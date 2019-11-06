Саратовскому региональному отделению Союза писателей России – 85 лет! Поздравляем! Актуально » Главные новости — 25-ноября-2019 — прочитано 22 раз Саратовские писатели, поэты и краеведы, объединённые под крылом одной из самых уважаемых в стране писательских организаций, прошли длинный путь.

Путь, насыщенный творческим поиском, наполненный каждодневной сладко-каторжной работой, чтобы быть в гуще жизни, честно и высокохудожественно отражать происходящие в обществе перемены и события. И при этом проявлять гуманность и понимание сложностей человеческой личности и людских судеб.

Мы все помним, что многие из литераторов, прежде чем выйти на другую ступень творчества, прошли через газеты, телевидение и журналы. Они досконально поняли журналистскую работу, полюбили работу над словом, выстраивали коммуникации. Мы рады приветствовать своих братьев по перу! Их имена на слуху, и мы с удовольствием называем Михаила Николаевича Алексеева, Александру Ивановну Баженову, Виктора Владимировича Бирюлина, Владимира Фёдоровича Бойко, Николая Васильевича Болкунова, Григория Фёдоровича Боровикова,

Александра Васильевича Бурмистрова, Алексея Александровича Бусса, Владимира Ильича Вардугина, Александра Павловича Гнутова, Евгения Алексеевича Грачёва, Владимира Григорьевича Гурьянова, Александра Пулатовича Зуева, Ольгу Петровну Клюеву, Александра Исааковича Кобылинского, Владимира Васильевича Масяна, Михаила Семёновича Муллина, Николая Егоровича Палькина, Юрия Владимировича Преображенского, Ивана Владимировича Пыркова, Виктора Николаевича Сафронова, Владимира Ильича Удалова, Василия Васильевича Шабанова…

Все они, а вместе с ними и другие ведущие литераторы Саратовской области, оставили, оставляют и оставят достойный след в истории нашего края.

Уважаемые наши писатели, поэты и краеведы! Высокого Вам напряжения в творчестве, новых книг и сборников, продолжайте поиск талантливых литераторов, находите новые звёздочки среди молодых авторов, сохраняйте высокую репутацию Саратовской писательской организации!



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России

