Союз журналистов России
Саратовское отделение

Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
Скончался известный журналист Александр Крутов
Актуально » Главные новости » Читать...
В Саратове отметят ДЕНЬ ЗЕМЛИ
--- » Читать...
Блогер Сергей Губанов: "Порою мы просто непобедимы"
--- » Читать...
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017
1-апреля-2017 — прочитано 63 раз
Фонд Андрея Первозванного,Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский конкурс Подробнее...
Все конкурсы!

В Дагомысе пройдет XXI фестиваль журналистов "Вся Россия"

Актуально » Новости — 20-апреля-2017 — прочитано 23 раз
XXI фестиваль журналистов "Вся Россия" пройдет с 23 по 29 сентября в Дагомысе. В фестивале примут участие журналисты из всех регионов России, иностранные журналисты. Фестиваль станет заметным событием политической и культурной жизни страны, предоставляя возможность журналистам встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующихся всенародной известностью. В качестве докладчиков и экспертов здесь выступают самые авторитетные политики, ученые, деятели культуры. Среди них руководители российских органов власти, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, Европарламента.

В программе фестиваля – дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры. В рамках Фестиваля пройдет профессиональный конкурс по номинациям «Лучший социальный проект», «Лучший дизайн», «Лучший фоторепортер» и др. В этом году впервые будет проведен экспертный разбор работ участников конкурса. Отдельная программа составляется для молодых журналистов.
Адрес прежний: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7.

Условия участия в фестивале:
- проживание в номере Стандарт 1-местный - 31800 руб. (включая НДС 18%);
- проживание в номере Стандарт 2-местный – 21000 руб. (включая НДС 18%) с каждого участника.
В стоимость проживания входит трехразовое питание.
Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 5 000 руб. (в т.ч. НДС 18 %).
Проезд к месту фестиваля – за счет участников.
Заявки (приложения 1) на участие принимаются по e-mail: ruj@ruj.ru до 5 сентября.
Возможна оплата за наличный расчет только в Москве в бухгалтерии СЖР.
Более подробную информацию о фестивале можно получить по телефону (495) 637-23-95 (общий отдел) и на сайте www.ruj.ru.
После окончания фестиваля возможен двухнедельный отдых для журналистов и их семей по этим же ценам. Оплата в ОК «Дагомыс».