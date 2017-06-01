В Хвалынске пройдет межрегиональный Фестиваль поэзии «Радуга-21 век» Актуально » Новости — 20-июня-2017 — прочитано 15 раз



Он состоится на территории туристического комплекса «Солнечная поляна» Национального парка «Хвалынский»,



Как и в прошлом году, оргомитет начинает прием конкурсных материалов в номинации «Поэзия». Принимается до десяти стихов (три из которых не должны быть нигде напечатаны) в электронном варианте до 1 июля 2017 года, набранные в Microsoft Word шрифтом № 12, без орфографических ошибок. Эти условие обязательны, поскольку фестиваль не коммерческий и проводится за счет участников.

В номинации «Проза» писатели присылают по одной страничке текста из своих книг для знакомства со стилистикой произведения. Автору самому не обязательно читать отрывки из книг, по желанию их прочтут подготовленные люди. Для этого необходимо выслать тексты до 1 июля 2017 года и указать: а) читаю сам; б) нужен чтец.

Номинация «Свободный стих, верлибр»: тип стихосложения, для которого характерен последовательный отказ от всех «вторичных признаков» стиховой речи: рифмы, слогового метра, изотонии, изосиллабизма (равенства строк по числу ударений и слогов) и регулярной строфики. Присылать не более трёх произведений.

Номинация «О, парк, моё ты вдохновение!»

Стихи, зарисовки, очерки о Национальном парке «Хвалынский». Принимаются одно стихотворение, одна зарисовка, один очерк. Материалы по этой номинации принимаются до 1 октября 2017 года.

Номинация «Авторская песня». Присылаются не более трёх произведений в авторском исполнении, для формирования фестивального диска.

Номинация «Авторское кино".

Принимаются документальные фильмы, краеведческие, мультфильмы, фильмы о заповедных уголках родного края, истории о писателях, поэтах, литературных объединениях.

Высылать обязательно, для формирования диска фестивальных фильмов.

Выступления поэтов, бардов и показ фильмов будут отражены в программе фестиваля, которую все зарегистрировавшиеся участники получат по электронной почте за несколько дней до начала фестиваля.

На фестиваль приглашаются коллекционеры для показа своих коллекций (размещение и сохранность обеспечивается), а также зрители, любящие авторскую песню, стихи и другие общеобразовательные направления. Участники фестиваля (впервые приезжающие) должны привести с собой цветную фотографию 3 на 4 и сдать её при регистрации.

Заявки на участие в номинациях принимаются до 1 июля 2017 года по электронной почте galina_perekalsk@mail.ru телефон 8 927 146 70 98 Галина Юрьевна Перекальская, организатор фестиваля.

На фестивале 2017 года планируется 2- часовая прогулка по Волге на «Омике». Оргвзнос в размере 200 рублей сдавать при регистрации в день заезда.

Уважаемые участники фестиваля! Фестиваль «Радуга-21век» не коммерческий. Все расходы на питание и проживание участники оплачивают сами. Национальный парк «Хвалынский» обеспечивает размещение, угощение чаем на местных травах, пирожками (бесплатно), оплачивает ежегодное издании фестивального сборника поэзии и выпуск фестивальных дисков. Мы ждем вас на нашем фестивале!

Заявки принимаются по 1 июля 2017 года включительно.



Заявка на участие.

Фамилия, имя, отчество, год рождения ______________________________________________

город проживания, профессия_______________________________________________________

участие в каких фестивалях, какие книги изданы, когда начали писать стихи, в каких изданиях печатаетесь, или печатались.

Заявку написать по электронному адресу:

galina_perekalsk@mail.ru , получить справку по телефону 8 927 146 70 98 Галина Юрьевна Перекальская, организатор фестиваля поэзии.



Заявка на размещение и проживание и прогулку по Волге.

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________

Число заезда и отъезда __________________________

Сколько человек будут размещаться в домиках НП «Хвалынский», в частном секторе, или со своей палаткой.

Сколько человек поедут на экскурсию по Волге___________________________



Стоимость проживания от 500 – до 1200 руб. на территории НП «Хвалынский», 400 - 600 руб. в частном секторе Хвалынска. Такси на четырёх человек-100 рублей от места проживания в частном секторе, до места проведения фестиваля.

Места для размещения палатки предоставляются бесплатно.

