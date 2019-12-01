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SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста Конкурсы: Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области 10-июля-2019 — прочитано 507 раз Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее... Все конкурсы! В Аркадак - за опытом Актуально » Главные новости — 15-декабря-2019 — прочитано 39 раз

В доисторические времена Аркадакское Прихоперье за счет разветвленной речной системы напоминало своеобразный котел, в котором «варились» различные культуры, причем генетически не связанные между собой, рождались народы. Эта территория - прародина финно-угорских народов – мордвы, марийцев, финнов. А следы представителей древних культур, возникших в Прихоперье, ведут даже в Индию и Иран, побывали здесь и племена с берегов Днепра и Прикарпатья, территории современной Украины.

Эти сведения группа журналистов из Саратова почерпнула из доклада учителя истории школы села Семеновки Владимира Быкова на YII районной историко-краеведческой конференции «Аркадакское Прихоперье. Взгляд сквозь столетия». На протяжении многих лет вместе со школьниками Владимир Юрьевич проводит археологические раскопки в поисках исторических артефактов, результатами своих исследований делится с российскими и зарубежными коллегами. Статьи простого учителя публикуют профессиональные издания. Но самое главное, он дает возможность подрастающему поколению прикоснуться к живой истории своей малой родины, своим корням.

В Аркадаке накоплен солидный опыт по сохранению исторической памяти, и не только столь отдаленной. В преддверии 75-летия Великой Победы это наиболее актуально. Значимую роль играют журналисты местной районной газеты «Сельская новь». Для обмена опытом к ним приехали в минувшую пятницу их коллеги из саратовских СМИ во главе с председателем регионального отделения Союза журналистов России Лидией Златогорской.

В числе инициаторов и организаторов этой уже ставшей традиционной конференции, наряду с ветеранами, представителями органов местной власти, и журналисты издания. В рамках подготовки к юбилею Победы наши коллеги реализуют несколько проектов, основанных на воспоминаниях участников войны, и воспоминаниях о них самих – людях прошедших войну и тех, кто выполнял тяжелую работу в тылу.

- В рамках долгосрочной акции «Помнить – это не только вспоминать» мы инициировали проект «Жизнь героев нашего района в послевоенное время», - рассказывает редактор «Сельской нови» Валентина Евдокимова. - У нас 14 Героев Советского Союза на такой маленький район, причем погибли двое – Ефим Егорович Букоткин и Илья Макарович Каплунов. Илья Каплунов подбил девять фашистских танков, а Ефим Букоткин, тяжело раненный и объятый огнем (фашисты облили его бензином и подожгли) успел бросить гранату в гущу врагов. 12 Героев вернулись с войны (в поселке есть мемориал в честь 14 героических земляков). Где они? – задались мы вопросом. В течение двух лет мы нашли сведения о девятерых Героях, узнали их адреса. Один из них живет в Западной Украине. В поисках нам помогают школьники, библиотекари, работники музеев.

В этом году основная тема – 75-летие Победы. Мы уже начали готовиться. Библиотекарям помогаем работать с архивами, обрабатываем материалы, которые нам приносят, а потом используем в газете. Наши публикации библиотекари выставляют в экспозициях, знакомят с ними посетителей.

В планах журналистов - создать книгу материалов краеведческих конференций. Но для этого необходимо найти спонсора. И они уверены, что найдут. А пока Валентина Евдокимова обратилась к участникам конференции – школьникам и взрослым помочь собрать воспоминания земляков, которые станут частью запущенных газетой проектов «Просто ты умела ждать» (о женщинах, дождавшихся своих фронтовиков, и о чудесных историях спасения на войне) и «Имена, высеченные в камне» ( цель – отыскать захоронения и установить памятники погибшим на войне землякам).

