В Дагомысе пройдет XXI фестиваль журналистов "Вся Россия" Актуально » Новости — 20-апреля-2017 — прочитано 23 раз XXI фестиваль журналистов "Вся Россия" пройдет с 23 по 29 сентября в Дагомысе. В фестивале примут участие журналисты из всех регионов России, иностранные журналисты. Фестиваль станет заметным событием политической и культурной жизни страны, предоставляя возможность журналистам встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующихся всенародной известностью. В качестве докладчиков и экспертов здесь выступают самые авторитетные политики, ученые, деятели культуры. Среди них руководители российских органов власти, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, Европарламента.



В программе фестиваля – дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры. В рамках Фестиваля пройдет профессиональный конкурс по номинациям «Лучший социальный проект», «Лучший дизайн», «Лучший фоторепортер» и др. В этом году впервые будет проведен экспертный разбор работ участников конкурса. Отдельная программа составляется для молодых журналистов.

Адрес прежний: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7.



Условия участия в фестивале:

- проживание в номере Стандарт 1-местный - 31800 руб. (включая НДС 18%);

- проживание в номере Стандарт 2-местный – 21000 руб. (включая НДС 18%) с каждого участника.

В стоимость проживания входит трехразовое питание.

Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 5 000 руб. (в т.ч. НДС 18 %).

Проезд к месту фестиваля – за счет участников.

Заявки (приложения 1) на участие принимаются по e-mail: ruj@ruj.ru до 5 сентября.

Возможна оплата за наличный расчет только в Москве в бухгалтерии СЖР.

Более подробную информацию о фестивале можно получить по телефону (495) 637-23-95 (общий отдел) и на сайте www.ruj.ru.

После окончания фестиваля возможен двухнедельный отдых для журналистов и их семей по этим же ценам. Оплата в ОК «Дагомыс».