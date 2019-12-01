Общественная консолидация – 75-летию Великой Победы Актуально » Главные новости — 8-декабря-2019 — прочитано 12 раз

В заседании участвовали член Общественной палаты России Иосиф Дискин, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, Артем Хуторской – руководитель исполкома общественного движения «Бессмертный полк России», руководители СМИ, журналисты, волонтеры военно-патриотических и поисковых организаций, общественники. В качестве модератора выступил председатель областной общественной палаты Борис Шинчук. Почетными гостями форума стали ветераны Великой Отечественной - председатель Совета ветеранов журналистики Аркадий Александрович Богатырев и Георгий Васильевич Фролов, почетный гражданин Саратовской области, редактор Книги Памяти.

Одна из объединяющих тем – подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Юбилей Победы – не просто историческая дата, она обращена не только в прошлое, но и будущее. Это опорная база для консолидации общества, - отметил Иосиф Дискин. Консолидация же нужна для достижения стратегических целей, которые определены майскими указами. Не выполнить эти задачи нельзя. «Нужно ясно осознать, что будет со страной, если не выполним. Нас ждет сползание в „третий мир“ и серьезное социально-политическое напряжение», — подчеркнул Дискин.

В последние годы, отметил он, особенно обострилась тенденция фальсификации героического прошлого нашей страны. Появилось много охотников украсть нашу Победу, вымарать со страниц мировой истории героизм и самопожертвование советского народа, победившего фашизм, благодаря чему страны и народы обрели мир и независимость. Тревогу вызывает отсутствие желания у многих подростков и молодых людей изучать события самой кровопролитной в истории человечества войны. Артем Хуторской отметил: проблема военно-патриотического воспитания особенно обострилась в 90-е годы, в период хаоса и неразберихи. Во многих семьях предали забвению память о своих предках, оказавшихся на оккупированных территориях или попавших в плен. В итоге оборвалась связь поколений.

Сегодня изучению в школе истории Великой Отечественной войны отводится недопустимо мало времени. Благодаря общественному движению «Бессмертный полк», которое из года в год становится все многочисленнее ( в него вовлечены 115 стран мира), постепенно удается ликвидировать белые пятна в семейной памяти россиян. Все больше молодых участвуют в шествии, они с гордостью несут портреты не только своих предков, но и известных и неизвестных героев войн.

О необходимости сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне говорил и вице-губернатор Игорь Пивоваров. Саратовская область хоть и не была фронтовой территорией, но ее жители в полной мере познали все тяготы военного времени – каждый пятый из них был призван на фронт, многие не вернулись, под бомбежками погибали мирные люди, свой огромный вклад в Победу вложили предприятия и воинские подразделения региона. Вице-губернатор подчеркнул, не будь Победы, народы бывшего СССР ждала бы незавидная участь - в рассекреченных гитлеровских документах говорится о планах на уничтожение и превращение в рабов десятков миллионов человек. И сегодня, когда свидетелей той войны остается все меньше, особенно важно увековечивать память о людях, добывавших Победу, как на полях сражений, так и в тылу.

В своем выступлении обозначила проблемы Галина Гарибян, председатель правления Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель». Более 20 лет поисковики под руководством Галины Ивановны находят останки погибших воинов, восстанавливают их имена, вырывают из лап забвения. Благодаря их усилиям недавно были найдены, опознаны и захоронены останки 105 фронтовых летчиков, но еще тысячи имен наших земляков числятся в списках пропавших без вести.

Большой интерес вызвало выступление председателя регионального отделения Союза журналистов России Лидии Златогорской. Она подчеркнула важную составляющую сохранения исторической памяти – укрепление связи поколений, в том числе журналистов, чей труд заслужил уважение. Было представлено уникальное издание «Летописцы истории страны», отражающее путь саратовской журналистики от первых СМИ до наших дней. В разделе «В редакцию не вернулся…» воспроизведены имена и фотографии журналистов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Работа продолжается, реготделение СЖР приступило к новому проекту, посвященному журналистам-фронтовикам. Проект называется «Летописцы – Победители. Имена и судьбы». Проект также реализуется с использованием средств Президентского гранта. Для публикации на сайте организации, а затем в объемном томе, продолжающем энциклопедию саратовской журналистики, будут размещены достоверные биографические сведения о старших коллегах-фронтовиках. Они формировали послевоенные СМИ, подбирали и воспитывали кадры, были яркими, активными личностями. И они достойны нашей благодарной памяти.

Привлек внимание и рассказ об участии в автопробеге по местам сражения легендарной Панфиловской дивизии на разъезде Дубосеково Волоколамского района Московской области. Призыв к бою политрука Василия Клочкова, уроженца Саратовской области, «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» подхватили тысячи бойцов. Журналисты и юнкоры посетили места сражений, место гибели Ивана Васильевича Панфилова, возложили цветы на могилы погибших, поклонились памятнику знаменитому земляку, рассыпали землю с малой родины комдива и политрука.

Несмотря на прошедшие десятилетия, Великая Победа обладает высоким потенциалом для объединения, консолидации народов нашей страны. Ведь ее составляющие – любовь к Родине, свобода и справедливость – все еще определяют характер россиян, и, хочется надеяться, позволят сделать рывок в будущее, будущее сильной страны.



