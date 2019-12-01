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Союз журналистов России
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 511 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Седьмые Мальцевские чтения: Великой Победе посвящаются
Актуально » Главные новости — 18-декабря-2019 — прочитано 25 раз
В 2020 году Саратовское региональное отделение Союза журналистов России впервые станет соорганизатором Мальцевских краеведческих чтений, одним из инициаторов проведения которых является член правления нашей организации Юрий Каргин. Конференция пройдёт уже в седьмой раз и будет посвящена 75-летию Великой Победы. Её основные темы:
Сохранение исторической памяти как условие борьбы с фальсификацией истории, в том числе. Великой Отечественной войны.
Идеология и идеологи: проблема научно-исторического анализа итогов Великой Отечественной войны.
Исторические параллели: об опыте сравнительного историко-краеведческого исследования событий Великой Отечественной войны, предшествующих и последующих войн.
«Разные дни войны»: опыт использования в историко-краеведческих исследованиях новых источников: рассекреченных государственных и ведомственных архивов, семейных архивов, результатов поисковой работы и пр.
Фронт и тыл: особенности и результаты взаимодействия.
Человек и война: судьбы, конфликты.
Отражение войны в искусстве.
Конференция пройдёт 16 апреля в Центре общественной информации Балаковской АЭС. 17 апреля планируется посещение Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Среди организаторов Чтений – Балаковский филиал РАНХиГС, Саратовские региональные отделения Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
По всем вопросам писать: kargin63@mail.ru;
звонить: 917-987-63-13