Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 455 раз
Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
Все конкурсы!

Вебинар СЖР «Создай канал в Telegram - начни зарабатывать»

Актуально » Главные новости — 25-ноября-2019 — прочитано 26 раз
2 декабря 2019 года Союз журналистов России проведет обучающий вебинар «Создай канал в Telegram - начни зарабатывать». Спикер - медиаисследователь, преподаватель журфака МГУ, секретарь Союза журналистов России, создатель Telegram-канала про медиатренды Breaking Trends (17,3К подписчиков) Юлия Загитова.

Онлайн-лекция будет бесплатной и стартует 2 декабря в 15:00 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: http://tg.mediastudy.pro/.

В ходе вебинара участники узнают:

- зачем создавать канал в мессенджере;

- какие ниши свободны;

- как упаковать свой бренд в канал;

- сколько зарабатывают авторы каналов;

- как продвигать себя без больших бюджетов.

Приглашаем Ваше отделение СЖР присоединиться к вебинару. Также просим оказать информационную поддержку мероприятия: распространить анонс в социальных сетях и региональных СМИ. Аудитория обучающего вебинара: журналисты, блогеры, медиаменеджеры, маркетологи и собственники бизнеса.

Ольга Сапронова
Телефон +79851537078

Анастасия Конночева