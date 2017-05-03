Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на Международный день и Ночь музеев Актуально » Новости — 18-мая-2017 — прочитано 16 раз 20 мая с 17.00 до 22.00 00 в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского состоится «Ночь музеев», которая в этом году посвящается Году экологии в России.

Традиционно будут открыты все экспозиции и выставки музея, но главной сценой станет цветущая и пахнущая сиренью и зеленью усадьба. В программе праздника: экскурсии и театрализации, концерты и мастер-классы, встречи с талантливыми и увлеченными своим делом людьми.



Центральный вход



17.30-18.00 – «Сиреневый рай». Подведение итогов экологического конкурса, награждение победителей.

18.00-19.00 – «Песня русская родная!» (ансамбль «Околица» Городского Дома культуры «Звезда»)

19.00-19.30 – «Песня над Волгой» (хор студии «КВИНТА»)

19.30-20.15 – «Музыканты улыбаются» (песни и романсы в исполнении солистов Саратовского академического театра оперы и балета)

20.15-21.00 – «Серенады в ночи» (струнный квартет студентов СГК им. Л.В. Собинова)



Центральное здание (открыто с 17.00 до 22.00)



17.00-17.30 – «Айболит и воробей»: мини-спектакль для детей к 135-летию К.Чуковского (студия «Квинта»)

17.00-22.00 – «Дамские штучки»: выставка (семейные реликвии Чернышевских и Пыпиных)

17.30-22.00 – «У каждого из нас – свой Пушкин»: выставка (интерактивная программа к 180-летию памяти А.С.Пушкина)

18.00-22.00 – «В поисках потерянной рукописи»: квест (литературная экспозиция «Отечества достойный сын»)



Усадьба музея



17.00-19.00 – «Цветущая усадьба» (клип-экскурсии по музейной усадьбе проводит методист Областного центра экологии, краеведения и туризма Л.П.Худякова)

17.00-20.00 – «Книжная лавка неожиданностей» (буккроссинг)

17.00-20.00 – «Цветы – чудо красоты» (мастер-класс по аквагриму педагога Центра технического творчества детей и молодежи И.В.Беляковой и участников «Дизайн-студии»)

17.00-21.00 – «Пометки гусиным пером…» (оформление памятных билетов об участии в международной акции «Ночь музеев» в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского)

17.00-21.00 – «Цветущий май» (выставка лоскутного шитья) 17.00-21.00 – «Сиреневый рай» (выставка рисунков, плакатов, арт-объектов участников экологического конкурса)



«Художественная галерея им. В. О. Фомичева» (усадебный флигель)

(открыт с 18.00 до 21.00)

17.00-19.00 – «Букет-узор» (мастер-класс по аппликации преподавателей Детской художественной школы Натальи Никифоровой и Надежды Шитовой)

19.00-21.00 – «Прекрасное есть жизнь» (экскурсия по галерее В.О.Фомичева)



Мемориальный дом (открыт с 18.00 до 21.00)



17.00-19.30– «Собери пазл» (интерактивная игра для детей) 18.00-19.00 – «Чудо-птица» (мастер-класс по изготовлению декоративных птиц)

18.00-19.00 – «Тайны и загадки старинного дома» (интерактивная программа для детей и родителей)

19.00-21.00 – Путешествие в XIX век: «Семейные иконы в доме священника» и «Книги в доме священника» (интерактивные клип-экскурсии по экспозиции)



Флигель Ольги Сократовны Чернышевской (открыт с 18.00 до 21.00)



18.00-19.00 – «Как здорово, что все мы здесь …» (выступление исполнителей авторской песни и поэтов)

19.00-19.30 – «Букет из Сибири»: клип-экскурсия

19.30-20.00 – «Озарена тобою жизнь моя» (свободное посещение экспозиции)

20.00-20.30 – «Букет из Сибири»: клип-экскурсия

20.30-21.00 – «Озарена тобою жизнь моя» (свободное посещение экспозиции)





Приглашаем всей семьей провести этот весенний вечер в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского.



г. Саратов, ул. Чернышевского, 142; тел. 23-06-66, факс. 23-35-83.

Троллейбусы №№4, 2а, маршрут. такси №№ 42, 105, 42к.

Остановка «Бабушкин взвоз»

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