Ольга Бенкевич

Фото Юрия Неугодова, Тамары Тишковой

















В Саратовском социально-экономическом институте в минувшую пятницу состоялось заседание переговорной площадки областного Гражданского форума на тему: «Общественная консолидация – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне». В рамках этого мероприятия состоялась презентация нового проекта регионального отделения СЖР «Летописцы-Победители. Имена и Судьбы». Проект стал победителем второго конкурса Президентских грантов.В заседании участвовали член Общественной палаты России Иосиф Дискин, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, Артем Хуторской – руководитель исполкома общественного движения «Бессмертный полк России», руководители СМИ, журналисты, волонтеры военно-патриотических и поисковых организаций, общественники. В качестве модератора выступил председатель областной общественной палаты Борис Шинчук. Почетными гостями форума стали ветераны Великой Отечественной - председатель Совета ветеранов журналистики Аркадий Александрович Богатырев и Георгий Васильевич Фролов, почетный гражданин Саратовской области, редактор Книги Памяти.Одна из объединяющих тем – подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Юбилей Победы – не просто историческая дата, она обращена не только в прошлое, но и будущее. Это опорная база для консолидации общества, - отметил Иосиф Дискин. Консолидация же нужна для достижения стратегических целей, которые определены майскими указами. Не выполнить эти задачи нельзя. «Нужно ясно осознать, что будет со страной, если не выполним. Нас ждет сползание в „третий мир“ и серьезное социально-политическое напряжение», — подчеркнул Дискин.В последние годы, отметил он, особенно обострилась тенденция фальсификации героического прошлого нашей страны. Появилось много охотников украсть нашу Победу, вымарать со страниц мировой истории героизм и самопожертвование советского народа, победившего фашизм, благодаря чему страны и народы обрели мир и независимость. Тревогу вызывает отсутствие желания у многих подростков и молодых людей изучать события самой кровопролитной в истории человечества войны. Артем Хуторской отметил: проблема военно-патриотического воспитания особенно обострилась в 90-е годы, в период хаоса и неразберихи. Во многих семьях предали забвению память о своих предках, оказавшихся на оккупированных территориях или попавших в плен. В итоге оборвалась связь поколений.Сегодня изучению в школе истории Великой Отечественной войны отводится недопустимо мало времени. Благодаря общественному движению «Бессмертный полк», которое из года в год становится все многочисленнее ( в него вовлечены 115 стран мира), постепенно удается ликвидировать белые пятна в семейной памяти россиян. Все больше молодых участвуют в шествии, они с гордостью несут портреты не только своих предков, но и известных и неизвестных героев войн.О необходимости сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне говорил и вице-губернатор Игорь Пивоваров. Саратовская область хоть и не была фронтовой территорией, но ее жители в полной мере познали все тяготы военного времени – каждый пятый из них был призван на фронт, многие не вернулись, под бомбежками погибали мирные люди, свой огромный вклад в Победу вложили предприятия и воинские подразделения региона. Вице-губернатор подчеркнул, не будь Победы, народы бывшего СССР ждала бы незавидная участь - в рассекреченных гитлеровских документах говорится о планах на уничтожение и превращение в рабов десятков миллионов человек. И сегодня, когда свидетелей той войны остается все меньше, особенно важно увековечивать память о людях, добывавших Победу, как на полях сражений, так и в тылу.В своем выступлении обозначила проблемы Галина Гарибян, председатель правления Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель». Более 20 лет поисковики под руководством Галины Ивановны находят останки погибших воинов, восстанавливают их имена, вырывают из лап забвения. Благодаря их усилиям недавно были найдены, опознаны и захоронены останки 105 фронтовых летчиков, но еще тысячи имен наших земляков числятся в списках пропавших без вести.Большой интерес вызвало выступление председателя регионального отделения Союза журналистов России Лидии Златогорской. Она подчеркнула важную составляющую сохранения исторической памяти – укрепление связи поколений, в том числе журналистов, чей труд заслужил уважение. Было представлено уникальное издание «Летописцы истории страны», отражающее путь саратовской журналистики от первых СМИ до наших дней. В разделе «В редакцию не вернулся…» воспроизведены имена и фотографии журналистов, погибших в годы Великой Отечественной войны.Работа продолжается, реготделение СЖР приступило к новому проекту, посвященному журналистам-фронтовикам. Проект называется «Летописцы – Победители. Имена и судьбы». Проект также реализуется с использованием средств Президентского гранта. Для публикации на сайте организации, а затем в объемном томе, продолжающем энциклопедию саратовской журналистики, будут размещены достоверные биографические сведения о старших коллегах-фронтовиках. Они формировали послевоенные СМИ, подбирали и воспитывали кадры, были яркими, активными личностями. И они достойны нашей благодарной памяти.Привлек внимание и рассказ об участии в автопробеге по местам сражения легендарной Панфиловской дивизии на разъезде Дубосеково Волоколамского района Московской области. Призыв к бою политрука Василия Клочкова, уроженца Саратовской области, «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» подхватили тысячи бойцов. Журналисты и юнкоры посетили места сражений, место гибели Ивана Васильевича Панфилова, возложили цветы на могилы погибших, поклонились памятнику знаменитому земляку, рассыпали землю с малой родины комдива и политрука.Несмотря на прошедшие десятилетия, Великая Победа обладает высоким потенциалом для объединения, консолидации народов нашей страны. Ведь ее составляющие – любовь к Родине, свобода и справедливость – все еще определяют характер россиян, и, хочется надеяться, позволят сделать рывок в будущее, будущее сильной страны.