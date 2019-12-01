Татищевцы помнят земляков, Героев Советского Союза - тех, кто брал Берлин Актуально » Главные новости — 16-декабря-2019 — прочитано 30 раз

Татищевская районная газета "Сельская жизнь" все годы ведет активную поисковую работу по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны. В рамках многолетнего литературно-краеведческого проекта «Наша родословная» корреспондент газеты, член Союза журналистов России Татьяна Подшивалова провела кропотливое журналистское исследование, и появились новые факты, дополняющие биографии Героев Советского Союза -земляков, сведения об их ближайших родственниках. Так, журналист разыскала проживающую в Саратове внучку Героя Советского Союза Г. Шигаева Людмилу Ходорич. И впоследствии, благодаря усилиям Людмилы Геннадьевны, была установлена мемориальная доска на родине героя в с. Кувыка, а в районный музей переданы ценные экспонаты – фотографии, газетные вырезки разных лет, копии удостоверений к его наградам. Внучка Героя все эти годы поддерживает отношения с редакцией «Сельской жизни». Журналисту Татьяны Подшиваловой также удалось разыскать близких Героя Советского Союза Анатолия Лапшова – его двоюродную сестру Нину Архипову. Благодаря рассказам родственников, семейным архивам, рамки документального описания боевого пути Анатолия Лапшова и Григория Шигаева дополнились интересными фактами из их жизни в мирное время. Рождались и новые публикации в газете «Сельская жизнь».

И вот новая встреча под общим названием «Они брали Берлин», которая объединила подвиг наших героев. Встречу подготовила и провела на самом высоком уровне Татьяна Леонидовна Подшивалова. Встреча прошла в рамках клуба «Ветеран» при доме культуры ЗАТО Светлый 28 ноября. Собрались учащиеся двух школ военного городка, члены литературного клуба "Возрождение", клуба "Ветеран" ЗАТО Светлый, творческого объединения "Вдохновение" Татищевской библиотеки, официальные лица администрации ЗАТО Светлый. На мероприятие были приглашены люди, для кого краеведение стало частью жизни. В частности, ветеран труда В.А. Белоглазова более сорока лет собирала материал об истории с. Кувыка Татищевского района. А главными гостями встречи поколений были родственницы героев - Л.Г. Ходорич и Н.С. Архипова.

Почему именно в ноябре вспоминали о земляках-Героях? 25 ноября Анатолию Лапшову исполнилось бы 95 лет со дня рождения. Он погиб 26 апреля 1945 года в 20 лет. Григорий Фролович Шигаев встретил Победу. Он умер молодым, в 39 лет - 27 ноября 1954 года, 65 лет назад. Важный исторический факт роднит офицеров. Они штурмовали Берлин.

А почему встреча прошла в Светлом? Здесь с 1964 года дислоцируется Таманская ракетная дивизия. С момента размещения дивизии на территории Татищевского района военнослужащие принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Они выступают на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, оказывают помощь в организации военно-патриотических мероприятий. Вот пример из рукописной книги краеведа Валентины Алексеевны Белоглазовой: «9 мая 1975 года в с. Кувыка, на родине Григория Шигаева на средства жителей и колхоза "Заречный" был сооружен памятник погибшим односельчанам. Скромная стела возвышается на 8 метров. На плитах вписаны имена погибших земляков. Мемориальные плиты устанавливали военные из Таманской Краснознаменной ракетной дивизии. Играл духовой военный оркестр, произведен салют из винтовок. Посаженные вокруг памятника деревья стали большими и образовали парк, который носит имя земляка Героя Советского Союза Григория Фроловича Шигаева».

В этом году о Григории Шигаеве был снят документальный фильм. Автором проекта под названием "Твои герои, Саратов" стал Герой России, саратовец Александр Янклович. Этот фильм с большим интересом посмотрели участники встречи. Последний бой Анатолия Лапшова и Григория Шигаева закончился в Берлине. Если бы не гибель Анатолия Лапшова, может, наши земляки встретилась бы у поверженного рейхстага и расписались на его стенах... Они не встретились, не оставили свои подписи. И на встрече, на импровизированной Стене памяти за них расписались родные - внучка Григория Шигаева Людмила Ходорич и двоюродная сестра Анатолия Лапшова Нина Сергеевна Архипова.

…. Когда ведущая встречи – журналист Татьяна Подшивалова и ее соведущие – ученики 6 «а» класса школы №3 Светлого – закончили композицию, в зале несколько минут стояла звенящая тишина, и все присутствующие встали - настолько высок был ее эмоционально-духовный, патриотический подъем.



