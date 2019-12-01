Литературный Собор в Саратове. С кем вы, мастера культуры? Актуально » Главные новости — 1-декабря-2019 — прочитано 67 раз

Что же происходит с отечественной культурой и литературой сегодня, почему даже столичные театры опускаются до показа омерзительных сцен, почему коммерциализируется духовность, почему на государственном уровне теперь принято считать, что нет писателей, а есть те, кто оказывает литературные услуги? Эти и другие проблемы писатели Саратовской области обсудили 27 ноября в областной универсальной научной библиотеке. Не зря свое собрание они назвали Литературным Собором – по русской традиции именно на соборах всем миром решают жизненно важные вопросы, определяют вектор движения. Среди гостей Литературного Собора были руководители области и города, первый секретарь Союза писателей России, поэт Геннадий Иванов, общественные деятели. Лидия Златогорская, председатель реготделения Союза журналистов России, подчеркнула, что СЖР - творческий и деловой партнер писательской организации.

Все писатели начинали свой путь в журналистике, отметила она. Союз двух союзов помогает устанавливать добрые отношения, учит радоваться успехам коллег.

- Мы – творцы, мы должны образовывать людей, чтобы не произошло одичания общества, - открывая мероприятие, отметила его ведущая, писатель Наталия Тяпугина. Она также подчеркнула, что быть саратовским писателем - почетно. Ведь у них такие знаменитые предшественники – Николай Чернышевский, Константин Федин, Лев Кассиль и многие другие. Да и сама организация – одна из старейших в стране.

С юбилеем поздравила заместитель председателя правительства области Валентина Гречушкина. Она вручила благодарственные письма губернатора членам регионального отделения СП. Золотой медали «Василий Шукшин» удостоились Наталия Тяпугина и писатель-деревенщик Виктор Маняхин. Получая из рук Геннадия Иванова Почетную грамоту правления Союза писателей, прозаик Александр Сидоренко произнес лаконично, почти по-военному: «Служу России!» И слова эти прозвучали в унисон той речи, с которой выступил Иванов как один из руководителей «большого» Союза. Получили свои награды члены Союзов журналистов и писателей Евгений Грачев, Светлана Федорова, Александр Зуев, Александр Кобылинский, Александр Бурмистров и другие.

Противостояние между государственниками и либералами отразилось на судьбе отечественной культуры. Обсуждаемая концепция проекта федерального закона «О культуре», по мнению Геннадия Иванова, носит провокационный, разрушающий характер. С его принятием органы власти и управления фактически будут отстранены от деятельности творцов, а госзаказ на создание произведений искусства предполагается размещать на конкурсной основе, как оказание услуги. Сторонники концепции поддерживают этот вариант, ссылаясь на то, что Конституция России запрещает чиновникам влиять на творческий процесс. Их оппоненты, напротив, уверены, что необходимы законодательные рычаги, предупреждающие появление сомнительных форм «художественного самовыражения».

- Писателям надо помогать, их трудно вырастить, - подчеркнул Геннадий Иванов. И предложил своим коллегам «браться за детей», развивать их писательский талант, творчески направлять, прививать им чувство любви к стране, держать марку традиционной литературы.

Это мнение разделили и другие выступавшие, в том числе председатель регионального отделения СП Владимир Гурьянов. И если, они считают, такая точка зрения возобладает, то на вопрос Максима Горького найдется адекватный ответ – мастера культуры будут и дальше, как это прозвучало на Соборе, «духовно окормлять» россиян.



Ольга Бенкевич

Фото Юрия Неугодова































Этот вопрос, вынесенный в заголовок, пролетарский писатель Максим Горький задал американским корреспондентам в знаменитой статье, опубликованной в газете «Известия». Мог ли он тогда предположить, что и вопрос, и сама статья под таким заголовком (с одним нюансом – «мастера культуры» иронически закавычены) через 90 лет станут актуальны для российских деятелей культуры, и конечно, писателей. Что в ХХI веке его саратовские коллеги, отмечая 85-летие регионального отделения Союза писателей России, будут не только чествовать друг друга и говорить здравицы, но и поднимать важные темы о необходимости следовать традициям своих предшественников, с болью ратовать за сохранение русского языка, духовное обогащение соотечественников.Что же происходит с отечественной культурой и литературой сегодня, почему даже столичные театры опускаются до показа омерзительных сцен, почему коммерциализируется духовность, почему на государственном уровне теперь принято считать, что нет писателей, а есть те, кто оказывает литературные услуги? Эти и другие проблемы писатели Саратовской области обсудили 27 ноября в областной универсальной научной библиотеке. Не зря свое собрание они назвали Литературным Собором – по русской традиции именно на соборах всем миром решают жизненно важные вопросы, определяют вектор движения. Среди гостей Литературного Собора были руководители области и города, первый секретарь Союза писателей России, поэт Геннадий Иванов, общественные деятели. Лидия Златогорская, председатель реготделения Союза журналистов России, подчеркнула, что СЖР - творческий и деловой партнер писательской организации.Все писатели начинали свой путь в журналистике, отметила она. Союз двух союзов помогает устанавливать добрые отношения, учит радоваться успехам коллег.- Мы – творцы, мы должны образовывать людей, чтобы не произошло одичания общества, - открывая мероприятие, отметила его ведущая, писатель Наталия Тяпугина. Она также подчеркнула, что быть саратовским писателем - почетно. Ведь у них такие знаменитые предшественники – Николай Чернышевский, Константин Федин, Лев Кассиль и многие другие. Да и сама организация – одна из старейших в стране.С юбилеем поздравила заместитель председателя правительства области Валентина Гречушкина. Она вручила благодарственные письма губернатора членам регионального отделения СП. Золотой медали «Василий Шукшин» удостоились Наталия Тяпугина и писатель-деревенщик Виктор Маняхин. Получая из рук Геннадия Иванова Почетную грамоту правления Союза писателей, прозаик Александр Сидоренко произнес лаконично, почти по-военному: «Служу России!» И слова эти прозвучали в унисон той речи, с которой выступил Иванов как один из руководителей «большого» Союза. Получили свои награды члены Союзов журналистов и писателей Евгений Грачев, Светлана Федорова, Александр Зуев, Александр Кобылинский, Александр Бурмистров и другие.Противостояние между государственниками и либералами отразилось на судьбе отечественной культуры. Обсуждаемая концепция проекта федерального закона «О культуре», по мнению Геннадия Иванова, носит провокационный, разрушающий характер. С его принятием органы власти и управления фактически будут отстранены от деятельности творцов, а госзаказ на создание произведений искусства предполагается размещать на конкурсной основе, как оказание услуги. Сторонники концепции поддерживают этот вариант, ссылаясь на то, что Конституция России запрещает чиновникам влиять на творческий процесс. Их оппоненты, напротив, уверены, что необходимы законодательные рычаги, предупреждающие появление сомнительных форм «художественного самовыражения».- Писателям надо помогать, их трудно вырастить, - подчеркнул Геннадий Иванов. И предложил своим коллегам «браться за детей», развивать их писательский талант, творчески направлять, прививать им чувство любви к стране, держать марку традиционной литературы.Это мнение разделили и другие выступавшие, в том числе председатель регионального отделения СП Владимир Гурьянов. И если, они считают, такая точка зрения возобладает, то на вопрос Максима Горького найдется адекватный ответ – мастера культуры будут и дальше, как это прозвучало на Соборе, «духовно окормлять» россиян.