Если говорить о самой конференции, то вызывает восхищение трепетное, творческое отношение педагогов и школьников к поиску и подготовке материала. Каждое выступление – это непридуманная история, достойная стать блокбастером. Одну из таких о судьбе разведчика, журналиста Александра Тимофеевича Котельникова рассказал педагог села Перевесинки Турковского района Сергей Коськов. Уроженец Воронежской области 11-летний Саша во время налета вражеской авиации потерял сестер и мать, был отправлен в детдом. Сбежал оттуда, чтобы попасть на фронт. Спустя несколько месяцев добрался до строительного батальона, где его приняли и даже выдали оружие, но он тайно покинул батальон в поисках настоящей боевой части. Попал в мотострелковую бригаду, встретился с самим комбригом, который и благословил его быть разведчиком. Мальчишка успешно выполнял задания в тылу врага и однажды даже вывел за линию фронта заблудившийся кавалерийский взвод. В 13 лет он получил свою первую боевую награду (за участие в войне его наградили Орденом Красной Звезды и Орденом Славы 3 степени), в 16-ть, за несколько часов до окончания войны, был тяжело ранен, врачи едва его спасли. После войны, женившись, приехал в Перевесенки, где работал фотокорреспондентом, а затем и литсотрудником. Война его догнала уже в мирное время – умер в 42 года от последствий того страшного ранения. До сих пор односельчане вспоминают его как доброжелательного и открытого человека, в семейных альбомах многие из них хранят сделанные им фотографии, которые он бесплатно раздавал.

Историю чудесного спасения на войне деда своего классного руководителя поведал девятиклассник школы села Подгорного Иван Сенченков. Она о том, как 20-летнего бойца уберег от гибели обычный плюшевый медведь, которого он взял из дома в качестве оберега.

«Был вражеский налет, самолеты бомбили, не переставая, головы невозможно было понять от земли. Забрался в воронку как в укрытие, но что-то не давало покоя, он увидел неподалеку своего медвежонка: пока полз, игрушка выпала из одежды. Что делать? Он решил игрушку забрать, вылез из укрытия и пополз к месту, где лежал медвежонок. Только отполз, как прозвучал взрыв, бомба попала прямо в воронку, где он был только что. «Мой медвежонок меня спас», - был уверен ветеран. С игрушкой он не расставался до конца войны».

Сильные чувства у участников конференции вызвали и воспоминания об уникальном Аркадакском хоре ветеранов. Он полностью состоял из 14 бывших фронтовиков. Они активно сотрудничали с «Сельской новью»: кто-то публиковал свои стихи, кто-то делился воспоминаниями о военном прошлом. Так случилось, что в силу преклонного возраста и перенесенных болезней из жизни они ушли один за другим. И каждый раз оставшиеся хоронили своих друзей, прощаясь, традиционно пели гамзатовских «Журавлей». Эта песня прозвучала и в зале районной библиотеки, где проходила конференция.

Татьяна Солодун из села Львовки, вслед за знаменитой писательницей, утверждает у войны не женское лицо. Свое выступление посвятила односельчанкам, пережившим войну:

« В первый день войны, по воспоминаниям односельчан, прошел дождь. Собравшиеся на работу женщины подошли к правлению , вышел председатель колхоза «12 лет Октября» Воронин Иван Егорович и объявил населению о начале войны. В первые месяцы войны на фронт ушли почти все мужчины, бывали случаи, когда повестку вручали прямо на поле. В селе оставались женщины, подростки и дети. Именно на них была взвалена основная задача – кормить фронт.

Надо было убирать урожай, обрабатывать землю, готовить корм для скота. Мужчины, негодные к военной службе или оставшиеся по брони, помогали осваивать женщинам трактора комбайны. Машины и лошади были мобилизованы на фронт, основной тягловой силой стали быки и даже коровы. Урожай 41 года был небывалый – как вспоминали жители, рожь стояла высотой с круп лошади. Большую часть урожая приходилось косить вручную, крюками. Скошенные колосья женщины вязали в снопы и свозили на ток, молотили цепами. В поле набирали в горшочки немного огурцов, картошки. А когда возвращались домой, закрывали горшочки травой. Конечно, они сильно рисковали – если попадешься - тюрьма, но ведь дома голодные дети, старики (до каждого хозяйства был доведен план госзакупок, которые необходимо было выполнять, иначе приходилось отвечать по законам военного времени, а и еще и облигации госзаймы, которые выкупались за деньги).

