ЛЮБИМ, ЦЕНИМ, ДОРОЖИМ ДРУЖБОЙ! Актуально » Главные новости — 19-ноября-2019 — прочитано 34 раз ЛЮБИМ, ЦЕНИМ, ДОРОЖИМ ДРУЖБОЙ!



Дружеское послание вместо юбилейного доклада



Имя Галины Загуменной хорошо известно жителям Саратовской области. Голос диктора саратовского телевидения с теплыми интонациями делал ее своим человеком в каждом доме. И, конечно, желанным, душевным, чуть ироничным другом – объяснит, разъяснит, улыбнется, обаятельная и… модная, привлекательная. Ой, кофточка… Ой, какая прическа… На заре телевидения Галина Васильевна Загуменная была очень популярным человеком, кому доверяли безоговорочно. Счастливая, беззаботная, казалось!

А и правда – много хорошего подарила судьба. Коренная жительница Саратова родилась в семье врачей. Училась в одном классе с будущим народным артистом СССР Олегом Табаковым. А какие у нее были учителя!

По окончании исторического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского начала работать диктором на областном телевидении и отдала любимому делу 33 года!

В 1950-1970-х годах диктор был не просто «говорящей головой». Он становился и автором передачи, её творцом. Загумённая встречала в студии, знакомила зрителей с гостями Саратова: Игорем Ойстрахом, Мстиславом Ростроповичем, Галиной Вишневской, Эдитой Пьехой и другими. Она вела программу «Экран собирает друзей» вместе с дикторами других стран, спортивные программы, в том числе, о хоккейном турнире «Золотая шайба» совместно с заслуженным тренером СССР Анатолием Тарасовым, главным тренером знаменитой сборной СССР, была ведущей праздничных концертов, проходивших в Саратове. С передачами и новостями выходила на «Интервидео» и «Евровидео».

Дикторскому мастерству училась у легенд советского радио и телевидения Юрия Левитана и Ольги Высоцкой. Была диктором высшей всесоюзной категории. В 1992-1998 году она – автор и ведущая программы «Портреты» об известных людях Саратова, которая выходила на «Славиа-видео» и пользовалась большой популярностью.

Говорить о Галине Васильевне Загуменной, что она активно участвует в общественной жизни нашей области – это только констатация. На деле же она, как тот барометр, который показывает острые проблемы общества. Ее голос – за справедливость, особенно за мастеров, ветеранов сцены. Старанием ее друзей в Саратове сохраняется память Народному артисту СССР Олегу Янковскому, драматический театр носит имя И.А.Слонова. Много энергии Галина Васильевна вкладывает в возглавляемую ею общественную организацию «Мастера искусств и ветераны сцены».

Всегда Галина Васильевна активно, даже напористо включается в жизнь регионального отделения Союза журналистов. Ей важно, чтобы молодые журналисты были суперпрофессионалами. А это, по Загуменной, означает: хорошая правильная литературная речь, дикция, любовь к делу и ноль равнодушия, душевность и справедливость. Имя Г.В. Загуменной внесено в энциклопедию «Летописцы истории страны».

… К ней никто не пристает с вопросом, как вам удается сохранить молодость? Потому что, несмотря на годы, она излучает внутренний свет, благородство. И это сочетается с такой обескураживающей прямотой, что мы, друзья, принимаем Галину с легкостью: что поделаешь, юношеский максимализм! Любим, ценим, дорожим дружбой и доверием!

Лидия Златогорская







Имя Галины Загуменной хорошо известно жителям Саратовской области. Голос диктора саратовского телевидения с теплыми интонациями делал ее своим человеком в каждом доме. И, конечно, желанным, душевным, чуть ироничным другом – объяснит, разъяснит, улыбнется, обаятельная и… модная, привлекательная. Ой, кофточка… Ой, какая прическа… На заре телевидения Галина Васильевна Загуменная была очень популярным человеком, кому доверяли безоговорочно. Счастливая, беззаботная, казалось!А и правда – много хорошего подарила судьба. Коренная жительница Саратова родилась в семье врачей. Училась в одном классе с будущим народным артистом СССР Олегом Табаковым. А какие у нее были учителя!По окончании исторического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского начала работать диктором на областном телевидении и отдала любимому делу 33 года!В 1950-1970-х годах диктор был не просто «говорящей головой». Он становился и автором передачи, её творцом. Загумённая встречала в студии, знакомила зрителей с гостями Саратова: Игорем Ойстрахом, Мстиславом Ростроповичем, Галиной Вишневской, Эдитой Пьехой и другими. Она вела программу «Экран собирает друзей» вместе с дикторами других стран, спортивные программы, в том числе, о хоккейном турнире «Золотая шайба» совместно с заслуженным тренером СССР Анатолием Тарасовым, главным тренером знаменитой сборной СССР, была ведущей праздничных концертов, проходивших в Саратове. С передачами и новостями выходила на «Интервидео» и «Евровидео».Дикторскому мастерству училась у легенд советского радио и телевидения Юрия Левитана и Ольги Высоцкой. Была диктором высшей всесоюзной категории. В 1992-1998 году она – автор и ведущая программы «Портреты» об известных людях Саратова, которая выходила на «Славиа-видео» и пользовалась большой популярностью.Говорить о Галине Васильевне Загуменной, что она активно участвует в общественной жизни нашей области – это только констатация. На деле же она, как тот барометр, который показывает острые проблемы общества. Ее голос – за справедливость, особенно за мастеров, ветеранов сцены. Старанием ее друзей в Саратове сохраняется память Народному артисту СССР Олегу Янковскому, драматический театр носит имя И.А.Слонова. Много энергии Галина Васильевна вкладывает в возглавляемую ею общественную организацию «Мастера искусств и ветераны сцены».Всегда Галина Васильевна активно, даже напористо включается в жизнь регионального отделения Союза журналистов. Ей важно, чтобы молодые журналисты были суперпрофессионалами. А это, по Загуменной, означает: хорошая правильная литературная речь, дикция, любовь к делу и ноль равнодушия, душевность и справедливость. Имя Г.В. Загуменной внесено в энциклопедию «Летописцы истории страны».… К ней никто не пристает с вопросом, как вам удается сохранить молодость? Потому что, несмотря на годы, она излучает внутренний свет, благородство. И это сочетается с такой обескураживающей прямотой, что мы, друзья, принимаем Галину с легкостью: что поделаешь, юношеский максимализм! Любим, ценим, дорожим дружбой и доверием!