Фонд «Савва» приглашает! Актуально » Новости — 30-мая-2017 — прочитано 8 раз Она пройдет 5 июня 2017 года на Набережной р.п. Ровное. В ней примут участие родители с детьми.

Организаторы акции - СРДБОФ « Савва», Ровенский Центр по работе с детьми, подростками и молодежью «Молодежь плюс», МБОУ «СОШ р.п.Ровное». Цель акции - содействие решению экологических проблем на местном уровне, пропаганда семейных ценностей, укрепление родительско -детских отношений.

С 9 до 11 утра пройдет уборка берега Волги от мусора, с 11 до 16 – тренинг «Школа эколога», «Зеленая эстафета», игры на свежем воздухе.



В конце дня будет большая фотосессия. Будут отобраны сделанные ребятами фотографии для конкурса, который определит лучшего «зеленого» фотографа своего района.

Координатор Ольга Коргунова

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