После освобождения Сталинграда нескольких женщин деревни отправили на восстановление тракторного завода, других отправили на Колыму на золотые прииски - условия были невыносимые. Отработав положенный срок, женщины вернулись домой.

Девушки рвались на фронт, они создали отряд добровольцев, маршировали по селу с песнями, учились метко стрелять. На фронт попала одна из них, на памятнике погибшим воинам в селе есть еще две женские фамилии, судьба одной известна – ушла на фронт добровольцем и погибла в Польше, судьба другой - нет.

178 мужчин ушли на фронт, и каждого дома ждала мать, жена, любимая. Первые похоронки в село начале приходить уже в июле 41, за войну погибло 98 односельчан. Почти в каждую семью приходили похоронки, а в некоторые не единожды..

35 женщин в селе остались вдовами, малая часть из них вышли еще раз замуж. Три женщины награждены медалями за доблестный труд в Отечественной войне 1941-45 году .172 признаны тружениками тыла. Мы не имеем права забывать тех, кто своим обычным трудом приближал победу, как и воевавших тоже не имеем права забывать».

Жаль, что невозможно передать все, о чем говорилось на конференции в Аркадаке - она длилась около четырех часов. И каждый доклад, каждое выступление – это результат огромного труда взрослых и детей. Не было пустых слов и общих фраз, потрясающие факты, потрясающие судьбы, о которых не прочтешь ни в одной книге. Организаторам и участникам только слова благодарности и восхищения.

- Мне хочется поблагодарить коллектив газеты, который стоял у истоков этого движения, сделана огромная работа. У журналистского сообщества твердое осознание – за опытом надо ехать в Аркадак, в Аркадаке делают то, что не делает никто больше, - отметила Лидия Златогорская.

Лидия Николаевна вручила благодарственные письма редактору газеты Валентине Евдокимовой и корреспонденту, прекрасному очеркисту Ольге Хмельновой. Она передала библиотеке книгу «Летописцы истории страны», куда вошла информация о 630 журналистах и более 100 редакций областных СМИ. Она также поделилась планами о продолжении работы над созданием следующего тома книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».

- Накануне 75-летия Великой Победы само собой пришла идея продолжить работу, но уже работать над биографиями наших коллег- бывших фронтовиков, - рассказала Лидия Златогорская. - Таких много, и в этом томе есть 26 биографий тех, кто не вернулся, так и называется раздел «В редакцию не вернулись». Но ведь многие вернулись. Они работали с нами. И мы понимаем, что может получиться уникальный труд, мы собираем биографии людей, которые оставили о себе такую память, такой знак в виде отпечатков в душе. Это не осколки, это целостное представление о народе, об истоках победы в Великой Отечественной войне и наша благодарная память должна быть, безусловно, иначе не восстановишь свои корни и не поймешь чего ты стоишь, чего стоит народ.

Мы ждем ваших рассказов, - обратилась она к собравшимся. - Когда мы делали эту книгу, у нас в планах было 100 имен, мы собрали 630,у нас осталось еще много материалов. Мы не пишем ни за кого, люди начали писать, у них появился археологический зуд, надо найти, раскопать, рассказать. А про Великую Отечественную войну - это святая обязанность, святой долг. Во- первых, все вспомнить, во- вторых, передать биографические данные этих людей, наших коллег, журналистов, фронтовиков, обязательно мы сделаем перекличку районов. Она в чем заключается? В вашем районе стелу обновили, в другом районе будет или установлен памятник и так далее. Мы также проводим конкурс «Помнить вечно!» на лучшее произведение журналистов, лучший цикл материалов, посвященный этой юбилейной дате. Мы ждем эксклюзивных материалов. Есть архивы, подшивки, домашние семейные альбомы, фото, письма – все хорошо, что является уникальным, то есть это единственный отпечаток на Земле, и вы о нем услышите, расскажите, мы ждем материалов.

В заключение, председатель регионального отделения СЖР представила видео презентацию «Поколению победителей – яркое слово, благодарная память» о сотрудничестве реготделения СЖР с ветеранами и молодежью, о преемственности поколений в деле сохранения памяти о Великой Победе.



