Книгу «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» готовим снова всем миром! Актуально » Главные новости — 4-декабря-2019 — прочитано 10 раз Книгу «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» готовим снова всем миром!



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Дорогие друзья! Вместе с вами мы осилили колоссальный проект: книга «Летописцы истории страны» стала явлением культурной жизни, благодаря ей имена и творческие биографии наших коллег, история работы многих редакций области стали известны широкому кругу читателей. Еще раз спасибо за участие! И мы продолжаем! Вы уже знаете. Что новый проект, инициированный региональным отделением общественной организации Союз журналистов России «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» стал победителем второго конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Работа над вторым томом Энциклопедии с очерками о журналистах-фронтовиках, составлением хроники усилий районов области по подготовке к 75-летию Великой Победы – началась!

Кто-то уже откликнулся на наш призыв принять участие в Проекте, и мы начали получать первые тексты. Большое спасибо самым активным.

Анализируя ход реализации предыдущего проекта, мы пришли к выводу о том, что для работы над следующей книгой необходимо выработать общие критерии. Давайте посоветуемся! Вносите свои предложения, а мы предлагаем такие общие критерии. В текстах обязательно должны быть следующие данные:

1. Фамилия, имя и отчество полностью

2. Дата и место рождения и смерти (для тех, кого уже нет с нами), если возможно, место захоронения, есть ли памятник

3. Образование (если известно, где учился)

4. Военная судьба. Желательно, военные фотографии, возможно, письма, вырезки из газет и др. фотографии, в том числе и репортажи

5. Значимые творческие работы, темы, над которыми работал, любимые герои

6. Общественная деятельность

7. Черты характера – чем запомнился сотрудникам редакции

8. Роль этого журналиста в судьбе автора данного материала

9. Биографическая справка с фото об авторе статьи (кстати, в уже присланных материалах не всегда есть подпись автора – не забывайте подписывать свои статьи!)

10. Три-пять снимков героя. Требования к качеству снимков от верстальщика: не менее 300 пикселей (от 3 до 10 мегабайт)

11. При подготовке материалов используйте информацию с сайтов «Подвиг народа» и «Память народа», приведите в своей статье материалы о вашем герое из этих сайтов

12. Объем материала 2-2,5 стр., кГ 12. Если будет больше – присылайте, лишь бы было интересно.

Дорогие коллеги!

Это не значит, что текст должен быть написан строго по этой схеме – наоборот: творите на здоровье! Просто эти данные должны быть в ваших работах. Ведь наша книга в какой-то степени носит ещё и справочный характер, а, значит, статьи в ней должны быть не только эмоциональны, но и информативны!

Возможно, кто-то может предложить ещё что-то, что хотелось бы обязательно видеть в текстах. Будем рады.

Напоминаем: книга будет состоять из трёх частей: о журналистах вашей редакции – участниках войны, работниках тыла, детях войны. Они наши учителя, наш долг сохранить в истории их имена и их подвиг. Следующий раздел: калейдоскоп достижений ваших районов к 75-летию Победы.

Не сомневаемся, что большинство журналистов также примет участие в конкурсе, который мы объявили вместе с Министерством печати и информации «Помнить вечно!». Лучшие работы будут опубликованы в книге «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Об условиях конкурса подробнее на нашем сайте.





Держите связь: наш электронный адрес zlatln@mail.ru

Руководитель проекта Лидия Николаевна Златогорская,

мобильный телефон: 8-917-205-92-39

Редактор: Ольга Борисовна Панютина,

мобильный телефон: 8-903-384-60-65

Координатор проекта: Ольга Ивановна Бенкевич,

мобильный телефон: 8-(845-2) 69-54-43



Дорогие друзья! Вместе с вами мы осилили колоссальный проект: книга «Летописцы истории страны» стала явлением культурной жизни, благодаря ей имена и творческие биографии наших коллег, история работы многих редакций области стали известны широкому кругу читателей. Еще раз спасибо за участие! И мы продолжаем! Вы уже знаете. Что новый проект, инициированный региональным отделением общественной организации Союз журналистов России «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» стал победителем второго конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Работа над вторым томом Энциклопедии с очерками о журналистах-фронтовиках, составлением хроники усилий районов области по подготовке к 75-летию Великой Победы – началась!Кто-то уже откликнулся на наш призыв принять участие в Проекте, и мы начали получать первые тексты. Большое спасибо самым активным.Анализируя ход реализации предыдущего проекта, мы пришли к выводу о том, что для работы над следующей книгой необходимо выработать общие критерии. Давайте посоветуемся! Вносите свои предложения, а мы предлагаем такие общие критерии. В текстах обязательно должны быть следующие данные:1. Фамилия, имя и отчество полностью2. Дата и место рождения и смерти (для тех, кого уже нет с нами), если возможно, место захоронения, есть ли памятник3. Образование (если известно, где учился)4. Военная судьба. Желательно, военные фотографии, возможно, письма, вырезки из газет и др. фотографии, в том числе и репортажи5. Значимые творческие работы, темы, над которыми работал, любимые герои6. Общественная деятельность7. Черты характера – чем запомнился сотрудникам редакции8. Роль этого журналиста в судьбе автора данного материала9. Биографическая справка с фото об авторе статьи (кстати, в уже присланных материалах не всегда есть подпись автора – не забывайте подписывать свои статьи!)10. Три-пять снимков героя. Требования к качеству снимков от верстальщика: не менее 300 пикселей (от 3 до 10 мегабайт)11. При подготовке материалов используйте информацию с сайтов «Подвиг народа» и «Память народа», приведите в своей статье материалы о вашем герое из этих сайтов12. Объем материала 2-2,5 стр., кГ 12. Если будет больше – присылайте, лишь бы было интересно.Дорогие коллеги!Это не значит, что текст должен быть написан строго по этой схеме – наоборот: творите на здоровье! Просто эти данные должны быть в ваших работах. Ведь наша книга в какой-то степени носит ещё и справочный характер, а, значит, статьи в ней должны быть не только эмоциональны, но и информативны!Возможно, кто-то может предложить ещё что-то, что хотелось бы обязательно видеть в текстах. Будем рады.Напоминаем: книга будет состоять из трёх частей: о журналистах вашей редакции – участниках войны, работниках тыла, детях войны. Они наши учителя, наш долг сохранить в истории их имена и их подвиг. Следующий раздел: калейдоскоп достижений ваших районов к 75-летию Победы.Не сомневаемся, что большинство журналистов также примет участие в конкурсе, который мы объявили вместе с Министерством печати и информации «Помнить вечно!». Лучшие работы будут опубликованы в книге «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Об условиях конкурса подробнее на нашем сайте.