|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 455 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
|
Лидию Васильевну Гнутову - с ЮБИЛЕЕМ!
Актуально » Главные новости — 25-ноября-2019 — прочитано 24 раз
Саратовские журналисты-аграрии и энгельсские журналисты давно и по праву любят и уважают Лидию Васильевну Гнутову - одну из старейших журналистов. Но она остается, как в молодости, боевая, заводная, ответственная, борющаяся за справедливость, правду и честность и в годы активной журналисткой работы, и в настоящее время, будучи на пенсии. Лидия Васильевна и молодому репортёру даст ещё фору в раскрытии острой темы, столько в ней задора и желания найти истину. Потому её статьи можно встретить на страницах городских газет «Наше слово», «Покровск» и «Новая газета».
Лидия Васильевна пришла в журналистику из питерской районной газеты, получив знания, опыт и мастерство на филфаке Саратовского университета. Создавала свою сельскую областную газету, работала в энгельсской районной газете «Заветы Ильича».
Ее фирменный почерк – смелость, ясность языка, который часто как острой бритвой, вскрывал недостатки, помогая навести порядок.
Мы поздравляем с 75-летием и желаем коллеге крепкого здоровья, не терять интерес в жизни. Бодрого, острого пера, уважаемая Лидия Васильевна!
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России
Энгельсская общественная организация СЖР