родного края Галине Юрьевне удается вот уже в четвертый раз собрать людей творческих, любящих поэзию и поэтику земли Хвалынской.

Саратовское региональное отделение также приветствует инициативу членов организации, принявших активное участие в фестивале. Среди них: Анна Морковина, Людмила Савранская, Евгений Саблин, Владимир Гуреев, Туктарова Гульсара, Марат Багров и другие активисты организации.

Как и в предыдущие годы, по итогам фестиваля выйдет объемный том с произведениями участников.



Коршунова Софья

Фото Галины Перекальской и Егора Покровского.















В конце июля в Хвалынске на территории туристического комплекса «Солнечная поляна» Национального парка «Хвалынский» состоялся четвертый межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век».География фестиваля обширна: Хвалынск, Балаково, Пугачёв, Маркс, Энгельс, Саратов, Калининск, Татищево, пос. ЗАО «Светлый», Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск.В фестивале приняли участие более ста человек: поэты, барды и благодарные слушатели. Фестиваль открыли директор Национального парка «Хвалынский» Виктор Савинов и организатор фестиваля Галина Перекальская.Весь день поэты читали стихи, барды пели песни, а художник –карикатурист Александр Дьяков рисовал портреты участников фестиваля. Саратовские художники Василий и Виктор Степановы оформили место проведения фестиваля картинами, инсталляциями и фотографиями. Александр Степанов из Екатеринбурга сделал рукописный иллюстрированный экземпляр номинации «О парк, ты моё вдохновение!». А рамках номинации «Кино» актёр, режиссер и артист Егор Покровский и участницы театральной студии «Премьера» показали перформанс «Коллаж» по произведениям двух предыдущих фестивальных сборников поэзии, а вечером участники мероприятия посмотрели документальный фильм Егора Покровского «Мой Памфалон», который он снял о своём отце, Заслуженном работнике культуры, режиссере театра «Премьера» Сергее Колпаченко; фильм «Чапаев» балаковской журналистки Евгении Бруславцевой, фильм «Дорога домой» о хвалынской ветви Радищевых хвалынского историка Алексея Наумова, а также фильм «Посольство на Таганском холме» о создании московского Дома Русского Зарубежья им. Солженицына, который привезла на фестиваль сотрудница центра им. Солженицына Надежда Егорова. В копилке фестиваля осталось ещё два фильма: «Борис Зайцев. Я эмигрант» (режиссер А.Судиловский) и «Я гений. Николай Глазков» (режиссер А. Бурыкин), которые покажут зрителям на пятом фестивале.Второй день фестиваля начался с номинации «Проза». Участники читали небольшие отрывки из собственных произведений. Анна Морковина, поэтесса и сотрудница детской библиотеки им. Пушкина города Саратова, познакомила участников фестиваля с родственницей известного русского поэта Константина Бальмонта Ларисой Бальмонт и показала литературную композицию по поэзии Бальмонта, в которой приняли участие поэты фестиваля.Кроме того, для участников фестиваля была организована прогулка на пароходе по Волге, в рамках которой для прошел мастер-класс по выразительной речи энгельсского артиста Антона Кузнецова, а также мастер -класс Сергея Колпаченко по сценическому искусству. Закончился второй день подведением итогов фестиваля и беседой на тему: «Я хочу приехать на фестиваль».Душой фестиваля поэзии является член Союза журналистов России Галина Перекальская. Благодаря ее авторитету в журналистских и писательских кругах, позитивной энергетике и любви к истории родного края Галине Юрьевне удается вот уже в четвертый раз собрать людей творческих, любящих поэзию и поэтику земли Хвалынской.Саратовское региональное отделение также приветствует инициативу членов организации, принявших активное участие в фестивале. Среди них: Анна Морковина, Людмила Савранская, Евгений Саблин, Владимир Гуреев, Туктарова Гульсара, Марат Багров и другие активисты организации.Как и в предыдущие годы, по итогам фестиваля выйдет объемный том с произведениями участников.