Ольга Бенкевич



Фото Тамары Тишковой и Юрия Неугодова





















































История города Аркадака, раскинувшегося на реке Большой Аркадак, близ ее впадения в реку Хопер, знает такое переплетение исторических пластов и человеческих судеб, что просто диву даешься.В доисторические времена Аркадакское Прихоперье за счет разветвленной речной системы напоминало своеобразный котел, в котором «варились» различные культуры, причем генетически не связанные между собой, рождались народы. Эта территория - прародина финно-угорских народов – мордвы, марийцев, финнов. А следы представителей древних культур, возникших в Прихоперье, ведут даже в Индию и Иран, побывали здесь и племена с берегов Днепра и Прикарпатья, территории современной Украины.Эти сведения группа журналистов из Саратова почерпнула из доклада учителя истории школы села Семеновки Владимира Быкова на YII районной историко-краеведческой конференции «Аркадакское Прихоперье. Взгляд сквозь столетия». На протяжении многих лет вместе со школьниками Владимир Юрьевич проводит археологические раскопки в поисках исторических артефактов, результатами своих исследований делится с российскими и зарубежными коллегами. Статьи простого учителя публикуют профессиональные издания. Но самое главное, он дает возможность подрастающему поколению прикоснуться к живой истории своей малой родины, своим корням.В Аркадаке накоплен солидный опыт по сохранению исторической памяти, и не только столь отдаленной. В преддверии 75-летия Великой Победы это наиболее актуально. Значимую роль играют журналисты местной районной газеты «Сельская новь». Для обмена опытом к ним приехали в минувшую пятницу их коллеги из саратовских СМИ во главе с председателем регионального отделения Союза журналистов России Лидией Златогорской.В числе инициаторов и организаторов этой уже ставшей традиционной конференции, наряду с ветеранами, представителями органов местной власти, и журналисты издания. В рамках подготовки к юбилею Победы наши коллеги реализуют несколько проектов, основанных на воспоминаниях участников войны, и воспоминаниях о них самих – людях прошедших войну и тех, кто выполнял тяжелую работу в тылу.- В рамках долгосрочной акции «Помнить – это не только вспоминать» мы инициировали проект «Жизнь героев нашего района в послевоенное время», - рассказывает редактор «Сельской нови» Валентина Евдокимова. - У нас 14 Героев Советского Союза на такой маленький район, причем погибли двое – Ефим Егорович Букоткин и Илья Макарович Каплунов. Илья Каплунов подбил девять фашистских танков, а Ефим Букоткин, тяжело раненный и объятый огнем (фашисты облили его бензином и подожгли) успел бросить гранату в гущу врагов. 12 Героев вернулись с войны (в поселке есть мемориал в честь 14 героических земляков). Где они? – задались мы вопросом. В течение двух лет мы нашли сведения о девятерых Героях, узнали их адреса. Один из них живет в Западной Украине. В поисках нам помогают школьники, библиотекари, работники музеев.В этом году основная тема – 75-летие Победы. Мы уже начали готовиться. Библиотекарям помогаем работать с архивами, обрабатываем материалы, которые нам приносят, а потом используем в газете. Наши публикации библиотекари выставляют в экспозициях, знакомят с ними посетителей.В планах журналистов - создать книгу материалов краеведческих конференций. Но для этого необходимо найти спонсора. И они уверены, что найдут. А пока Валентина Евдокимова обратилась к участникам конференции – школьникам и взрослым помочь собрать воспоминания земляков, которые станут частью запущенных газетой проектов «Просто ты умела ждать» (о женщинах, дождавшихся своих фронтовиков, и о чудесных историях спасения на войне) и «Имена, высеченные в камне» ( цель – отыскать захоронения и установить памятники погибшим на войне землякам).