Алла Новикова, редактор

Татищевской районной газеты

«Сельская жизнь»























Уходит поколение Победителей. На сегодняшний день в Татищевском районе здравствуют всего 11 фронтовиков, два человека, переживших блокаду Ленинграда, одна узница концлагеря и 153 труженика тыла. Но военная летопись продолжается. В последние годы ведется большая поисковая работа на местах сражений, в архивах министерства обороны Российской Федерации, чтобы не осталось безымянных солдат. Но самую живую память об участниках войны хранят их близкие.Татищевская районная газета "Сельская жизнь" все годы ведет активную поисковую работу по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны. В рамках многолетнего литературно-краеведческого проекта «Наша родословная» корреспондент газеты, член Союза журналистов России Татьяна Подшивалова провела кропотливое журналистское исследование, и появились новые факты, дополняющие биографии Героев Советского Союза -земляков, сведения об их ближайших родственниках. Так, журналист разыскала проживающую в Саратове внучку Героя Советского Союза Г. Шигаева Людмилу Ходорич. И впоследствии, благодаря усилиям Людмилы Геннадьевны, была установлена мемориальная доска на родине героя в с. Кувыка, а в районный музей переданы ценные экспонаты – фотографии, газетные вырезки разных лет, копии удостоверений к его наградам. Внучка Героя все эти годы поддерживает отношения с редакцией «Сельской жизни». Журналисту Татьяны Подшиваловой также удалось разыскать близких Героя Советского Союза Анатолия Лапшова – его двоюродную сестру Нину Архипову. Благодаря рассказам родственников, семейным архивам, рамки документального описания боевого пути Анатолия Лапшова и Григория Шигаева дополнились интересными фактами из их жизни в мирное время. Рождались и новые публикации в газете «Сельская жизнь».И вот новая встреча под общим названием «Они брали Берлин», которая объединила подвиг наших героев. Встречу подготовила и провела на самом высоком уровне Татьяна Леонидовна Подшивалова. Встреча прошла в рамках клуба «Ветеран» при доме культуры ЗАТО Светлый 28 ноября. Собрались учащиеся двух школ военного городка, члены литературного клуба "Возрождение", клуба "Ветеран" ЗАТО Светлый, творческого объединения "Вдохновение" Татищевской библиотеки, официальные лица администрации ЗАТО Светлый. На мероприятие были приглашены люди, для кого краеведение стало частью жизни. В частности, ветеран труда В.А. Белоглазова более сорока лет собирала материал об истории с. Кувыка Татищевского района. А главными гостями встречи поколений были родственницы героев - Л.Г. Ходорич и Н.С. Архипова.Почему именно в ноябре вспоминали о земляках-Героях? 25 ноября Анатолию Лапшову исполнилось бы 95 лет со дня рождения. Он погиб 26 апреля 1945 года в 20 лет. Григорий Фролович Шигаев встретил Победу. Он умер молодым, в 39 лет - 27 ноября 1954 года, 65 лет назад. Важный исторический факт роднит офицеров. Они штурмовали Берлин.А почему встреча прошла в Светлом? Здесь с 1964 года дислоцируется Таманская ракетная дивизия. С момента размещения дивизии на территории Татищевского района военнослужащие принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Они выступают на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, оказывают помощь в организации военно-патриотических мероприятий. Вот пример из рукописной книги краеведа Валентины Алексеевны Белоглазовой: «9 мая 1975 года в с. Кувыка, на родине Григория Шигаева на средства жителей и колхоза "Заречный" был сооружен памятник погибшим односельчанам. Скромная стела возвышается на 8 метров. На плитах вписаны имена погибших земляков. Мемориальные плиты устанавливали военные из Таманской Краснознаменной ракетной дивизии. Играл духовой военный оркестр, произведен салют из винтовок. Посаженные вокруг памятника деревья стали большими и образовали парк, который носит имя земляка Героя Советского Союза Григория Фроловича Шигаева».В этом году о Григории Шигаеве был снят документальный фильм. Автором проекта под названием "Твои герои, Саратов" стал Герой России, саратовец Александр Янклович. Этот фильм с большим интересом посмотрели участники встречи. Последний бой Анатолия Лапшова и Григория Шигаева закончился в Берлине. Если бы не гибель Анатолия Лапшова, может, наши земляки встретилась бы у поверженного рейхстага и расписались на его стенах... Они не встретились, не оставили свои подписи. И на встрече, на импровизированной Стене памяти за них расписались родные - внучка Григория Шигаева Людмила Ходорич и двоюродная сестра Анатолия Лапшова Нина Сергеевна Архипова.…. Когда ведущая встречи – журналист Татьяна Подшивалова и ее соведущие – ученики 6 «а» класса школы №3 Светлого – закончили композицию, в зале несколько минут стояла звенящая тишина, и все присутствующие встали - настолько высок был ее эмоционально-духовный, патриотический подъем.