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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 455 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Союзу писателей - 85 лет! Поздравляем!
Актуально » Главные новости — 24-ноября-2019 — прочитано 24 раз
27 ноября 2019 года 85-летний юбилей празднует одна из старейших писательских организаций страны – Саратовское региональное отделение Союза писателей России.
Приглашаем всех любителей русской словесности принять участие в Саратовском Литературном Соборе, посвященном этому знаковому событию.
На празднике Вы познакомитесь с новыми книгами саратовских писателей, посмотрите видеопрезентацию, примете участие в мастер-классах поэтов и прозаиков, послушаете концерт ансамбля народных инструментов «Лель» (художественный руководитель Виктор Егоров) и ансамбля народной песни «Благодать» (художественный руководитель Ирина Егорова).
Среди гостей Литературного Собора – руководители области и города Саратова, первый секретарь Союза писателей России, поэт Геннадий Иванов и другие видные общественные деятели города и области.
Собор состоится 27 ноября 2019 года в 14 час. в Саратовской областной универсальной научной библиотеке
( ул. М.Горького,40)
Мы будем рады видеть Вас на нашем празднике!
Правление Саратовского регионального отделения Союза писателей России