Если говорить о самой конференции, то вызывает восхищение трепетное, творческое отношение педагогов и школьников к поиску и подготовке материала. Каждое выступление – это непридуманная история, достойная стать блокбастером. Одну из таких о судьбе разведчика, журналиста Александра Тимофеевича Котельникова рассказал педагог села Перевесинки Турковского района Сергей Коськов. Уроженец Воронежской области 11-летний Саша во время налета вражеской авиации потерял сестер и мать, был отправлен в детдом. Сбежал оттуда, чтобы попасть на фронт. Спустя несколько месяцев добрался до строительного батальона, где его приняли и даже выдали оружие, но он тайно покинул батальон в поисках настоящей боевой части. Попал в мотострелковую бригаду, встретился с самим комбригом, который и благословил его быть разведчиком. Мальчишка успешно выполнял задания в тылу врага и однажды даже вывел за линию фронта заблудившийся кавалерийский взвод. В 13 лет он получил свою первую боевую награду (за участие в войне его наградили Орденом Красной Звезды и Орденом Славы 3 степени), в 16-ть, за несколько часов до окончания войны, был тяжело ранен, врачи едва его спасли. После войны, женившись, приехал в Перевесенки, где работал фотокорреспондентом, а затем и литсотрудником. Война его догнала уже в мирное время – умер в 42 года от последствий того страшного ранения. До сих пор односельчане вспоминают его как доброжелательного и открытого человека, в семейных альбомах многие из них хранят сделанные им фотографии, которые он бесплатно раздавал.Историю чудесного спасения на войне деда своего классного руководителя поведал девятиклассник школы села Подгорного Иван Сенченков. Она о том, как 20-летнего бойца уберег от гибели обычный плюшевый медведь, которого он взял из дома в качестве оберега.«Был вражеский налет, самолеты бомбили, не переставая, головы невозможно было понять от земли. Забрался в воронку как в укрытие, но что-то не давало покоя, он увидел неподалеку своего медвежонка: пока полз, игрушка выпала из одежды. Что делать? Он решил игрушку забрать, вылез из укрытия и пополз к месту, где лежал медвежонок. Только отполз, как прозвучал взрыв, бомба попала прямо в воронку, где он был только что. «Мой медвежонок меня спас», - был уверен ветеран. С игрушкой он не расставался до конца войны».Сильные чувства у участников конференции вызвали и воспоминания об уникальном Аркадакском хоре ветеранов. Он полностью состоял из 14 бывших фронтовиков. Они активно сотрудничали с «Сельской новью»: кто-то публиковал свои стихи, кто-то делился воспоминаниями о военном прошлом. Так случилось, что в силу преклонного возраста и перенесенных болезней из жизни они ушли один за другим. И каждый раз оставшиеся хоронили своих друзей, прощаясь, традиционно пели гамзатовских «Журавлей». Эта песня прозвучала и в зале районной библиотеки, где проходила конференция.Татьяна Солодун из села Львовки, вслед за знаменитой писательницей, утверждает у войны не женское лицо. Свое выступление посвятила односельчанкам, пережившим войну:« В первый день войны, по воспоминаниям односельчан, прошел дождь. Собравшиеся на работу женщины подошли к правлению , вышел председатель колхоза «12 лет Октября» Воронин Иван Егорович и объявил населению о начале войны. В первые месяцы войны на фронт ушли почти все мужчины, бывали случаи, когда повестку вручали прямо на поле. В селе оставались женщины, подростки и дети. Именно на них была взвалена основная задача – кормить фронт.Надо было убирать урожай, обрабатывать землю, готовить корм для скота. Мужчины, негодные к военной службе или оставшиеся по брони, помогали осваивать женщинам трактора комбайны. Машины и лошади были мобилизованы на фронт, основной тягловой силой стали быки и даже коровы. Урожай 41 года был небывалый – как вспоминали жители, рожь стояла высотой с круп лошади. Большую часть урожая приходилось косить вручную, крюками. Скошенные колосья женщины вязали в снопы и свозили на ток, молотили цепами. В поле набирали в горшочки немного огурцов, картошки. А когда возвращались домой, закрывали горшочки травой. Конечно, они сильно рисковали – если попадешься - тюрьма, но ведь дома голодные дети, старики (до каждого хозяйства был доведен план госзакупок, которые необходимо было выполнять, иначе приходилось отвечать по законам военного времени, а и еще и облигации госзаймы, которые выкупались за деньги).