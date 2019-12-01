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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 507 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Поздравляем с юбилеем Ирину Александровну Харламову, главного редактора газеты «Новая степь» Новоузенского района
Актуально » Главные новости — 15-декабря-2019 — прочитано 26 раз
Более тридцати лет Ирина Харламова связана крепкими творческими узами с делом всей своей жизни – журналистикой. Талантливую и целеустремленную начинающую журналистку приметили в редакции газеты «Новая степь» в период прохождения студенческой практики во время учебы на филологическом факультете Саратовского государственного университета. Предложили должность корреспондента отдела писем, позже была работа на телевидении и радио. Но любовь к печатному слову взяла верх - с мая 2008 года Ирина Александровна возглавляет редакцию газеты «Новая степь». За эти годы качественно улучшился облик и содержание этого печатного издания, в «Новой степи» стало больше информационных материалов, тематика публикаций более разнообразной и актуальной. Коллектив газеты под руководством Ирина Харламовой не раз становился лауреатом и дипломантом различных творческих конкурсов. Ирина – признанный лидер, она и генератор идей, и требовательный руководитель, и доброжелательный человек, всегда готовый поддержать и помочь в трудную минуту.
Уважаемая Ирина Александровна! В день Вашего юбилея желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, личного счастья и душевного спокойствия. Надеемся на дальнейшее, как и сейчас, плодотворное сотрудничество с Вами и коллективом возглавляемой Вами газеты. Будьте счастливы!
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России