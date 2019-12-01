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Союз журналистов России
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 485 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Сердечно поздравляем Ольгу Николаевну Айдарову с юбилеем!
Актуально » Главные новости — 8-декабря-2019 — прочитано 17 раз
Более тридцати лет в судьбе журналиста отдано любимой газете – «Балашовская правда». Это главное детище, достижение, успех, признание – родная редакция и родной коллектив. Не каждому журналисту удается так творчески соединить в себе два главных дела в профессии – пишущего автора и управляющего сложным организмом редакции. Вам удавалось проявлять свою творческую индивидуальность, главной чертой которой являлось стремление к справедливости. Удавалось собрать, сдружить, нацелить на общий результат разных людей. И добиваться лучших показателей по всем параметрам: тиражи – самые большие, зарплаты – самые тоже! Экономика – эффективная, бумаги нет – друзья помогали. Все происходило не по волшебству, а благодаря Вашей стойкости, железной организованности, невероятной доброжелательности и таланту вдохновлять, понимать, уважать. Для журналистского сообщества Вы остаетесь примером трудолюбия, огромной самоотдачи, интереса к новым формам работы, умению применять их у себя.
Ваша журналистская судьба золотыми буквами записана в энциклопедию Саратовской журналистики, как в Красную книгу редких и исчезающих видов. Таких, как Вы, и правда – меньше стало. Меньше стало не только профессионалов, но и душевности, сердечности отношений. Тем искреннее наше «Спасибо, дорогая коллега, друг!».
Поздравляем с юбилеем!
Помним! Любим! Ценим!
Желаем крепкого здоровья, счастья членам семьи и всем, кто Вам дорог!
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России