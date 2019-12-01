Елизавета Ерина выпустила шестой том историко-краеведческого издания «Под Покровом Богородицы» Актуально » Главные новости — 16-декабря-2019 — прочитано 26 раз Почётный гражданин города Энгельса Елизавета Моисеевна Ерина, краевед, историк, архивист, член Союза журналистов России продолжает свои очерки-исследования из истории города, идущего к своему 275-летию.

Вышел в свет шестой том книги «Под Покровом Богородицы», презентация которого состоялась в Центре немецкой культуры.

Поздравляли автора со знаменательным событием в культурной жизни города заместитель Главы администрации по социальной сфере ЭМР Татьяна Егоровна Ванина, депутат Саратовской областной Думы Юлия Петровна Ермакова, начальник Управления культуры администрации ЭМР Светлана Николаевна Прокофьева, директор Государственного исторического архива немцев Поволжья Елена Павловна Каштанова и многие другие.

Елизавета Моисеевна говорила с благодарностью о тех, кто помогал в создании шестого тома книги «Под Покровом Богородицы» - Издательский дом «Волга», Владислав Вячеславович Разладов, генеральный директор ООО «Роберт Бош Саратов». Особая благодарность была выражена писателям, поэтам и журналистам Владимиру Ильичу Удалову, Александру Исааковичу Кобылинскому и руководителю Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидии Николаевне Златогорской за помощь в создании первых пяти томов книги.

Во всех шести томах живёт история Покровского края во всех её проявлениях. В шестой книге она выражается в продолжении традиций – в рассказах-очерках об улицах, площадях, переулках, о священниках, о Сталинградской битве и жизни военнопленных в городе Энгельсе, о выдающихся личностях – строителе Александре Романовиче Сеноженском, враче и общественном деятеле Владимире Михайловиче Павлове, председателе горисполкома Евгении Александровиче Рубцове, генеральном директоре предприятия энгельских приборостроителей Василии Аристарховиче Шипулине, кинодокументалисте Дмитрии Алексеевиче Лунькове, основателе музыкально-эстетического лицея Ирине Владимировне Сергеевой…

Недавно отметившая своё 85-летие Елизавета Моисеевна полна сил и замыслов, одно из которых заключается в подготовке к печати следующего седьмого тома «Под Покровом Богородицы» и выходе в свет всех семи томов в Издательском Доме «Волга».