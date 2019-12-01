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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 499 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Поздравляем Аркадия Александровича Богатырева с днем рождения!
Актуально » Главные новости — 12-декабря-2019 — прочитано 17 раз
Поздравляем Аркадия Александровича Богатырева с днем рождения! Желаем неиссякаемого жизнелюбия, крепкого здоровья, воплощения всего задуманного и как можно больше солнечных и радостных дней!
Наш старший товарищ, коллега, лидер показывает пример того, каким надо быть человеком, каким быть профессионалом, каким быть другом. Доброжелательный, принципиальный, верный своим убеждениям, любящий Родину, семью, друзей, всегда готовый протянуть руку помощи, подсказать, разделить радость и боль… Много есть у Богатырева того, что мы называем - образцовый человек! Пожалуй, главное в нем – это стержневая целеустремленность, примерное трудолюбие.
От всей души - с днем рождения!