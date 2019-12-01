«САРАТОВ В ВОЕННОЙ ШИНЕЛИ» Актуально » Главные новости — 4-декабря-2019 — прочитано 9 раз «Саратов в военной шинели» – так называется документальный слайд-фильм, снятый преподавателями Саратовского областного базового медицинского колледжа Татьяной Викторовной Лисиной и Светланой Владимировной Каурцевой.

На XXVII заседании Общественного совета при Министерстве образования Саратовской области, которое состоялось 27 февраля 2019 года, председатель Общественного совета при Министерстве образования Саратовской области Сергей Владимирович Саратовский вручил медали «За вклад в развитие психологии и педагогики» авторам фильма, а фильм был рекомендован как с информационной, так и с воспитательно-патриотической целью к просмотру в учебных заведениях Саратовской области, поскольку он исторически точно, документально, и в то же время наглядно рассказывает о жизни Саратова в суровые годы Великой Отечественной войны.

Т.В.Лисина и С.В.Каурцева, в свою очередь, передали 280 дисков с фильмом для школ Саратова, Энгельса и Саратовской области. О том, как возникла идея проекта, рассказала Т.В.Лисина: «Несколько лет тому назад меня заинтересовало, каким был наш город и как он жил во время Великой Отечественной войны. Из литературных источников, а больше из рассказов людей, переживших войну, и их родных мне удалось узнать много интересного. Так, например, о чём сейчас мало кто знает: при приближении фашистов к Волге, под личным контролем первого секретаря обкома партии Комарова вокруг Саратова были вырыты три глубоких оборонительных рва. Собранный материал позволил мне написать статью под заголовком «Саратов в военной шинели», которая была опубликована в журнале «Волга—ХХI век».

А затем к работе присоединилась покойная ныне мастер художественного слова Сюзанна Леонардовна Лавринович и моя коллега по Саратовскому областному базовому медицинскому колледжу Светлана Владимировна Каурцева, которая и создала видеоряд фильма. Общими усилиями у нас получилось создать документальный слайд-фильм, который имеет такое же название, как и статья, которая легла в его основу – «Саратов в военной шинели».

Мне хочется выразить благодарность саратовским музеям, которые любезно предоставили большинство фотографий.

14 февраля фильм был показан всему коллективу Государственного архива новейшей истории Саратовской области и получил высокую оценку профессиональных историков».

Добавим, что в работе над фильмом принял участие главный редактор Книги памяти Саратовской области полковник Георгий Васильевич Фролов, который дописал текст эпилога.

Авторы фильма надеются, что он будет интересен всем саратовцам, школьникам, их педагогам. А его демонстрация в учебных заведениях Саратовской области усилит у зрителей интерес к истории родного края, повысит патриотический настрой молодого поколения и передаст память о вчерашнем дне нашей страны тем, кто перенимает эстафету, тем, кто продолжит летопись Саратовской губернии и Российского государства.

