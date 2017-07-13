Пантера и Фламинго записались в трезвенники Актуально » Новости — 18-июля-2017 — прочитано 35 раз



В чем же необычность лагеря и чем он отличается от других? Во-первых, это скаутский лагерь, ребята сами создают условия для комфортной жизни: строят из бревен столы и скамейки, ставят палатки, разводят костры, сами готовят себе завтраки, обеды и ужин. В общем, учатся самостоятельности. Для активного отдыха создан веревочный городок, полоса препятствий, программа «Шанс», по которой ребята должны прожить в лесу в сооружённых собственноручно шалашах три дня. «Такие программы создаются для удовлетворения потребностей детей в адреналине, но в то же время все всегда находятся под контролем профессиональных педагогов», - рассказывает лектор-собриолог (собриология – наука о трезвости) Владимир Жидков.



Также проводятся игры-испытания: например, молчать, ходить с закрытыми глазами или со связанными руками по 12 часов. Это пригодится, чтобы дети больше понимали беспомощных людей. Считается, что благодаря таким играм вырабатывается сила воли и выдержка. По словам вожатых, игру в любое время можно остановить, но дети в основном выдерживают до конца. Сложнее всего для них — молчание.



Ну а самая главная особенность лагеря - это противостояние алкоголю и табаку. Только трезвый и здоровый образ жизни! На территории лагеря весят плакаты с лозунгом «Битва за трезвость - битва за Россию».



Утро начинается с зарядки, да непростой, а с танцами и мини флешмобом. Расписание и режим дня приучают к дисциплине, для разных социальных групп предусмотрены свои программы, ведь лагерь работает не только со среднестатистическими детьми, но и с социально незащищенными и стоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.



Все скауты имеют свое собственное «лесное имя». Например, вожатый Роман Храмков - Фламинго, Илья Ефремов - Пантера. Это похоже на игру, но на самом деле все серьезно.



Но ничего из вышесказанного не далось на блюдечке с голубой каемочкой, все это заслуга директора лагеря Корольковой Наталии Александровны и ее единомышленников. Благодаря невероятному энтузиазму лидера общественной организации, умению работать с партнерами, которые помогли обустроить лагерь, ее личной внутренней энергетике. Она абсолютная трезвенница, спасла сотни людей от алкогольной и табачной зависимости, а семьи - от скандалов и разводов. Ее вклад в общественную жизнь Саратова невозможно переоценить, она дает молодому поколению прививку здорового образа жизни, а значит, заботится о светлом будущем нашей великой страны.



На обед была уха из судака. Нахваливая суп, вожатые рассказали, что привыкают новички к такой реальности в лагере за 2-3 дня, а через неделю уже грустят о предстоящем отъезде домой. Тут свежий воздух, друзья, игры, в общем, все, что нужно для счастья скауту. На мой вопрос о том, нарушали ли ребята хоть раз за все время существования лагеря его законы, вожатые не припомнили ни одного примера. Мы решили, что такие вещи не забываются, а значит, подобных казусов просто не происходило, что является огромным плюсом. Это означает, что ребята сами тянутся к здоровому образу жизни и уважают законы и порядки лагеря.



Софья Коршунова













Июль для саратовцев особенный: в начале месяца ежегодно, вот уже в юбилейный, десятый раз, проводится областной палаточный лагерь Общества трезвости (ОПЛОТ). Он находится рядом с детским оздоровительным лагерем им. Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области, недалеко от места приземления Первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Место расположения лагеря было выбрано не случайно: с 2009 года скауты участвуют в реализации проекта «След на земле» - открытие для юного поколения величия подвига первопроходца космоса.В чем же необычность лагеря и чем он отличается от других? Во-первых, это скаутский лагерь, ребята сами создают условия для комфортной жизни: строят из бревен столы и скамейки, ставят палатки, разводят костры, сами готовят себе завтраки, обеды и ужин. В общем, учатся самостоятельности. Для активного отдыха создан веревочный городок, полоса препятствий, программа «Шанс», по которой ребята должны прожить в лесу в сооружённых собственноручно шалашах три дня. «Такие программы создаются для удовлетворения потребностей детей в адреналине, но в то же время все всегда находятся под контролем профессиональных педагогов», - рассказывает лектор-собриолог (собриология – наука о трезвости) Владимир Жидков.Также проводятся игры-испытания: например, молчать, ходить с закрытыми глазами или со связанными руками по 12 часов. Это пригодится, чтобы дети больше понимали беспомощных людей. Считается, что благодаря таким играм вырабатывается сила воли и выдержка. По словам вожатых, игру в любое время можно остановить, но дети в основном выдерживают до конца. Сложнее всего для них — молчание.Ну а самая главная особенность лагеря - это противостояние алкоголю и табаку. Только трезвый и здоровый образ жизни! На территории лагеря весят плакаты с лозунгом «Битва за трезвость - битва за Россию».Утро начинается с зарядки, да непростой, а с танцами и мини флешмобом. Расписание и режим дня приучают к дисциплине, для разных социальных групп предусмотрены свои программы, ведь лагерь работает не только со среднестатистическими детьми, но и с социально незащищенными и стоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.Все скауты имеют свое собственное «лесное имя». Например, вожатый Роман Храмков - Фламинго, Илья Ефремов - Пантера. Это похоже на игру, но на самом деле все серьезно.Но ничего из вышесказанного не далось на блюдечке с голубой каемочкой, все это заслуга директора лагеря Корольковой Наталии Александровны и ее единомышленников. Благодаря невероятному энтузиазму лидера общественной организации, умению работать с партнерами, которые помогли обустроить лагерь, ее личной внутренней энергетике. Она абсолютная трезвенница, спасла сотни людей от алкогольной и табачной зависимости, а семьи - от скандалов и разводов. Ее вклад в общественную жизнь Саратова невозможно переоценить, она дает молодому поколению прививку здорового образа жизни, а значит, заботится о светлом будущем нашей великой страны.На обед была уха из судака. Нахваливая суп, вожатые рассказали, что привыкают новички к такой реальности в лагере за 2-3 дня, а через неделю уже грустят о предстоящем отъезде домой. Тут свежий воздух, друзья, игры, в общем, все, что нужно для счастья скауту. На мой вопрос о том, нарушали ли ребята хоть раз за все время существования лагеря его законы, вожатые не припомнили ни одного примера. Мы решили, что такие вещи не забываются, а значит, подобных казусов просто не происходило, что является огромным плюсом. Это означает, что ребята сами тянутся к здоровому образу жизни и уважают законы и порядки лагеря.