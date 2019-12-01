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Юбилейное – об Ольге Николаевне Айдаровой





Недавно во время юбилейного концерта Александры Пахмутовой раздался звонок от Ольги Айдаровой: «Смотришь? Какое наслаждение! Какая радость, что она была, есть и будет всегда! Это часть нашей жизни!»

Для поколения детей победителей песни Пахмутовой, Зацепина, Малинина, Высоцкого – и компас, и правда жизни, и сверка часов. Часто пели и поём советские песни мы, дети коллективистов, созидателей и патриотов – безо всяких кавычек. И мы, как наши отцы, «души прекрасные порывы» посвящаем Родине. И если мысленно одушевить образ славянской Берегини, выстроится целый ряд прекрасных современниц, которые и в избу горящую, и коня на скаку …

Среди лучших из них – журналист Ольга Айдарова. Как хорошо, что она есть и будет! К редкой «группе крови» рукопожатных относят её не только саратовские коллеги. Сегодня мы поздравляем Ольгу Николаевну с юбилеем, желаем: Многие лета! Крепкого здоровья! Душевного комфорта, счастья родным и близким! Пусть Вера, Надежда, Любовь никогда её не покидают!

Мне легко и трудно писать о ней. Нас связывает любимая профессия, которую обе считаем служением, многолетняя человеческая дружба. Но порой легче написать о незнакомом. Опасаешься нечаянно допустить бестактность, излишний пафос, когда твой герой – человек, с которым так много связано.



«Родительский дом – начало начал»



Её отец Николай Андреевич Захаров вернулся с Великой Отечественной войны в родную Тростянку Балашовского района героем: пять орденов, медали. Живой! И сразу за труд, безудержный, самоотверженный. Без жалости к себе. Поднимал возглавляемое им хозяйство, ставшее лучшим в Саратовский области, а по некоторым показателям и в стране. По труду и заслуги: на их доме в Тростянке установлена мемориальная доска в честь Героя Социалистического труда Н.А. Захарова. Мама Раиса Фёдоровна тоже трудилась в селе, да ещё дом, хозяйство, сад, огород содержала в образцовом порядке. Всегда хлебосольно принимала гостей, нередко и из самой Москвы. Здесь бывали писатели и поэты, известные и уважаемые люди. В доме не бывало безделья и праздности. К Захаровым тянулись люди – кто за советом, кто за помощью, кто погреться у домашнего очага.

В родительском доме и пришло к ней желание стать журналистом. «Трое суток шагать, трое суток не спать!» Очень романтично! Мечта привела на филфак СГУ, после окончания которого всё в её жизни связано с журналистикой.



«Как молоды мы были,

Как искренне любили,

Как верили в себя!»

Большая часть трудовой биографии Ольги Айдаровой связана с «Балашовской правдой». Здесь раскрылся её талант журналиста, главного редактора, лидера, человека, притягивающего к себе успех и людей без греха уныния, неравнодушных, уверенных.

Многие годы под её руководством «Балашовская правда» была лучшей среди городских и районных газет области, не раз она становилась лучшей и в России. «При всём её женском обаянии, у неё проявлялась мужская сила воли, особенная целеустремленность, готовность к переменам», - даёт оценку коллеге известный журналист, обозреватель «Российской газеты», председатель Большого жюри регионального отделения СЖР Владимир Рязанов.

Сегодня у региональной журналистики не лучшие времена. Растеряв доверие, тиражи и профессионализм, мы пытаемся возвратиться к истокам, к тому, чем всегда были сильны, - связью с читателями. «Рукописи не горят. Мы ещё не раз будем возвращаться к опыту «Балашовской правды». Она во всём была примером, а Ольга Николаевна была лучшим редактором, создавшим команду единомышленников», - говорит член правления Ирина Тихонова.

И самые высокие тиражи и соответственно, зарплаты сотрудников, и современный дизайн, и содержание материалов, не уступающее областным изданиям, - во всём, убеждён бывший замминистра Минпечати Сергей Борисов, большая заслуга главного редактора.

Мне не раз приходилось бывать с Ольгой Айдаровой на различных форумах СЖР и видеть её искренний интерес к достижениям коллег, настроенность на опыт лучших. Впрочем, она и сама часто бывала в центре внимания коллег из других регионов.

Достижения коллектива и главного редактора отмечены многими наградами и победами в конкурсах профессионального мастерства. Три стены просторного кабинета, где при Айдаровой проходили редакционные планёрки, увешаны знаками отличия. Почётные грамоты, Благодарственные письма, Свидетельства и Дипломы. Как-то насчитала 50, но их гораздо больше!

