Газете "Новое Заволжье" исполняется 100 лет! Актуально » Новости — 17-мая-2017 — прочитано 11 раз Коллективу, читателям, учредителям, друзьям,

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газеты «Новое Заволжье» Пугачевского района

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со 100-летием со дня первого выхода газеты «Новое Заволжье»!

Доносить до жителей района новости, извещать их о событиях, говорить правду – такие цели ставите вы, и это девиз всех, кто выпускает газету. Мы благодарим поколения журналистов, которые заложили высокие профессиональные требования и достойно пронесли традиции через трудности и препятствия, чтобы газета стала летописцем славных дел жителей района.

Творческий коллектив газеты, развивая традиции российской журналистики, остается верным своему читателю, и в этом – сила и авторитет газеты, перспективы на будущее. Творческий дух, который есть у журналистов газеты, не оставляет места равнодушию и успокоенности. Вы всегда в поиске новых форм работы с читателями, вы гуманны и милосердны, когда надо отстоять права человека, помочь попавшему в беду или порадоваться успехам земляков.

Региональное отделение Союза журналистов России гордится вашими профессиональными достижениями! Желаем вам сохранить традиции социальной журналистики: объективность, уважение к человеку, к истории родного края, выстраивать взаимоуважительные партнерские отношения с бизнесом и властью.

Сердечно приветствую ветеранов газеты Татьяну Михайловну Балалаеву, Вячеслава Михайловича Шахова, Викторию Николаевну Севрюкову! Благодарю за совместную плодотворную работу редактора газеты Светлану Михайловну Зудину, бывшего редактора Ларису Николаевну Новикову!

Желаю вам, дорогие коллеги, творческого долголетия, упорства в достижении поставленных целей! Оставайтесь примером! Желаю крепкого здоровья, творческой молодости, вдохновения, твердости в отстаивании гражданской позиции. Пусть самым беспристрастным критерием вашей работы останется доверие людей и ваше честное слово! Дорогие друзья!Сердечно поздравляю вас со 100-летием со дня первого выхода газеты «Новое Заволжье»!Доносить до жителей района новости, извещать их о событиях, говорить правду – такие цели ставите вы, и это девиз всех, кто выпускает газету. Мы благодарим поколения журналистов, которые заложили высокие профессиональные требования и достойно пронесли традиции через трудности и препятствия, чтобы газета стала летописцем славных дел жителей района.Творческий коллектив газеты, развивая традиции российской журналистики, остается верным своему читателю, и в этом – сила и авторитет газеты, перспективы на будущее. Творческий дух, который есть у журналистов газеты, не оставляет места равнодушию и успокоенности. Вы всегда в поиске новых форм работы с читателями, вы гуманны и милосердны, когда надо отстоять права человека, помочь попавшему в беду или порадоваться успехам земляков.Региональное отделение Союза журналистов России гордится вашими профессиональными достижениями! Желаем вам сохранить традиции социальной журналистики: объективность, уважение к человеку, к истории родного края, выстраивать взаимоуважительные партнерские отношения с бизнесом и властью.Сердечно приветствую ветеранов газеты Татьяну Михайловну Балалаеву, Вячеслава Михайловича Шахова, Викторию Николаевну Севрюкову! Благодарю за совместную плодотворную работу редактора газеты Светлану Михайловну Зудину, бывшего редактора Ларису Николаевну Новикову!Желаю вам, дорогие коллеги, творческого долголетия, упорства в достижении поставленных целей! Оставайтесь примером! Желаю крепкого здоровья, творческой молодости, вдохновения, твердости в отстаивании гражданской позиции. Пусть самым беспристрастным критерием вашей работы останется доверие людей и ваше честное слово!