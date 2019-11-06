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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 455 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Вебинар СЖР «Создай канал в Telegram - начни зарабатывать»
Актуально » Главные новости — 25-ноября-2019 — прочитано 26 раз
2 декабря 2019 года Союз журналистов России проведет обучающий вебинар «Создай канал в Telegram - начни зарабатывать». Спикер - медиаисследователь, преподаватель журфака МГУ, секретарь Союза журналистов России, создатель Telegram-канала про медиатренды Breaking Trends (17,3К подписчиков) Юлия Загитова.
Онлайн-лекция будет бесплатной и стартует 2 декабря в 15:00 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: http://tg.mediastudy.pro/.
В ходе вебинара участники узнают:
- зачем создавать канал в мессенджере;
- какие ниши свободны;
- как упаковать свой бренд в канал;
- сколько зарабатывают авторы каналов;
- как продвигать себя без больших бюджетов.
Приглашаем Ваше отделение СЖР присоединиться к вебинару. Также просим оказать информационную поддержку мероприятия: распространить анонс в социальных сетях и региональных СМИ. Аудитория обучающего вебинара: журналисты, блогеры, медиаменеджеры, маркетологи и собственники бизнеса.
Ольга Сапронова
Телефон +79851537078
Анастасия Конночева