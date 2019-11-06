Лидию Васильевну Гнутову - с ЮБИЛЕЕМ! Актуально » Главные новости — 25-ноября-2019 — прочитано 24 раз Саратовские журналисты-аграрии и энгельсские журналисты давно и по праву любят и уважают Лидию Васильевну Гнутову - одну из старейших журналистов. Но она остается, как в молодости, боевая, заводная, ответственная, борющаяся за справедливость, правду и честность и в годы активной журналисткой работы, и в настоящее время, будучи на пенсии. Лидия Васильевна и молодому репортёру даст ещё фору в раскрытии острой темы, столько в ней задора и желания найти истину. Потому её статьи можно встретить на страницах городских газет «Наше слово», «Покровск» и «Новая газета».

Лидия Васильевна пришла в журналистику из питерской районной газеты, получив знания, опыт и мастерство на филфаке Саратовского университета. Создавала свою сельскую областную газету, работала в энгельсской районной газете «Заветы Ильича».

Ее фирменный почерк – смелость, ясность языка, который часто как острой бритвой, вскрывал недостатки, помогая навести порядок.

Мы поздравляем с 75-летием и желаем коллеге крепкого здоровья, не терять интерес в жизни. Бодрого, острого пера, уважаемая Лидия Васильевна!



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России

Энгельсская общественная организация СЖР

