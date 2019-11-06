Союзу писателей - 85 лет! Поздравляем! Актуально » Главные новости — 24-ноября-2019 — прочитано 24 раз 27 ноября 2019 года 85-летний юбилей празднует одна из старейших писательских организаций страны – Саратовское региональное отделение Союза писателей России.

Приглашаем всех любителей русской словесности принять участие в Саратовском Литературном Соборе, посвященном этому знаковому событию.

На празднике Вы познакомитесь с новыми книгами саратовских писателей, посмотрите видеопрезентацию, примете участие в мастер-классах поэтов и прозаиков, послушаете концерт ансамбля народных инструментов «Лель» (художественный руководитель Виктор Егоров) и ансамбля народной песни «Благодать» (художественный руководитель Ирина Егорова).

Среди гостей Литературного Собора – руководители области и города Саратова, первый секретарь Союза писателей России, поэт Геннадий Иванов и другие видные общественные деятели города и области.

Собор состоится 27 ноября 2019 года в 14 час. в Саратовской областной универсальной научной библиотеке

( ул. М.Горького,40)



Мы будем рады видеть Вас на нашем празднике!

Правление Саратовского регионального отделения Союза писателей России

