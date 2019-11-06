Вебинар СЖР «Создай канал в Telegram - начни зарабатывать» Актуально » Главные новости — 25-ноября-2019 — прочитано 26 раз 2 декабря 2019 года Союз журналистов России проведет обучающий вебинар «Создай канал в Telegram - начни зарабатывать». Спикер - медиаисследователь, преподаватель журфака МГУ, секретарь Союза журналистов России, создатель Telegram-канала про медиатренды Breaking Trends (17,3К подписчиков) Юлия Загитова.



Онлайн-лекция будет бесплатной и стартует 2 декабря в 15:00 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: http://tg.mediastudy.pro/.



В ходе вебинара участники узнают:



- зачем создавать канал в мессенджере;



- какие ниши свободны;



- как упаковать свой бренд в канал;



- сколько зарабатывают авторы каналов;



- как продвигать себя без больших бюджетов.



Приглашаем Ваше отделение СЖР присоединиться к вебинару. Также просим оказать информационную поддержку мероприятия: распространить анонс в социальных сетях и региональных СМИ. Аудитория обучающего вебинара: журналисты, блогеры, медиаменеджеры, маркетологи и собственники бизнеса.



Ольга Сапронова

Телефон +79851537078



Анастасия Конночева