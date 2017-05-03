Союз журналистов России
Саратовское отделение

Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017
24-мая-2017 — прочитано 28 раз
Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
Все конкурсы!

Фонд «Савва» приглашает!

Актуально » Новости — 30-мая-2017 — прочитано 8 раз
Она пройдет 5 июня 2017 года на Набережной р.п. Ровное. В ней примут участие родители с детьми.
Организаторы акции - СРДБОФ « Савва», Ровенский Центр по работе с детьми, подростками и молодежью «Молодежь плюс», МБОУ «СОШ р.п.Ровное». Цель акции - содействие решению экологических проблем на местном уровне, пропаганда семейных ценностей, укрепление родительско -детских отношений.
С 9 до 11 утра пройдет уборка берега Волги от мусора, с 11 до 16 – тренинг «Школа эколога», «Зеленая эстафета», игры на свежем воздухе.

В конце дня будет большая фотосессия. Будут отобраны сделанные ребятами фотографии для конкурса, который определит лучшего «зеленого» фотографа своего района.
Координатор Ольга Коргунова
т: +7 917 3036033
ф: (8452) 230879