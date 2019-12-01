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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 473 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Книгу «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» готовим снова всем миром!
Актуально » Главные новости — 4-декабря-2019 — прочитано 10 раз
Книгу «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» готовим снова всем миром!
Присоединяйтесь!
Дорогие друзья! Вместе с вами мы осилили колоссальный проект: книга «Летописцы истории страны» стала явлением культурной жизни, благодаря ей имена и творческие биографии наших коллег, история работы многих редакций области стали известны широкому кругу читателей. Еще раз спасибо за участие! И мы продолжаем! Вы уже знаете. Что новый проект, инициированный региональным отделением общественной организации Союз журналистов России «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» стал победителем второго конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Работа над вторым томом Энциклопедии с очерками о журналистах-фронтовиках, составлением хроники усилий районов области по подготовке к 75-летию Великой Победы – началась!
Кто-то уже откликнулся на наш призыв принять участие в Проекте, и мы начали получать первые тексты. Большое спасибо самым активным.
Анализируя ход реализации предыдущего проекта, мы пришли к выводу о том, что для работы над следующей книгой необходимо выработать общие критерии. Давайте посоветуемся! Вносите свои предложения, а мы предлагаем такие общие критерии. В текстах обязательно должны быть следующие данные:
1. Фамилия, имя и отчество полностью
2. Дата и место рождения и смерти (для тех, кого уже нет с нами), если возможно, место захоронения, есть ли памятник
3. Образование (если известно, где учился)
4. Военная судьба. Желательно, военные фотографии, возможно, письма, вырезки из газет и др. фотографии, в том числе и репортажи
5. Значимые творческие работы, темы, над которыми работал, любимые герои
6. Общественная деятельность
7. Черты характера – чем запомнился сотрудникам редакции
8. Роль этого журналиста в судьбе автора данного материала
9. Биографическая справка с фото об авторе статьи (кстати, в уже присланных материалах не всегда есть подпись автора – не забывайте подписывать свои статьи!)
10. Три-пять снимков героя. Требования к качеству снимков от верстальщика: не менее 300 пикселей (от 3 до 10 мегабайт)
11. При подготовке материалов используйте информацию с сайтов «Подвиг народа» и «Память народа», приведите в своей статье материалы о вашем герое из этих сайтов
12. Объем материала 2-2,5 стр., кГ 12. Если будет больше – присылайте, лишь бы было интересно.
Дорогие коллеги!
Это не значит, что текст должен быть написан строго по этой схеме – наоборот: творите на здоровье! Просто эти данные должны быть в ваших работах. Ведь наша книга в какой-то степени носит ещё и справочный характер, а, значит, статьи в ней должны быть не только эмоциональны, но и информативны!
Возможно, кто-то может предложить ещё что-то, что хотелось бы обязательно видеть в текстах. Будем рады.
Напоминаем: книга будет состоять из трёх частей: о журналистах вашей редакции – участниках войны, работниках тыла, детях войны. Они наши учителя, наш долг сохранить в истории их имена и их подвиг. Следующий раздел: калейдоскоп достижений ваших районов к 75-летию Победы.
Не сомневаемся, что большинство журналистов также примет участие в конкурсе, который мы объявили вместе с Министерством печати и информации «Помнить вечно!». Лучшие работы будут опубликованы в книге «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Об условиях конкурса подробнее на нашем сайте.
Держите связь: наш электронный адрес zlatln@mail.ru
Руководитель проекта Лидия Николаевна Златогорская,
мобильный телефон: 8-917-205-92-39
Редактор: Ольга Борисовна Панютина,
мобильный телефон: 8-903-384-60-65
Координатор проекта: Ольга Ивановна Бенкевич,
мобильный телефон: 8-(845-2) 69-54-43