Обращаться по вопросам размещения коллекций и проживания:

chuvashkina-irina@mail.ru телефон для справок: 8 927 102 09 61 Ирина Александровна Чувашкина, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма НП «Хвалынский», организатор фестиваля. Четвертый межрегиональный Фестиваль поэзии «Радуга-21 век» пройдет в Хвалынске 29-30 июля 2017 года.Он состоится на территории туристического комплекса «Солнечная поляна» Национального парка «Хвалынский»,Как и в прошлом году, оргомитет начинает прием конкурсных материалов в номинации «Поэзия». Принимается до десяти стихов (три из которых не должны быть нигде напечатаны) в электронном варианте до 1 июля 2017 года, набранные в Microsoft Word шрифтом № 12, без орфографических ошибок. Эти условие обязательны, поскольку фестиваль не коммерческий и проводится за счет участников.писатели присылают по одной страничке текста из своих книг для знакомства со стилистикой произведения. Автору самому не обязательно читать отрывки из книг, по желанию их прочтут подготовленные люди. Для этого необходимо выслать тексты до 1 июля 2017 года и указать: а) читаю сам; б) нужен чтец.тип стихосложения, для которого характерен последовательный отказ от всех «вторичных признаков» стиховой речи: рифмы, слогового метра, изотонии, изосиллабизма (равенства строк по числу ударений и слогов) и регулярной строфики. Присылать не более трёх произведений.Стихи, зарисовки, очерки о Национальном парке «Хвалынский». Принимаются одно стихотворение, одна зарисовка, один очерк. Материалы по этой номинации принимаются до 1 октября 2017 года.Присылаются не более трёх произведений в авторском исполнении, для формирования фестивального диска.Принимаются документальные фильмы, краеведческие, мультфильмы, фильмы о заповедных уголках родного края, истории о писателях, поэтах, литературных объединениях.Высылать обязательно, для формирования диска фестивальных фильмов.Выступления поэтов, бардов и показ фильмов будут отражены в программе фестиваля, которую все зарегистрировавшиеся участники получат по электронной почте за несколько дней до начала фестиваля.На фестиваль приглашаются коллекционеры для показа своих коллекций (размещение и сохранность обеспечивается), а также зрители, любящие авторскую песню, стихи и другие общеобразовательные направления. Участники фестиваля (впервые приезжающие) должны привести с собой цветную фотографию 3 на 4 и сдать её при регистрации.Заявки на участие в номинациях принимаются до 1 июля 2017 года по электронной почте galina_perekalsk@mail.ru телефон 8 927 146 70 98 Галина Юрьевна Перекальская, организатор фестиваля.На фестивале 2017 года планируется 2- часовая прогулка по Волге на «Омике». Оргвзнос в размере 200 рублей сдавать при регистрации в день заезда.Уважаемые участники фестиваля! Фестиваль «Радуга-21век» не коммерческий. Все расходы на питание и проживание участники оплачивают сами. Национальный парк «Хвалынский» обеспечивает размещение, угощение чаем на местных травах, пирожками (бесплатно), оплачивает ежегодное издании фестивального сборника поэзии и выпуск фестивальных дисков. Мы ждем вас на нашем фестивале!Заявки принимаются по 1 июля 2017 года включительно.Фамилия, имя, отчество, год рождения ______________________________________________город проживания, профессия_______________________________________________________участие в каких фестивалях, какие книги изданы, когда начали писать стихи, в каких изданиях печатаетесь, или печатались.Заявку написать по электронному адресу:galina_perekalsk@mail.ru , получить справку по телефону 8 927 146 70 98 Галина Юрьевна Перекальская, организатор фестиваля поэзии.Фамилия, имя, отчество _____________________________________________Число заезда и отъезда __________________________Сколько человек будут размещаться в домиках НП «Хвалынский», в частном секторе, или со своей палаткой.Сколько человек поедут на экскурсию по Волге___________________________Стоимость проживания от 500 – до 1200 руб. на территории НП «Хвалынский», 400 - 600 руб. в частном секторе Хвалынска. Такси на четырёх человек-100 рублей от места проживания в частном секторе, до места проведения фестиваля.Места для размещения палатки предоставляются бесплатно.Обращаться по вопросам размещения коллекций и проживания:chuvashkina-irina@mail.ru телефон для справок: 8 927 102 09 61 Ирина Александровна Чувашкина, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма НП «Хвалынский», организатор фестиваля.