Увы! Ныне это не стена почёта, а стена плача по былым заслугам «Балашовской правды». Изменилась суть названия, утрачены связи с читателями, их доверие. И долго ли можно прожить на старом капитале?

А в памяти остались эксклюзивные, редкие для 80-90 годов газетные акции, которые проводила «Балашовская правда». Самая яркая из них и самая первая в области, а, может, и в России – сбор пожеланий Деду Морозу. Просили не о смартфонах – их ещё не было тогда. Мечты юного хоккеиста о спортивной форме, пенсионерки о новой газовой плите, сироты о папе и маме по волшебству становились реальностью! Всей редакцией находили спонсоров, добровольцев, внештатников, просто добрых людей. Какая это была радостная работа! Ездили, развозили подарки, едва успевая отвечать на звонки и письма. Делали людей счастливыми и счастливы были сами!



«Перед людьми и совестью права!»



Для Ольги Айдаровой в профессии самое главное – умение слушать и сочувствовать, ввязываться в бой за справедливость, без оглядки на возможные последствия. Так, к примеру, «Балашовская правда» отважно выступила против милиционеров – убийц. За журналистскими расследованиями следил весь район. Союз журналистов проявил солидарность. Запрос в Министерство внутренних дел сыграл свою роль: дело было пересмотрено. И хотя это была не полная победа над злом, но принципиальная позиция «районки» была замечена на Международном фестивале в Дагомысе, как наиболее значительная газетная акция года.

Были и другие, не менее резонансные события, в которых проявилась стойкий характер и порядочность Ольги Айдаровой. Об этом вспоминает Вадим Рогожин: «Ольга Николаевна - редкий по порядочности и отзывчивости человек. Она создала лучшую (прошу прощения у других главредов) районную газету "Балашовская правда". Создала вокруг себя прекрасную команду, воспитанные ею журналисты после распада редакции нашли достойное применение своим талантам. Это очень совестливый человек. Она не поступилась принципами, когда в Балашове началась политическая борьба, в которую волей-неволей ее втянули, т.к. она была депутатом райсовета. Она стойко перенесла травлю, репрессии, обернувшиеся уничтожением той редакции, которую она многолетними усилиями создавала, вложив в нее часть своей объемной души. Она пример, ориентир для журналистов и руководителей СМИ, особенно молодого поколения. Таких журналистов, увы, становится все меньше и меньше. Я счастлив, что могу назвать Ольгу Николаевну своим сердечным другом».

Перефразируя китайскую мудрость о том, что судьба народа зависит от того, за кем он идёт – за мудрецами или безумцами, - скажем, что мудрый руководитель вывел «Балашовскую правду» в лидеры. По всем показателям.



«А песни довольно одной,

Чтоб только о доме в ней пелось»

У Ольги Айдаровой всегда было две семьи. Одна – дома. Муж, дети, внуки. Это святое. И другая – редакционная. Богатая многодетная многостаночница! Всем хватало её внимания, к каждому находит свой подход. Её добро всегда возвращалось добром. Ну а если кто становится «не друг и не враг – а так», никогда не опускается до выяснения отношений. Золотой характер и врожденная мудрость помогают найти верную ноту, порой просто закрыть страницу в отношениях, как в песне:

«Мы друзей за ошибки прощали,

Лишь измены простить не могли …»

Но сколько в памяти осталось хорошего, проявлений любви, уважения и благодарности! Помню, как на один из юбилеев Ольги Айдаровой съехались коллеги со всей области, были друзья из Пензы Ольга и Юрий Пасечные, «московские балашовцы» прислали огромные букеты роз. Председатель СЖР Всеволод Богданов прислал поздравление и высшую награду – Почётный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом». Было задушевно и торжественно. В разгар веселья родной коллектив показал гостям очень смешной спектакль на сюжет мексиканской мыльной оперы, с уморительными сценками из редакционной жизни, в настоящих театральных костюмах. Великовозрастная детина, выкатившись на сцену в детской коляске с большой соской на груди, восклицал, протягивая руки к юбилярше: «Мама! Я твой сын!!!» Умора! А вот ради кого из нынешних редакторов так расстарается коллектив – исключительно из искренней любви и уважения к своему руководителю? Да, времена и люди другие. Жаль.

