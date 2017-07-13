Благословенная семья Актуально » Новости — 13-июля-2017 — прочитано 49 раз

Память о тонкостях взаимоотношений между супругами хранят письма, которые они писали друг другу, когда Николай Гаврилович находился в Сибирской ссылке. На пожелтевших страницах - чувства и эмоции, которые ни на минуту не угасали между ними на протяжении двадцати лет. Несмотря на долгую разлуку, они смогли сохранить верность и преданность друг другу.



Неспроста в музее подняли тему любви. «В современном мире нравственные критерии семьи и брака подверглись изменениям, появилось такое понятие как 'свободные отношения', а термин 'гражданский брак' все чаще на слуху у молодого поколения», - говорит старший научный руководитель музея Лариса Попова.

В этом году на День открытых дверей в музей приехала группа ребят, чтобы своими глазами увидеть усадьбу и дом, в котором жили Чернышевские. На примере взаимоотношений в семье Чернышевских и Пыпиных экскурсоводы рассказали ребятам о старых устоях и традициях, которые являлись фундаментом для полноценной семьи. В первую очередь, это уважение к своим родным, стремление понять и принять их позицию и желания. «Взрослые всегда все обсуждали при детях, это делалось для того, чтобы они с самых ранних лет понимали жизнь», - рассказывает научный сотрудник экспозиционного отдела Дарья Морозова.



Кроме того, ребята познакомились с историей жизни маленького Николая Гавриловича, увидели интерьер дома, в котором жила его семья, а также его кабинет, являвшийся по ночам являлся спальней юного Николая.

В усадьбе сумели сохранить атмосферу любви. Здесь цветут цветы, трава зеленеет, зреют плоды на деревьях. Все пропитано красотой. При жизни Чернышевских во дворе усадьбы ходили не только куры, как было принято во всех семьях того времени, но и павлины! Ведь, как писал Николай Гаврилович в своей диссертации - «Прекрасное - есть жизнь».

Больше всего юным гостям музея понравилось рассматривать письма Николая Гавриловича. «Какой красивый почерк!», - восхищался один из ребят, смотря на рукописные тексты.

После экскурсии по мемориальному дому дети увидели флигель Ольги Сократовны, посетили выставку «Фомичев-портретист», на которой познакомились с работами художника-земляка.

Ребята поблагодарили сотрудников музея за познавательную встречу, за возможность окунуться в другую эпоху и посетить места, где жил талантливый писатель со своей семьей, которую соседи называли «благословенная семья».



Софья Коршунова







8 июля в России отмечается православный праздник - День семьи, любви и верности. В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского к этой дате приурочили День открытых дверей, на котором саратовцы смогли узнать историю семьи Чернышевских и Пыпиных. И если для россиян этот праздник связан с легендой о Петре и Февронии, то у саратовских граждан есть свой пример «святой» любви. История взаимоотношений между Николаем Гавриловичем и его супругой Ольгой Сократовной является для саратовцев символом любви и верности.Память о тонкостях взаимоотношений между супругами хранят письма, которые они писали друг другу, когда Николай Гаврилович находился в Сибирской ссылке. На пожелтевших страницах - чувства и эмоции, которые ни на минуту не угасали между ними на протяжении двадцати лет. Несмотря на долгую разлуку, они смогли сохранить верность и преданность друг другу.Неспроста в музее подняли тему любви. «В современном мире нравственные критерии семьи и брака подверглись изменениям, появилось такое понятие как 'свободные отношения', а термин 'гражданский брак' все чаще на слуху у молодого поколения», - говорит старший научный руководитель музея Лариса Попова.В этом году на День открытых дверей в музей приехала группа ребят, чтобы своими глазами увидеть усадьбу и дом, в котором жили Чернышевские. На примере взаимоотношений в семье Чернышевских и Пыпиных экскурсоводы рассказали ребятам о старых устоях и традициях, которые являлись фундаментом для полноценной семьи. В первую очередь, это уважение к своим родным, стремление понять и принять их позицию и желания. «Взрослые всегда все обсуждали при детях, это делалось для того, чтобы они с самых ранних лет понимали жизнь», - рассказывает научный сотрудник экспозиционного отдела Дарья Морозова.Кроме того, ребята познакомились с историей жизни маленького Николая Гавриловича, увидели интерьер дома, в котором жила его семья, а также его кабинет, являвшийся по ночам являлся спальней юного Николая.В усадьбе сумели сохранить атмосферу любви. Здесь цветут цветы, трава зеленеет, зреют плоды на деревьях. Все пропитано красотой. При жизни Чернышевских во дворе усадьбы ходили не только куры, как было принято во всех семьях того времени, но и павлины! Ведь, как писал Николай Гаврилович в своей диссертации - «Прекрасное - есть жизнь».Больше всего юным гостям музея понравилось рассматривать письма Николая Гавриловича. «Какой красивый почерк!», - восхищался один из ребят, смотря на рукописные тексты.После экскурсии по мемориальному дому дети увидели флигель Ольги Сократовны, посетили выставку «Фомичев-портретист», на которой познакомились с работами художника-земляка.Ребята поблагодарили сотрудников музея за познавательную встречу, за возможность окунуться в другую эпоху и посетить места, где жил талантливый писатель со своей семьей, которую соседи называли «благословенная семья».