Седьмые Мальцевские чтения: Великой Победе посвящаются Актуально » Главные новости — 18-декабря-2019 — прочитано 25 раз В 2020 году Саратовское региональное отделение Союза журналистов России впервые станет соорганизатором Мальцевских краеведческих чтений, одним из инициаторов проведения которых является член правления нашей организации Юрий Каргин. Конференция пройдёт уже в седьмой раз и будет посвящена 75-летию Великой Победы. Её основные темы:

 Сохранение исторической памяти как условие борьбы с фальсификацией истории, в том числе. Великой Отечественной войны.

 Идеология и идеологи: проблема научно-исторического анализа итогов Великой Отечественной войны.

 Исторические параллели: об опыте сравнительного историко-краеведческого исследования событий Великой Отечественной войны, предшествующих и последующих войн.

 «Разные дни войны»: опыт использования в историко-краеведческих исследованиях новых источников: рассекреченных государственных и ведомственных архивов, семейных архивов, результатов поисковой работы и пр.

 Фронт и тыл: особенности и результаты взаимодействия.

 Человек и война: судьбы, конфликты.

 Отражение войны в искусстве.

Конференция пройдёт 16 апреля в Центре общественной информации Балаковской АЭС. 17 апреля планируется посещение Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Среди организаторов Чтений – Балаковский филиал РАНХиГС, Саратовские региональные отделения Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

По всем вопросам писать: kargin63@mail.ru;

звонить: 917-987-63-13