Конечно, не всегда удавалось быть рядом с близкими, когда этого очень хотелось и когда это очень нужно было им. Но так жили все – много работали, день был ненормированным. Только вот у Ольги Айдаровой получалось сделать счастливыми обе семьи. Все были ею обласканы, окружены заботой и участием. При этом исключалась роль жертвы. Так устроена её человеческая сущность.

Сейчас она больше любви и своего времени отдает семье. Но и журналистское братство для неё – понятие навсегда. Встречи с друзьями, совместные походы по заповедным уголкам России продолжаются. Не на байдарках по Хопру, как когда-то, но все приметные и известные российские места по-прежнему зовут в дорогу. Скорая на подъём и щедрая на подарки друзьям, она продолжает быть в центре «культурных мероприятий».

Многолетняя дружба с одноклассниками – особая сторона жизни. Тростянские видятся, может, и не так часто, но подпитку получают очень сильную. Для них Ольга по-прежнему лидер и заводила, умница, красавица, отличница, надёжный друг. Она, как никто другой, умеет разделить чужой (не чужой!) успех, подбодрить в трудную минуту. Редкое качество, оно присуще людям сильным и независимым.

Ольга Айдарова искренне радуется жизни во всех её проявлениях: простой кувшинке в реке, редкостному цветку в её прекрасном саду. Одинаково счастлива в меловых Хвалынских горах и на седых вершинах Кавказа, купаясь в холодных водах Хопра и в тёплом Средиземном море.

Жизнь прекрасна и удивительна, если дарит нам общение с такими невероятно позитивными людьми!



«Главное, ребята, сердцем не стареть,

Песню, что задумали, до конца допеть!»

… Кто сказал, что уход на заслуженный отдых «переключает» человека на жизнь спокойную, свободную от размышлений о судьбах страны и человечества? Нет и нет! Человек со стержнем, высшей пробы профессионал, Ольга Айдарова продолжает искать ответы на «вечные вопросы». Бывших журналистов не бывает! И мы с нетерпением ждём задуманной Ольгой книги об отце, о времени, когда формировались её мировоззрение, характер, судьба.

Ждут своего часа недописанные очерки о земляках. Хочется всем рассказать о местах, счастливо открытых вместе с семьей и коллегами, - Лермонтовских Тарханах, Рахманиновской Ивановке, в Болдино будущим летом надо съездить …

«Есть только миг

Между прошлым и будущим.

Именно он называется жизнь!»



Лидия Златогорская,

Председатель Саратовского регионального

отделения СЖР



От автора: это моя старая статья об Ольге Айдаровой. Ничего не стала переписывать! Это от души, а некоторые фразы звучат с новым смыслом...

























