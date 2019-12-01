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Союз журналистов России
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 475 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Ушел из жизни Геннадий Шаповалов
Актуально » Главные новости — 5-декабря-2019 — прочитано 25 раз
Геннадий Иванович Шаповалов родился 4 января 1936 года в г.Саратове, он из поколения детей войны. После окончания филологического факультета СГУ им.Н.Г.Чернышевского работал журналистом в областной газете «Заря молодежи», редактором энгельсской районной газеты «Заветы Ильича», корреспондентом, собственным корреспондентом по Энгельсскому району областной газеты «Коммунист». После распада Советского Союза работал в областной газете «Саратовские вести», редактором газеты «Земля Саратовская», в газете «Почта Поволжья». Член Союза журналистов СССР, а затем Союза журналистов РФ, ветеран труда. Вырастил дочь, есть внук.
Геннадий Иванович умер 4 декабря 2019 года. Прощание состоится 6 декабря в 13.00 по адресу г.Энгельс, ул.Льва Кассиля, 20.
Коллеги и друзья выражают искренние соболезнования родным и близким.
Саратовское отделение Союза журналистов РФ