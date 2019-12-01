в Театре-студии "ПОДМОСТКИ" состоится моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю" Актуально » Главные новости — 12-декабря-2019 — прочитано 14 раз Моноспектакль "ПО САМОМУ ПО КРАЮ"



25 и 26 января в 19:00 в Театре-студии "ПОДМОСТКИ" состоится моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю".



КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО



Аннотация: молодой человек прошёл по своему "по самому по краю" и через песни и стихи Владимира Высоцкого рассказывает о своей судьбе.



Режиссёр - заслуженный работник культуры РФ, член Союза Театральных Деятелей РФ Сергей Колпаченко

Художник - заслуженный художник РФ Владимир Мошников

Музыкальный Редактор - Антон Ягдаров.



Спектакль - Финалист Международной премии "На благо мира", Лауреат XIII Пасхального Театрального Фестиваля (Санкт-Петербург, май 2019 г), Лауреат VIII Межругионального фестиваля инклюзивного творчества "Мы вместе" (Ульяновск, декабрь 2019 г).

Спектакль побывал более чем в 20 городах России, в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Пенза, Димитровград, Балаково и другие...



Билеты: 250 рублей.

Заказ билетов по телефону: +7-927-057-67-81



https://www.youtube.com/watch?v=qBKMLp6VxOo