Недавно во время юбилейного концерта Александры Пахмутовой раздался звонок от Ольги Айдаровой: «Смотришь? Какое наслаждение! Какая радость, что она была, есть и будет всегда! Это часть нашей жизни!»Для поколения детей победителей песни Пахмутовой, Зацепина, Малинина, Высоцкого – и компас, и правда жизни, и сверка часов. Часто пели и поём советские песни мы, дети коллективистов, созидателей и патриотов – безо всяких кавычек. И мы, как наши отцы, «души прекрасные порывы» посвящаем Родине. И если мысленно одушевить образ славянской Берегини, выстроится целый ряд прекрасных современниц, которые и в избу горящую, и коня на скаку …Среди лучших из них – журналист Ольга Айдарова. Как хорошо, что она есть и будет! К редкой «группе крови» рукопожатных относят её не только саратовские коллеги. Сегодня мы поздравляем Ольгу Николаевну с юбилеем, желаем: Многие лета! Крепкого здоровья! Душевного комфорта, счастья родным и близким! Пусть Вера, Надежда, Любовь никогда её не покидают!Мне легко и трудно писать о ней. Нас связывает любимая профессия, которую обе считаем служением, многолетняя человеческая дружба. Но порой легче написать о незнакомом. Опасаешься нечаянно допустить бестактность, излишний пафос, когда твой герой – человек, с которым так много связано.Её отец Николай Андреевич Захаров вернулся с Великой Отечественной войны в родную Тростянку Балашовского района героем: пять орденов, медали. Живой! И сразу за труд, безудержный, самоотверженный. Без жалости к себе. Поднимал возглавляемое им хозяйство, ставшее лучшим в Саратовский области, а по некоторым показателям и в стране. По труду и заслуги: на их доме в Тростянке установлена мемориальная доска в честь Героя Социалистического труда Н.А. Захарова. Мама Раиса Фёдоровна тоже трудилась в селе, да ещё дом, хозяйство, сад, огород содержала в образцовом порядке. Всегда хлебосольно принимала гостей, нередко и из самой Москвы. Здесь бывали писатели и поэты, известные и уважаемые люди. В доме не бывало безделья и праздности. К Захаровым тянулись люди – кто за советом, кто за помощью, кто погреться у домашнего очага.В родительском доме и пришло к ней желание стать журналистом. «Трое суток шагать, трое суток не спать!» Очень романтично! Мечта привела на филфак СГУ, после окончания которого всё в её жизни связано с журналистикой.Большая часть трудовой биографии Ольги Айдаровой связана с «Балашовской правдой». Здесь раскрылся её талант журналиста, главного редактора, лидера, человека, притягивающего к себе успех и людей без греха уныния, неравнодушных, уверенных.Многие годы под её руководством «Балашовская правда» была лучшей среди городских и районных газет области, не раз она становилась лучшей и в России. «При всём её женском обаянии, у неё проявлялась мужская сила воли, особенная целеустремленность, готовность к переменам», - даёт оценку коллеге известный журналист, обозреватель «Российской газеты», председатель Большого жюри регионального отделения СЖР Владимир Рязанов.Сегодня у региональной журналистики не лучшие времена. Растеряв доверие, тиражи и профессионализм, мы пытаемся возвратиться к истокам, к тому, чем всегда были сильны, - связью с читателями. «Рукописи не горят. Мы ещё не раз будем возвращаться к опыту «Балашовской правды». Она во всём была примером, а Ольга Николаевна была лучшим редактором, создавшим команду единомышленников», - говорит член правления Ирина Тихонова.И самые высокие тиражи и соответственно, зарплаты сотрудников, и современный дизайн, и содержание материалов, не уступающее областным изданиям, - во всём, убеждён бывший замминистра Минпечати Сергей Борисов, большая заслуга главного редактора.Мне не раз приходилось бывать с Ольгой Айдаровой на различных форумах СЖР и видеть её искренний интерес к достижениям коллег, настроенность на опыт лучших. Впрочем, она и сама часто бывала в центре внимания коллег из других регионов.Достижения коллектива и главного редактора отмечены многими наградами и победами в конкурсах профессионального мастерства. Три стены просторного кабинета, где при Айдаровой проходили редакционные планёрки, увешаны знаками отличия. Почётные грамоты, Благодарственные письма, Свидетельства и Дипломы. Как-то насчитала 50, но их гораздо больше!Увы! Ныне это не стена почёта, а стена плача по былым заслугам «Балашовской правды». Изменилась суть названия, утрачены связи с читателями, их доверие. И долго ли можно прожить на старом капитале?А в памяти остались эксклюзивные, редкие для 80-90 годов газетные акции, которые проводила «Балашовская правда». Самая яркая из них и самая первая в области, а, может, и в России – сбор пожеланий Деду Морозу. Просили не о смартфонах – их ещё не было тогда. Мечты юного хоккеиста о спортивной форме, пенсионерки о новой газовой плите, сироты о папе и маме по волшебству становились реальностью! Всей редакцией находили спонсоров, добровольцев, внештатников, просто добрых людей. Какая это была радостная работа! Ездили, развозили подарки, едва успевая отвечать на звонки и письма. Делали людей счастливыми и счастливы были сами!