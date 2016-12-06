Творческие встречи в «Пещере монаха» Актуально » Новости — 17-ноября-2016 — прочитано 227 раз

С первых дней программа пребывания ветеранской группы оказалась очень насыщенной: на вечере знакомств они сделали заявку на проведение трех творческих встреч. Первая уже состоялась, вызвав интерес отдыхающих. Лидия Златогорская рассказала о работе саратовской журналистской организации в этом году, о вкладе ветеранов журналистики в патриотическое воспитание. И, конечно, об автопробеге в Волоколамский район Московской области, посвященный 75-летию битвы под Москвой, которую отмечали как раз в день встречи – 16 ноября. Собравшиеся посмотрели два видеофильма, посвященных поездке по местам боев панфиловской дивизии. Фильмы сняли юнкоры, участники автопробега из Петровска. Проникнувшись военной тематикой, бывший редактор Федоровской районной газеты Анатолий Кузьмич Аносов прочитал наизусть «Василия Теркина». Под аплодисменты слушателей читал стихи собственного сочинения бывший редактор газеты Саратовского района «Большая Волга», Заслуженный работник культуры Евгений Федорович Саблин: «Не дрогнул строй безусых пацанов/ Хоть каждый был на вражеском прицеле…» Он рассказал, как стал участником знаменитого хора ветеранов, созданного при Дворце культуры «Россия», о счастливом времени подготовки 45 очерков о связистах, участниках Великой Отечественной войны, в книгу, изданную «Почтой России».

Что касается книг, то Лидия Николаевна Златогорская передала директору Хвалинского центра реабилитации Андрею Петровичу Ремезову изданный в этом году Саратовским комитетом ветеранов войны и военной службы красный том «Патриотизм. Победа. Память», в котором есть и ее авторские очерки. Пообещала привезти в будущем году в клуб, который войдет в строй после ремонта, библиотечку книг, специально собранных журналистами.

Об интересных экскурсиях ветеранов журналистики, новых знакомствах и встречах расскажем в скором времени.







Впервые за постсоветские десятилетия группа ветеранов журналистики по инициативе Саратовского отделения Союза журналистов России и его председателя Лидии Златогорской, которую поддержали сразу два министерства – социального развития, а также информации и печати, выехала по единой путевке на отдых и лечение. Местом журналистского десанта из 16 человек, бывших редакторов районных и городских газет, известных в области журналистов, стал хвалынский центр реабилитации «Пещера монаха».С первых дней программа пребывания ветеранской группы оказалась очень насыщенной: на вечере знакомств они сделали заявку на проведение трех творческих встреч. Первая уже состоялась, вызвав интерес отдыхающих. Лидия Златогорская рассказала о работе саратовской журналистской организации в этом году, о вкладе ветеранов журналистики в патриотическое воспитание. И, конечно, об автопробеге в Волоколамский район Московской области, посвященный 75-летию битвы под Москвой, которую отмечали как раз в день встречи – 16 ноября. Собравшиеся посмотрели два видеофильма, посвященных поездке по местам боев панфиловской дивизии. Фильмы сняли юнкоры, участники автопробега из Петровска. Проникнувшись военной тематикой, бывший редактор Федоровской районной газеты Анатолий Кузьмич Аносов прочитал наизусть «Василия Теркина». Под аплодисменты слушателей читал стихи собственного сочинения бывший редактор газеты Саратовского района «Большая Волга», Заслуженный работник культуры Евгений Федорович Саблин: «Не дрогнул строй безусых пацанов/ Хоть каждый был на вражеском прицеле…» Он рассказал, как стал участником знаменитого хора ветеранов, созданного при Дворце культуры «Россия», о счастливом времени подготовки 45 очерков о связистах, участниках Великой Отечественной войны, в книгу, изданную «Почтой России».Что касается книг, то Лидия Николаевна Златогорская передала директору Хвалинского центра реабилитации Андрею Петровичу Ремезову изданный в этом году Саратовским комитетом ветеранов войны и военной службы красный том «Патриотизм. Победа. Память», в котором есть и ее авторские очерки. Пообещала привезти в будущем году в клуб, который войдет в строй после ремонта, библиотечку книг, специально собранных журналистами.Об интересных экскурсиях ветеранов журналистики, новых знакомствах и встречах расскажем в скором времени.