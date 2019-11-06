Журналисты газеты "Новая жизнь" обсудили творческие планы по подготовке к 75-летию Великой Победы Актуально » Главные новости — 26-ноября-2019 — прочитано 8 раз

Вторым вопросом, который был обсужден не менее заинтересованно, чем первый, была информация о том, что региональное отделение Союза журналистов совместно с министерством информации и печати области и реготделением "Российского Союза ветеранов" объявили конкурс для СМИ, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Помнить вечно". Наша редакция признавалась лауреатом многих конкурсов патриотической направленности. И, конечно же, сейчас не останется в стороне от участия в таком важном и значимом деле.

Участники встречи, Г.И. Зуева, В.Н. Лопанцева, Н.Г. Курышева, Т.Н. Тахтамысова, Т.П. Пушкарева, высказали предложения, реализация которых направлена на сохранение исторической памяти о героических событиях, именах и подвигах героев войны. Большое внимание решено уделить теме преемственности поколений, воспитанию детей на примере их родственников - участников войны. Все предложения взяты редакцией на заметку, многие из них будут включены в уже реализуемый редакцией план работы по освещению темы, связанной с увековечением подвига народа в Великой Отечественной войне. Члены первичной журналистской организации обсудили ряд организационных вопросов, в том числе подготовку и проведение встречи ветеранов редакции и типографии, создание клуба ветеранов-журналистов и другие. Участники совещания поздравили заведующую отделом общественно-политической жизни редакции Анастасию Александрину с принятием ее в члены Союза журналистов России, и провели выборы председателя первичной организации Союза.



Павел ЛОПАНЦЕВ,

член Союза журналистов России

В жизни журналистского сообщества нашего города состоялось знаменательное событие. Его значимость была обусловлена тем, что заседание первичной журналистской организации состоялось в расширенном составе. Участие в нем приняли не только члены Союза журналистов России, но и внештатные корреспонденты "Новой жизни", чье многолетнее сотрудничество и содружество с газетой снискали признание широкой читательской аудитории. Интересна была сама повестка дня, вопросы, которые были вынесены на рассмотрение участников встречи. Председатель первичной организации Союза журналистов России В.Н. Лопанцева довела до общего сведения, что проект, инициированный региональным отделением общественной организации "Союз журналистов России" "Летописцы-Победители. Имена и судьбы", стал победителем второго конкурса Президентских грантов на развитие гражданского общества. Это второй грант, присужденный Саратовскому региональному Союзу журналистов. Первый грант, полученный в 2017 году, был направлен на издание первого тома Энциклопедии саратовской журналистики "Летописцы истории страны", в который вошли материалы о саратовских журналистах. Теперь планируется издание второго тома, в который войдут материалы о журналистах-фронтовиках. Нашей редакции есть о ком рассказать, и есть кем гордиться. В "Новой жизни" работали такие известные в районе ветераны Великой Отечественной войны, как Анатолий Серафимович Ульянов, Алексей Дмитриевич Минаев, Мария Николаевна Дорогобед, Константин Осипович Денисов, Евгений Григорьевич Капица, на внештатной основе сотрудничал Федор Михайлович Баженов. Предстоит большая работа по подготовке материалов о них для Энциклопедии.Вторым вопросом, который был обсужден не менее заинтересованно, чем первый, была информация о том, что региональное отделение Союза журналистов совместно с министерством информации и печати области и реготделением "Российского Союза ветеранов" объявили конкурс для СМИ, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Помнить вечно". Наша редакция признавалась лауреатом многих конкурсов патриотической направленности. И, конечно же, сейчас не останется в стороне от участия в таком важном и значимом деле.Участники встречи, Г.И. Зуева, В.Н. Лопанцева, Н.Г. Курышева, Т.Н. Тахтамысова, Т.П. Пушкарева, высказали предложения, реализация которых направлена на сохранение исторической памяти о героических событиях, именах и подвигах героев войны. Большое внимание решено уделить теме преемственности поколений, воспитанию детей на примере их родственников - участников войны. Все предложения взяты редакцией на заметку, многие из них будут включены в уже реализуемый редакцией план работы по освещению темы, связанной с увековечением подвига народа в Великой Отечественной войне. Члены первичной журналистской организации обсудили ряд организационных вопросов, в том числе подготовку и проведение встречи ветеранов редакции и типографии, создание клуба ветеранов-журналистов и другие. Участники совещания поздравили заведующую отделом общественно-политической жизни редакции Анастасию Александрину с принятием ее в члены Союза журналистов России, и провели выборы председателя первичной организации Союза.