Для Ольги Айдаровой в профессии самое главное – умение слушать и сочувствовать, ввязываться в бой за справедливость, без оглядки на возможные последствия. Так, к примеру, «Балашовская правда» отважно выступила против милиционеров – убийц. За журналистскими расследованиями следил весь район. Союз журналистов проявил солидарность. Запрос в Министерство внутренних дел сыграл свою роль: дело было пересмотрено. И хотя это была не полная победа над злом, но принципиальная позиция «районки» была замечена на Международном фестивале в Дагомысе, как наиболее значительная газетная акция года.Были и другие, не менее резонансные события, в которых проявилась стойкий характер и порядочность Ольги Айдаровой. Об этом вспоминает Вадим Рогожин: «Ольга Николаевна - редкий по порядочности и отзывчивости человек. Она создала лучшую (прошу прощения у других главредов) районную газету "Балашовская правда". Создала вокруг себя прекрасную команду, воспитанные ею журналисты после распада редакции нашли достойное применение своим талантам. Это очень совестливый человек. Она не поступилась принципами, когда в Балашове началась политическая борьба, в которую волей-неволей ее втянули, т.к. она была депутатом райсовета. Она стойко перенесла травлю, репрессии, обернувшиеся уничтожением той редакции, которую она многолетними усилиями создавала, вложив в нее часть своей объемной души. Она пример, ориентир для журналистов и руководителей СМИ, особенно молодого поколения. Таких журналистов, увы, становится все меньше и меньше. Я счастлив, что могу назвать Ольгу Николаевну своим сердечным другом».Перефразируя китайскую мудрость о том, что судьба народа зависит от того, за кем он идёт – за мудрецами или безумцами, - скажем, что мудрый руководитель вывел «Балашовскую правду» в лидеры. По всем показателям.У Ольги Айдаровой всегда было две семьи. Одна – дома. Муж, дети, внуки. Это святое. И другая – редакционная. Богатая многодетная многостаночница! Всем хватало её внимания, к каждому находит свой подход. Её добро всегда возвращалось добром. Ну а если кто становится «не друг и не враг – а так», никогда не опускается до выяснения отношений. Золотой характер и врожденная мудрость помогают найти верную ноту, порой просто закрыть страницу в отношениях, как в песне:Но сколько в памяти осталось хорошего, проявлений любви, уважения и благодарности! Помню, как на один из юбилеев Ольги Айдаровой съехались коллеги со всей области, были друзья из Пензы Ольга и Юрий Пасечные, «московские балашовцы» прислали огромные букеты роз. Председатель СЖР Всеволод Богданов прислал поздравление и высшую награду – Почётный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом». Было задушевно и торжественно. В разгар веселья родной коллектив показал гостям очень смешной спектакль на сюжет мексиканской мыльной оперы, с уморительными сценками из редакционной жизни, в настоящих театральных костюмах. Великовозрастная детина, выкатившись на сцену в детской коляске с большой соской на груди, восклицал, протягивая руки к юбилярше: «Мама! Я твой сын!!!» Умора! А вот ради кого из нынешних редакторов так расстарается коллектив – исключительно из искренней любви и уважения к своему руководителю? Да, времена и люди другие. Жаль.Конечно, не всегда удавалось быть рядом с близкими, когда этого очень хотелось и когда это очень нужно было им. Но так жили все – много работали, день был ненормированным. Только вот у Ольги Айдаровой получалось сделать счастливыми обе семьи. Все были ею обласканы, окружены заботой и участием. При этом исключалась роль жертвы. Так устроена её человеческая сущность.Сейчас она больше любви и своего времени отдает семье. Но и журналистское братство для неё – понятие навсегда. Встречи с друзьями, совместные походы по заповедным уголкам России продолжаются. Не на байдарках по Хопру, как когда-то, но все приметные и известные российские места по-прежнему зовут в дорогу. Скорая на подъём и щедрая на подарки друзьям, она продолжает быть в центре «культурных мероприятий».Многолетняя дружба с одноклассниками – особая сторона жизни. Тростянские видятся, может, и не так часто, но подпитку получают очень сильную. Для них Ольга по-прежнему лидер и заводила, умница, красавица, отличница, надёжный друг. Она, как никто другой, умеет разделить чужой (не чужой!) успех, подбодрить в трудную минуту. Редкое качество, оно присуще людям сильным и независимым.Ольга Айдарова искренне радуется жизни во всех её проявлениях: простой кувшинке в реке, редкостному цветку в её прекрасном саду. Одинаково счастлива в меловых Хвалынских горах и на седых вершинах Кавказа, купаясь в холодных водах Хопра и в тёплом Средиземном море.Жизнь прекрасна и удивительна, если дарит нам общение с такими невероятно позитивными людьми!… Кто сказал, что уход на заслуженный отдых «переключает» человека на жизнь спокойную, свободную от размышлений о судьбах страны и человечества? Нет и нет! Человек со стержнем, высшей пробы профессионал, Ольга Айдарова продолжает искать ответы на «вечные вопросы». Бывших журналистов не бывает! И мы с нетерпением ждём задуманной Ольгой книги об отце, о времени, когда формировались её мировоззрение, характер, судьба.Ждут своего часа недописанные очерки о земляках. Хочется всем рассказать о местах, счастливо открытых вместе с семьей и коллегами, - Лермонтовских Тарханах, Рахманиновской Ивановке, в Болдино будущим летом надо съездить …От автора: это моя старая статья об Ольге Айдаровой. Ничего не стала переписывать! Это от души, а некоторые фразы звучат с новым смыслом...