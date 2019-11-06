Союз журналистов материально поддержал ветеранов Актуально » Главные новости — 28-ноября-2019 — прочитано 36 раз Журналистская работа только на первый взгляд может показаться легким и не обременительным занятием. На самом деле она требует серьезных душевных, а порой и физических усилий. Неслучайно ведь в старом гимне журналистов есть такие слова: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете». Уходя на заслуженный отдых, журналисты, как правило, не теряют своих профессиональных качеств – неравнодушного отношения к жизни, проблемам окружающих. Много таких людей и в составе регионального отделения Союза журналистов России. Они наша совесть, наш золотой фонд.



Организация всегда готова их поддержать и словом, и делом – они заслужили это своим беззаветным служением делу и стране. Сегодня это люди преклонного возраста, к сожалению, имеющие целый букет заболеваний, в том числе и такие грозные, как онкология. Поэтому реготделение ежегодно представляет в СЖР документы, обосновывающие просьбы об оказании материальной помощи. В этом году оказана материальная помощь десяти ветеранам-журналистам. В частности, Сергею Михайловичу Елистратову. Пятнадцать лет назад, возвращаясь из редакционной командировки, он попал в автоаварию. В результате тяжёлой травмы позвоночника мужчина потерял возможность ходить. Как он сам признается, с первого дня лечения и последующей реабилитации рядом с ним, помимо родных и близких, всегда находились коллеги-журналисты. «Мне дороги, друзья, ваши моральная поддержка, внимание, забота и помощь! Всё это помогло мне в самые трудные дни и помогает сейчас по жизни», - это строчки из его письма в реготделение после получения материальной помощи от СЖР. «Спасибо всем коллегам районного звена, региональной организации, общероссийского уровня, председателю СЖР Владимиру Геннадиевичу Соловьеву, председателю Саратовского регионального отделения Лидии Николаевне Златогорской. Она постоянно на связи со мной, знает, чем живу я, какие важные события происходят в жизни моей семьи. Она – связующий мостик между мной и Союзом журналистов России». Для семьи Елистратова помощь стала важной частью бюджета.



Почти 35 лет проработала в газете "Вперед" Федоровского района Саратовской области член Союза журналистов с 1976 года Лариса Павловна Карпунина. Уже более десяти лет она на заслуженном отдыхе. «Уж и не думала о том, что кто-то вспомнит о моих былых заслугах,- пишет она. - Было приятно, что Союз не забывает своих ветеранов, поддерживает их здоровье. От всей души благодарю руководителей Союза журналистов за оказанную мне материальную помощь, за заботу и поддержку».



Римма Васильевна Полякова прислала письмо, полное добрых эмоций и благодарности «большому» Союзу за материальную помощь:



«На улице пасмурно, серо, а на душе светло! Внимание, память и конкретная помощь от нашего Союза, не на словах, а на деле — что может быть ценнее и дороже для человека? Поэтому и пишу эти строки с большой признательностью к нашему Союзу журналистов за добрую традицию — материальную поддержку журналистов-ветеранов в наше непростое время. Пусть крепнет и процветает Российский Союз журналистов и наше саратовское братство! Желаю всем здоровья, оптимизма и творческих удач».



Как нельзя кстати получил помощь от СЖР Евгений Саблин, который называет себя «редактором-районщиком с полувековым стажем»:



«Благодарю судьбу за то, что стал журналистом и за то, что всю долгую творческую жизнь провел неразрывно с Союзом. Журсоюз – мой главный советчик и помощник.



Еще вчера мы с женой, два журналиста-ветерана, ломали голову, как дожить до очередной пенсии: дорогущие лекарства и обследования опустошили кошелек…



Спасительным был звонок из Саратовского Союза журналистов! И так всегда: я, член Союза журналистов России с 1963 года, всегда находил квалифицированный совет и поддержку».



Получили материальную помощь также и председатель Совета ветеранов журналистики участник Великой Отечественной войны Аркадий Александрович Богатырев, бывший собкор газеты «Коммунист» по Заволжью Сергей Федорович Бикмурзин, бывший тележурналист Валерий Владимирович Пташкин. Недавно они перенесли сложные операции и благодарят за помощь Союз журналистов России.



От регионального отделения уточняем: как только Союз журналистов России объявит квоту и сроки для сбора документов на оказание материальной помощи ветеранам в 2020 году, немедленно будет сделан запрос в первичные организации, в редакции. После сбора документов ходатайство утверждается решением правления по установленной форме.





Ольга Бенкевич