После освобождения Сталинграда нескольких женщин деревни отправили на восстановление тракторного завода, других отправили на Колыму на золотые прииски - условия были невыносимые. Отработав положенный срок, женщины вернулись домой.Девушки рвались на фронт, они создали отряд добровольцев, маршировали по селу с песнями, учились метко стрелять. На фронт попала одна из них, на памятнике погибшим воинам в селе есть еще две женские фамилии, судьба одной известна – ушла на фронт добровольцем и погибла в Польше, судьба другой - нет.178 мужчин ушли на фронт, и каждого дома ждала мать, жена, любимая. Первые похоронки в село начале приходить уже в июле 41, за войну погибло 98 односельчан. Почти в каждую семью приходили похоронки, а в некоторые не единожды..35 женщин в селе остались вдовами, малая часть из них вышли еще раз замуж. Три женщины награждены медалями за доблестный труд в Отечественной войне 1941-45 году .172 признаны тружениками тыла. Мы не имеем права забывать тех, кто своим обычным трудом приближал победу, как и воевавших тоже не имеем права забывать».Жаль, что невозможно передать все, о чем говорилось на конференции в Аркадаке - она длилась около четырех часов. И каждый доклад, каждое выступление – это результат огромного труда взрослых и детей. Не было пустых слов и общих фраз, потрясающие факты, потрясающие судьбы, о которых не прочтешь ни в одной книге. Организаторам и участникам только слова благодарности и восхищения.- Мне хочется поблагодарить коллектив газеты, который стоял у истоков этого движения, сделана огромная работа. У журналистского сообщества твердое осознание – за опытом надо ехать в Аркадак, в Аркадаке делают то, что не делает никто больше, - отметила Лидия Златогорская.Лидия Николаевна вручила благодарственные письма редактору газеты Валентине Евдокимовой и корреспонденту, прекрасному очеркисту Ольге Хмельновой. Она передала библиотеке книгу «Летописцы истории страны», куда вошла информация о 630 журналистах и более 100 редакций областных СМИ. Она также поделилась планами о продолжении работы над созданием следующего тома книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».- Накануне 75-летия Великой Победы само собой пришла идея продолжить работу, но уже работать над биографиями наших коллег- бывших фронтовиков, - рассказала Лидия Златогорская. - Таких много, и в этом томе есть 26 биографий тех, кто не вернулся, так и называется раздел «В редакцию не вернулись». Но ведь многие вернулись. Они работали с нами. И мы понимаем, что может получиться уникальный труд, мы собираем биографии людей, которые оставили о себе такую память, такой знак в виде отпечатков в душе. Это не осколки, это целостное представление о народе, об истоках победы в Великой Отечественной войне и наша благодарная память должна быть, безусловно, иначе не восстановишь свои корни и не поймешь чего ты стоишь, чего стоит народ.Мы ждем ваших рассказов, - обратилась она к собравшимся. - Когда мы делали эту книгу, у нас в планах было 100 имен, мы собрали 630,у нас осталось еще много материалов. Мы не пишем ни за кого, люди начали писать, у них появился археологический зуд, надо найти, раскопать, рассказать. А про Великую Отечественную войну - это святая обязанность, святой долг. Во- первых, все вспомнить, во- вторых, передать биографические данные этих людей, наших коллег, журналистов, фронтовиков, обязательно мы сделаем перекличку районов. Она в чем заключается? В вашем районе стелу обновили, в другом районе будет или установлен памятник и так далее. Мы также проводим конкурс «Помнить вечно!» на лучшее произведение журналистов, лучший цикл материалов, посвященный этой юбилейной дате. Мы ждем эксклюзивных материалов. Есть архивы, подшивки, домашние семейные альбомы, фото, письма – все хорошо, что является уникальным, то есть это единственный отпечаток на Земле, и вы о нем услышите, расскажите, мы ждем материалов.В заключение, председатель регионального отделения СЖР представила видео презентацию «Поколению победителей – яркое слово, благодарная память» о сотрудничестве реготделения СЖР с ветеранами и молодежью, о преемственности поколений в деле сохранения памяти о Великой Победе.