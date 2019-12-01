|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 499 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
|
в Театре-студии "ПОДМОСТКИ" состоится моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю"
Актуально » Главные новости — 12-декабря-2019 — прочитано 14 раз
Моноспектакль "ПО САМОМУ ПО КРАЮ"
25 и 26 января в 19:00 в Театре-студии "ПОДМОСТКИ" состоится моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю".
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Аннотация: молодой человек прошёл по своему "по самому по краю" и через песни и стихи Владимира Высоцкого рассказывает о своей судьбе.
Режиссёр - заслуженный работник культуры РФ, член Союза Театральных Деятелей РФ Сергей Колпаченко
Художник - заслуженный художник РФ Владимир Мошников
Музыкальный Редактор - Антон Ягдаров.
Спектакль - Финалист Международной премии "На благо мира", Лауреат XIII Пасхального Театрального Фестиваля (Санкт-Петербург, май 2019 г), Лауреат VIII Межругионального фестиваля инклюзивного творчества "Мы вместе" (Ульяновск, декабрь 2019 г).
Спектакль побывал более чем в 20 городах России, в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Пенза, Димитровград, Балаково и другие...
Билеты: 250 рублей.
Заказ билетов по телефону: +7-927-057-67-81
https://www.youtube.com/watch?v=qBKMLp6VxOo